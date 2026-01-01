FreshRSS là một trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom miễn phí, tự lưu trữ, tập hợp tất cả các nguồn thông tin của bạn vào một giao diện đọc duy nhất, nhanh chóng. Được xây dựng bằng PHP và yêu cầu tài nguyên tối thiểu, nó hỗ trợ triển khai đa người dùng, các phím tắt mở rộng, lọc nâng cao và tìm nạp nội dung bài viết đầy đủ — nhờ đó bạn không bao giờ phải truy cập từng nguồn riêng lẻ. Thiết kế đáp ứng trên di động và khả năng tương thích API với các trình đọc của bên thứ ba như Reeder và NetNewsWire biến nó thành một sự thay thế hoàn chỉnh cho các dịch vụ đã ngừng hoạt động như Google Reader.

Tự lưu trữ FreshRSS trên VPS của bạn có nghĩa là cập nhật nguồn cấp dữ liệu 24/7 bất kể kết nối internet cục bộ của bạn, quyền riêng tư hoàn toàn đối với thói quen đọc của bạn và không có thuật toán nào quyết định những gì bạn thấy. Các đăng ký được tuyển chọn kỹ lưỡng và lịch sử đọc của bạn được bảo toàn trong bộ nhớ lưu trữ liên tục, an toàn qua các bản cập nhật container.