NoteDiscovery là một ứng dụng ghi chú và cơ sở tri thức nhẹ, tự lưu trữ, lưu trữ tất cả nội dung dưới dạng tệp markdown thuần túy trên ổ đĩa — không cơ sở dữ liệu, không dịch vụ bên ngoài, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Trình chỉnh sửa hỗ trợ xem trước trực tiếp, công thức toán học LaTeX, sơ đồ Mermaid, khối mã được tô sáng cú pháp và tự động lưu. Chế độ xem đồ thị tương tác trực quan hóa các kết nối giữa các ghi chú thông qua wikilinks, và bảng điều khiển backlinks hiển thị những ghi chú nào tham chiếu ghi chú hiện tại — quy trình làm việc tư duy liên kết giúp các công cụ như Obsidian trở nên phổ biến, có sẵn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn.

Một máy chủ MCP (Model Context Protocol) tích hợp sẵn cho phép các trợ lý AI như Claude và Cursor truy vấn và cập nhật ghi chú của bạn trực tiếp, biến NoteDiscovery thành một trong số ít ứng dụng ghi chú tự lưu trữ có tích hợp tác nhân AI gốc ngay từ đầu.