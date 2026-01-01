Triển khai Apache Zeppelin với cài đặt 1 nhấp.
Sổ tay nền web để phân tích dữ liệu tương tác với Spark, SQL, Scala, Python và R trong một không gian làm việc cộng tác.
Chọn gói VPS cho Apache Zeppelin
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Zeppelin
Apache Zeppelin là một sổ tay web mã nguồn mở được xây dựng để phân tích dữ liệu tương tác, quy mô lớn trên các công cụ như Apache Spark, Flink và Hive. Không giống như các sổ tay chỉ dùng một ngôn ngữ, Zeppelin sử dụng kiến trúc trình thông dịch có thể cắm thêm cho phép một ghi chú duy nhất kết hợp các đoạn mã Scala, SQL, Python, R và shell với dữ liệu được chia sẻ, với kết quả được truyền giữa các ngôn ngữ thông qua định dạng bảng tích hợp.
Tự host Zeppelin trên VPS giúp giữ sổ tay, kết nối tập dữ liệu và thông tin đăng nhập trình thông dịch trong môi trường của riêng bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng của các dịch vụ sổ tay được quản lý và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình Spark, bộ nhớ JVM và quản lý phụ thuộc.
Các tính năng chính của Apache Zeppelin
Đoạn văn đa ngôn ngữ
Kết hợp Scala, SQL, Python, R, Markdown và shell trong một ghi chú duy nhất bằng cách sử dụng trình thông dịch Zeppelin, với kết quả được chia sẻ giữa các ngôn ngữ.
Tích hợp Spark gốc
Kết nối với Apache Spark ngay lập tức để xử lý dữ liệu phân tán, học máy và các tác vụ truyền dữ liệu mà không cần cấu hình thủ công.
Trực quan hóa tích hợp
Chuyển bất kỳ kết quả SQL hoặc DataFrame nào thành biểu đồ cột, đường, tròn, phân tán hoặc biểu đồ pivot mà không cần mã vẽ biểu đồ và các trường nhập liệu động.
Hệ sinh thái trình thông dịch
Truy vấn cơ sở dữ liệu JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch và nhiều hệ thống khác thông qua các trình thông dịch có thể cắm được, được cấu hình cho mỗi ghi chú.
Sổ tay hợp tác
Chia sẻ ghi chú trực tiếp qua URL, nhúng chúng vào bảng điều khiển và lên lịch chúng bằng trình chạy cron tích hợp để báo cáo tự động.
Tại sao lại chạy Apache Zeppelin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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