WebTop cung cấp một môi trường máy tính để bàn Linux hoàn chỉnh có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào thông qua tính năng truyền phát KasmVNC. Được xây dựng bởi LinuxServer.io, nó cung cấp KDE, XFCE và các môi trường máy tính để bàn khác với tính năng lưu trữ thư mục chính liên tục, quản lý tệp tích hợp, truyền qua âm thanh và video, cùng hiệu suất đồ họa mượt mà thông qua cấu hình bộ nhớ dùng chung.

Tự host WebTop trên VPS mang đến cho bạn một máy tính để bàn từ xa an toàn có thể truy cập mà không cần phần mềm máy khách VPN hoặc RDP. Nó lý tưởng để chạy các ứng dụng đồ họa Linux từ các môi trường bị hạn chế, cung cấp một không gian làm việc phát triển hoặc năng suất nhất quán có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.