Giảm giá lên đến 69% cho Apache Zeppelin

Triển khai Apache Zeppelin với cài đặt 1 nhấp.

Sổ tay nền web để phân tích dữ liệu tương tác với Spark, SQL, Scala, Python và R trong một không gian làm việc cộng tác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Zeppelin với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Zeppelin

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Zeppelin

Apache Zeppelin là một sổ tay web mã nguồn mở được xây dựng để phân tích dữ liệu tương tác, quy mô lớn trên các công cụ như Apache Spark, Flink và Hive. Không giống như các sổ tay chỉ dùng một ngôn ngữ, Zeppelin sử dụng kiến trúc trình thông dịch có thể cắm thêm cho phép một ghi chú duy nhất kết hợp các đoạn mã Scala, SQL, Python, R và shell với dữ liệu được chia sẻ, với kết quả được truyền giữa các ngôn ngữ thông qua định dạng bảng tích hợp.

Tự host Zeppelin trên VPS giúp giữ sổ tay, kết nối tập dữ liệu và thông tin đăng nhập trình thông dịch trong môi trường của riêng bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng của các dịch vụ sổ tay được quản lý và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình Spark, bộ nhớ JVM và quản lý phụ thuộc.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Zeppelin

Đoạn văn đa ngôn ngữ

Kết hợp Scala, SQL, Python, R, Markdown và shell trong một ghi chú duy nhất bằng cách sử dụng trình thông dịch Zeppelin, với kết quả được chia sẻ giữa các ngôn ngữ.

Tích hợp Spark gốc

Kết nối với Apache Spark ngay lập tức để xử lý dữ liệu phân tán, học máy và các tác vụ truyền dữ liệu mà không cần cấu hình thủ công.

Trực quan hóa tích hợp

Chuyển bất kỳ kết quả SQL hoặc DataFrame nào thành biểu đồ cột, đường, tròn, phân tán hoặc biểu đồ pivot mà không cần mã vẽ biểu đồ và các trường nhập liệu động.

Hệ sinh thái trình thông dịch

Truy vấn cơ sở dữ liệu JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch và nhiều hệ thống khác thông qua các trình thông dịch có thể cắm được, được cấu hình cho mỗi ghi chú.

Sổ tay hợp tác

Chia sẻ ghi chú trực tiếp qua URL, nhúng chúng vào bảng điều khiển và lên lịch chúng bằng trình chạy cron tích hợp để báo cáo tự động.

Tại sao lại chạy Apache Zeppelin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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