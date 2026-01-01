Triển khai WebTop với 1 nhấp.
Môi trường máy tính để bàn Linux đầy đủ trong trình duyệt của bạn với các phiên làm việc liên tục, quản lý tệp và hỗ trợ âm thanh/video.
Chọn gói VPS cho WebTop
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WebTop
WebTop cung cấp một môi trường máy tính để bàn Linux hoàn chỉnh có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào thông qua tính năng truyền phát KasmVNC. Được xây dựng bởi LinuxServer.io, nó cung cấp KDE, XFCE và các môi trường máy tính để bàn khác với tính năng lưu trữ thư mục chính liên tục, quản lý tệp tích hợp, truyền qua âm thanh và video, cùng hiệu suất đồ họa mượt mà thông qua cấu hình bộ nhớ dùng chung.
Tự host WebTop trên VPS mang đến cho bạn một máy tính để bàn từ xa an toàn có thể truy cập mà không cần phần mềm máy khách VPN hoặc RDP. Nó lý tưởng để chạy các ứng dụng đồ họa Linux từ các môi trường bị hạn chế, cung cấp một không gian làm việc phát triển hoặc năng suất nhất quán có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.
Các tính năng chính của WebTop
máy tính để bàn trên nền trình duyệt
Truy cập máy tính để bàn Linux đầy đủ từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt VPN, RDP hoặc phần mềm máy khách máy tính từ xa.
Nhiều môi trường máy tính để bàn
Chọn từ KDE, XFCE, MATE và các môi trường desktop khác tùy thuộc vào quy trình làm việc và tùy chọn tài nguyên của bạn.
Lưu trữ bền vững
Thư mục gốc và dữ liệu ứng dụng vẫn tồn tại giữa các phiên, giữ cho các tệp và cấu hình của bạn nguyên vẹn qua các lần kết nối lại.
Hỗ trợ âm thanh & video
Passthrough đa phương tiện cho phép phát âm thanh và video trong môi trường desktop được container hóa.
Truy cập từ xa an toàn
Truy cập máy tính để bàn qua HTTPS thông qua Traefik mà không để lộ các cổng RDP hoặc VNC trực tiếp ra internet.
Tại sao lại chạy WebTop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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