WireMock là một trình giả lập HTTP API mã nguồn mở cho phép các nhóm kỹ thuật thay thế các dịch vụ thực bằng các mock có thể lập trình. Xác định các stub thông qua một REST API hoặc các tệp JSON, khớp các yêu cầu đến theo URL, tiêu đề, tham số truy vấn, cookie hoặc nội dung body, và trả về các phản hồi động được tạo bằng Handlebars templating. Ghi lại lưu lượng truy cập thực và phát lại sau đó để tái tạo các kịch bản sản xuất ngoại tuyến.

Tự host WireMock trên VPS của riêng bạn cung cấp cho mỗi nhóm một môi trường mock dùng chung để contract testing, dữ liệu demo, thay thế API của bên thứ ba và các kịch bản hỗn loạn như latency injection hoặc malformed payloads. Persistent volumes giữ cho các mapping definitions, response files và custom extensions của bạn nguyên vẹn qua các lần triển khai lại để các test fixtures của bạn di chuyển cùng với máy chủ.