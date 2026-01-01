Whishper là một bộ công cụ phiên âm và tạo phụ đề mã nguồn mở, chạy OpenAI Whisper cục bộ để chuyển giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao mà không gửi âm thanh đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào. Tải lên các tệp phương tiện, dán bất kỳ URL nào được yt-dlp hỗ trợ, và Whishper xử lý phiên âm, dịch thuật và chỉnh sửa phụ đề tại một nơi — tất cả thông qua một giao diện web tinh tế.

Việc tự lưu trữ Whishper giúp giữ các bản ghi nhạy cảm — phỏng vấn, cuộc họp, bài giảng, cuộc gọi khách hàng — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn. Công cụ LibreTranslate đi kèm bổ sung tính năng dịch máy ngoại tuyến trên hàng chục ngôn ngữ, và trình chỉnh sửa phụ đề tích hợp cho phép bạn tinh chỉnh thời gian, chia phân đoạn và xuất ra SRT, VTT, TXT hoặc JSON mà không cần rời khỏi trình duyệt.