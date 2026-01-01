Triển khai FreshRSS với 1 nhấp.
Trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS tự lưu trữ gọn nhẹ để quản lý tất cả các trang web và nguồn tin tức yêu thích của bạn ở cùng một nơi.
Chọn gói VPS cho FreshRSS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FreshRSS
FreshRSS là một trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom miễn phí, tự lưu trữ, tập hợp tất cả các nguồn thông tin của bạn vào một giao diện đọc duy nhất, nhanh chóng. Được xây dựng bằng PHP và yêu cầu tài nguyên tối thiểu, nó hỗ trợ triển khai đa người dùng, các phím tắt mở rộng, lọc nâng cao và tìm nạp nội dung bài viết đầy đủ — nhờ đó bạn không bao giờ phải truy cập từng nguồn riêng lẻ. Thiết kế đáp ứng trên di động và khả năng tương thích API với các trình đọc của bên thứ ba như Reeder và NetNewsWire biến nó thành một sự thay thế hoàn chỉnh cho các dịch vụ đã ngừng hoạt động như Google Reader.
Tự lưu trữ FreshRSS trên VPS của bạn có nghĩa là cập nhật nguồn cấp dữ liệu 24/7 bất kể kết nối internet cục bộ của bạn, quyền riêng tư hoàn toàn đối với thói quen đọc của bạn và không có thuật toán nào quyết định những gì bạn thấy. Các đăng ký được tuyển chọn kỹ lưỡng và lịch sử đọc của bạn được bảo toàn trong bộ nhớ lưu trữ liên tục, an toàn qua các bản cập nhật container.
Các tính năng chính của FreshRSS
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo các tài khoản riêng biệt với các gói đăng ký và tùy chọn đọc riêng, phù hợp cho gia đình và đội nhóm.
Lọc nâng cao
Lọc bài viết theo từ khóa, tác giả hoặc quy tắc tùy chỉnh và tìm kiếm trên tất cả các nguồn cấp dữ liệu để tìm bất kỳ nội dung nào ngay lập tức.
APIs trình đọc bên thứ ba
Tương thích với Fever và Google Reader APIs để các ứng dụng di động phổ biến như Reeder và Unread có thể đồng bộ hóa với phiên bản của bạn.
Đang tải bài viết đầy đủ
Truy xuất nội dung bài viết đầy đủ cho các nguồn cấp dữ liệu chỉ xuất bản tóm tắt, giữ cho mọi thứ có thể đọc được trong một giao diện duy nhất.
Nhập và Xuất OPML
Di chuyển các đăng ký của bạn từ bất kỳ trình đọc RSS nào bằng cách sử dụng tệp OPML tiêu chuẩn, mà không cần nhập lại thủ công.
Tại sao lại chạy FreshRSS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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