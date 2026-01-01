Triển khai NoteDiscovery với cài đặt một nhấp.
Cơ sở tri thức markdown tự lưu trữ với chế độ xem đồ thị, liên kết ngược và tích hợp AI có sẵn qua MCP.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NoteDiscovery
NoteDiscovery là một ứng dụng ghi chú và cơ sở tri thức nhẹ, tự lưu trữ, lưu trữ tất cả nội dung dưới dạng tệp markdown thuần túy trên ổ đĩa — không cơ sở dữ liệu, không dịch vụ bên ngoài, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Trình chỉnh sửa hỗ trợ xem trước trực tiếp, công thức toán học LaTeX, sơ đồ Mermaid, khối mã được tô sáng cú pháp và tự động lưu. Chế độ xem đồ thị tương tác trực quan hóa các kết nối giữa các ghi chú thông qua wikilinks, và bảng điều khiển backlinks hiển thị những ghi chú nào tham chiếu ghi chú hiện tại — quy trình làm việc tư duy liên kết giúp các công cụ như Obsidian trở nên phổ biến, có sẵn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn.
Một máy chủ MCP (Model Context Protocol) tích hợp sẵn cho phép các trợ lý AI như Claude và Cursor truy vấn và cập nhật ghi chú của bạn trực tiếp, biến NoteDiscovery thành một trong số ít ứng dụng ghi chú tự lưu trữ có tích hợp tác nhân AI gốc ngay từ đầu.
Các tính năng chính của NoteDiscovery
Dạng xem đồ thị và backlinks
Trực quan hóa các kết nối giữa các ghi chú dưới dạng biểu đồ tương tác và xem ghi chú nào tham chiếu đến ghi chú hiện tại — giúp dễ dàng điều hướng một cơ sở kiến thức đang phát triển.
Máy chủ MCP tích hợp sẵn
Hỗ trợ gốc cho Giao thức Model Context Protocol cho phép các trợ lý AI như Claude và Cursor đọc và ghi chú của bạn trực tiếp, mà không cần thêm plugin hoặc cấu hình.
Trình soạn thảo markdown phong phú
Xem trước trực tiếp, kết xuất công thức toán học LaTeX, sơ đồ Mermaid, tô sáng cú pháp cho hơn 50 ngôn ngữ và chỉnh sửa chia đôi màn hình trong một giao diện duy nhất dựa trên trình duyệt.
Chia sẻ ghi chú công khai
Tạo một URL có thể chia sẻ được bảo vệ bằng token kèm mã QR cho bất kỳ ghi chú nào, để bạn có thể chia sẻ các trang riêng lẻ mà không làm lộ toàn bộ cơ sở kiến thức.
Hỗ trợ đồ họa và đa phương tiện
Nhúng hình ảnh, âm thanh, video và PDF với bản xem trước nội tuyến, và tạo các bản phác thảo trong ứng dụng được lưu dưới dạng tệp PNG cùng với ghi chú markdown của bạn.
Tại sao lại chạy NoteDiscovery trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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