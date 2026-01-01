Giảm giá lên đến 69% cho WireMock

Triển khai WireMock với một lần cài đặt.

HTTP API mock server tiêu chuẩn ngành để mô phỏng REST services, kiểm thử các edge cases và phát triển song song.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai WireMock với một lần cài đặt.

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Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với WireMock

WireMock là một trình giả lập HTTP API mã nguồn mở cho phép các nhóm kỹ thuật thay thế các dịch vụ thực bằng các mock có thể lập trình. Xác định các stub thông qua một REST API hoặc các tệp JSON, khớp các yêu cầu đến theo URL, tiêu đề, tham số truy vấn, cookie hoặc nội dung body, và trả về các phản hồi động được tạo bằng Handlebars templating. Ghi lại lưu lượng truy cập thực và phát lại sau đó để tái tạo các kịch bản sản xuất ngoại tuyến.

Tự host WireMock trên VPS của riêng bạn cung cấp cho mỗi nhóm một môi trường mock dùng chung để contract testing, dữ liệu demo, thay thế API của bên thứ ba và các kịch bản hỗn loạn như latency injection hoặc malformed payloads. Persistent volumes giữ cho các mapping definitions, response files và custom extensions của bạn nguyên vẹn qua các lần triển khai lại để các test fixtures của bạn di chuyển cùng với máy chủ.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của WireMock

Đối sánh yêu cầu linh hoạt

Đối sánh các yêu cầu HTTP đến với các mẫu URL, tiêu đề, tham số truy vấn, cookie và nội dung phần thân JSON hoặc XML để lựa chọn stub chính xác.

Tạo mẫu phản hồi năng động

Tạo phản hồi nhanh chóng sử dụng các mẫu Handlebars với quyền truy cập vào dữ liệu yêu cầu, giá trị ngẫu nhiên, ngày tháng và các trình trợ giúp tùy chỉnh.

Ghi và phát lại

Ghi lại lưu lượng truy cập trực tiếp từ một upstream thực tế và phát lại các tương tác đã ghi lại sau đó để tái tạo các kịch bản mà không cần phụ thuộc vào mạng.

Mô phỏng sự cố và độ trễ

Chèn độ trễ có thể cấu hình, các kết nối bị ngắt và các tải trọng bị lỗi để kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý các dịch vụ hạ nguồn không đáng tin cậy.

Kịch bản có trạng thái

Mô hình hóa các quy trình làm việc nhiều bước bằng máy trạng thái để cùng một điểm cuối có thể trả về các phản hồi khác nhau tùy thuộc vào các tương tác trước đó.

Quản trị viên REST API

Quản lý stub, nhật ký yêu cầu, kịch bản và bản ghi một cách lập trình thông qua API quản trị để tự động hóa CI/CD và tích hợp công cụ.

Tại sao lại chạy WireMock trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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