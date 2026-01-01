Giảm giá lên đến 69% cho Whishper

Triển khai Whishper với một nhấp cài đặt.

Bộ công cụ phiên âm âm thanh và tạo phụ đề tự lưu trữ, chạy Whisper, dịch thuật và chỉnh sửa hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
223.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Whishper với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Whishper

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Whishper

Whishper là một bộ công cụ phiên âm và tạo phụ đề mã nguồn mở, chạy OpenAI Whisper cục bộ để chuyển giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao mà không gửi âm thanh đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào. Tải lên các tệp phương tiện, dán bất kỳ URL nào được yt-dlp hỗ trợ, và Whishper xử lý phiên âm, dịch thuật và chỉnh sửa phụ đề tại một nơi — tất cả thông qua một giao diện web tinh tế.

Việc tự lưu trữ Whishper giúp giữ các bản ghi nhạy cảm — phỏng vấn, cuộc họp, bài giảng, cuộc gọi khách hàng — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn. Công cụ LibreTranslate đi kèm bổ sung tính năng dịch máy ngoại tuyến trên hàng chục ngôn ngữ, và trình chỉnh sửa phụ đề tích hợp cho phép bạn tinh chỉnh thời gian, chia phân đoạn và xuất ra SRT, VTT, TXT hoặc JSON mà không cần rời khỏi trình duyệt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Whishper

Phiên âm Whisper cục bộ

Được hỗ trợ bởi FasterWhisper, chuyển đổi âm thanh và video trên phần cứng của riêng bạn mà không cần gọi API bên ngoài hoặc phí theo phút.

Nạp URL và tệp

Kéo thả tệp trực tiếp hoặc dán bất kỳ URL nào được yt-dlp hỗ trợ — YouTube, podcast, liên kết trực tiếp — và Whishper sẽ tìm nạp và phiên âm nó.

Dịch ngoại tuyến

Động cơ LibreTranslate tích hợp dịch các bản ghi sang hàng chục ngôn ngữ mà không gửi văn bản đến một API dịch thuật thương mại.

Trình chỉnh sửa phụ đề tích hợp

Chỉnh sửa thời gian, chia tách hoặc chèn phân đoạn, và xem cảnh báo CPS trực tiếp trong khi trình phát làm nổi bật dòng đang hoạt động khi âm thanh phát.

Nhiều định dạng xuất

Tải xuống bản chép lời đã hoàn thành dưới dạng SRT, VTT, TXT hoặc JSON, hoặc sao chép văn bản thô trực tiếp vào bảng tạm của bạn.

Hồ sơ CPU và GPU

Chạy trên các phiên bản CPU tiêu chuẩn ngay lập tức và hỗ trợ tăng tốc GPU NVIDIA để phiên âm nhanh hơn đáng kể trên phần cứng có khả năng.

Tại sao lại chạy Whishper trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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