Triển khai WireMock với một lần cài đặt.
HTTP API mock server tiêu chuẩn ngành để mô phỏng REST services, kiểm thử các edge cases và phát triển song song.
Chọn gói VPS cho WireMock
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WireMock
WireMock là một trình giả lập HTTP API mã nguồn mở cho phép các nhóm kỹ thuật thay thế các dịch vụ thực bằng các mock có thể lập trình. Xác định các stub thông qua một REST API hoặc các tệp JSON, khớp các yêu cầu đến theo URL, tiêu đề, tham số truy vấn, cookie hoặc nội dung body, và trả về các phản hồi động được tạo bằng Handlebars templating. Ghi lại lưu lượng truy cập thực và phát lại sau đó để tái tạo các kịch bản sản xuất ngoại tuyến.
Tự host WireMock trên VPS của riêng bạn cung cấp cho mỗi nhóm một môi trường mock dùng chung để contract testing, dữ liệu demo, thay thế API của bên thứ ba và các kịch bản hỗn loạn như latency injection hoặc malformed payloads. Persistent volumes giữ cho các mapping definitions, response files và custom extensions của bạn nguyên vẹn qua các lần triển khai lại để các test fixtures của bạn di chuyển cùng với máy chủ.
Các tính năng chính của WireMock
Đối sánh yêu cầu linh hoạt
Đối sánh các yêu cầu HTTP đến với các mẫu URL, tiêu đề, tham số truy vấn, cookie và nội dung phần thân JSON hoặc XML để lựa chọn stub chính xác.
Tạo mẫu phản hồi năng động
Tạo phản hồi nhanh chóng sử dụng các mẫu Handlebars với quyền truy cập vào dữ liệu yêu cầu, giá trị ngẫu nhiên, ngày tháng và các trình trợ giúp tùy chỉnh.
Ghi và phát lại
Ghi lại lưu lượng truy cập trực tiếp từ một upstream thực tế và phát lại các tương tác đã ghi lại sau đó để tái tạo các kịch bản mà không cần phụ thuộc vào mạng.
Mô phỏng sự cố và độ trễ
Chèn độ trễ có thể cấu hình, các kết nối bị ngắt và các tải trọng bị lỗi để kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý các dịch vụ hạ nguồn không đáng tin cậy.
Kịch bản có trạng thái
Mô hình hóa các quy trình làm việc nhiều bước bằng máy trạng thái để cùng một điểm cuối có thể trả về các phản hồi khác nhau tùy thuộc vào các tương tác trước đó.
Quản trị viên REST API
Quản lý stub, nhật ký yêu cầu, kịch bản và bản ghi một cách lập trình thông qua API quản trị để tự động hóa CI/CD và tích hợp công cụ.
Tại sao lại chạy WireMock trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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