Triển khai Whishper với một nhấp cài đặt.
Bộ công cụ phiên âm âm thanh và tạo phụ đề tự lưu trữ, chạy Whisper, dịch thuật và chỉnh sửa hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho Whishper
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Whishper
Whishper là một bộ công cụ phiên âm và tạo phụ đề mã nguồn mở, chạy OpenAI Whisper cục bộ để chuyển giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao mà không gửi âm thanh đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào. Tải lên các tệp phương tiện, dán bất kỳ URL nào được yt-dlp hỗ trợ, và Whishper xử lý phiên âm, dịch thuật và chỉnh sửa phụ đề tại một nơi — tất cả thông qua một giao diện web tinh tế.
Việc tự lưu trữ Whishper giúp giữ các bản ghi nhạy cảm — phỏng vấn, cuộc họp, bài giảng, cuộc gọi khách hàng — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn. Công cụ LibreTranslate đi kèm bổ sung tính năng dịch máy ngoại tuyến trên hàng chục ngôn ngữ, và trình chỉnh sửa phụ đề tích hợp cho phép bạn tinh chỉnh thời gian, chia phân đoạn và xuất ra SRT, VTT, TXT hoặc JSON mà không cần rời khỏi trình duyệt.
Các tính năng chính của Whishper
Phiên âm Whisper cục bộ
Được hỗ trợ bởi FasterWhisper, chuyển đổi âm thanh và video trên phần cứng của riêng bạn mà không cần gọi API bên ngoài hoặc phí theo phút.
Nạp URL và tệp
Kéo thả tệp trực tiếp hoặc dán bất kỳ URL nào được yt-dlp hỗ trợ — YouTube, podcast, liên kết trực tiếp — và Whishper sẽ tìm nạp và phiên âm nó.
Dịch ngoại tuyến
Động cơ LibreTranslate tích hợp dịch các bản ghi sang hàng chục ngôn ngữ mà không gửi văn bản đến một API dịch thuật thương mại.
Trình chỉnh sửa phụ đề tích hợp
Chỉnh sửa thời gian, chia tách hoặc chèn phân đoạn, và xem cảnh báo CPS trực tiếp trong khi trình phát làm nổi bật dòng đang hoạt động khi âm thanh phát.
Nhiều định dạng xuất
Tải xuống bản chép lời đã hoàn thành dưới dạng SRT, VTT, TXT hoặc JSON, hoặc sao chép văn bản thô trực tiếp vào bảng tạm của bạn.
Hồ sơ CPU và GPU
Chạy trên các phiên bản CPU tiêu chuẩn ngay lập tức và hỗ trợ tăng tốc GPU NVIDIA để phiên âm nhanh hơn đáng kể trên phần cứng có khả năng.
Tại sao lại chạy Whishper trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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