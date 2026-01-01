Speakr là một nền tảng ghi âm và ghi chú AI tự host được thiết kế để thu thập, phiên âm và phân tích nội dung âm thanh của bạn. Nó hỗ trợ nhiều backend phiên âm — bao gồm WhisperX, OpenAI và Mistral — mang lại cho bạn sự linh hoạt để chọn xử lý cục bộ hoặc dựa trên đám mây. Speaker diarization, hồ sơ giọng nói và tóm tắt do AI tạo giúp khám phá thông tin chi tiết từ các cuộc họp, phỏng vấn và bài giảng.

Với hỗ trợ đa người dùng, OIDC SSO, REST API với webhooks và tích hợp cho n8n, Zapier và Make, Speakr phù hợp tự nhiên vào quy trình làm việc của nhóm. Tự host nó giúp giữ tất cả các bản ghi và bản phiên âm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.