Apache Zeppelin là một sổ tay web mã nguồn mở được xây dựng để phân tích dữ liệu tương tác, quy mô lớn trên các công cụ như Apache Spark, Flink và Hive. Không giống như các sổ tay chỉ dùng một ngôn ngữ, Zeppelin sử dụng kiến trúc trình thông dịch có thể cắm thêm cho phép một ghi chú duy nhất kết hợp các đoạn mã Scala, SQL, Python, R và shell với dữ liệu được chia sẻ, với kết quả được truyền giữa các ngôn ngữ thông qua định dạng bảng tích hợp.

Tự host Zeppelin trên VPS giúp giữ sổ tay, kết nối tập dữ liệu và thông tin đăng nhập trình thông dịch trong môi trường của riêng bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng của các dịch vụ sổ tay được quản lý và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình Spark, bộ nhớ JVM và quản lý phụ thuộc.