Triển khai Speakr với 1 nhấp.
Nền tảng phiên âm AI tự lưu trữ chuyển đổi âm thanh nói thành kiến thức có thể tìm kiếm và được tổ chức.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Speakr
Speakr là một nền tảng ghi âm và ghi chú AI tự host được thiết kế để thu thập, phiên âm và phân tích nội dung âm thanh của bạn. Nó hỗ trợ nhiều backend phiên âm — bao gồm WhisperX, OpenAI và Mistral — mang lại cho bạn sự linh hoạt để chọn xử lý cục bộ hoặc dựa trên đám mây. Speaker diarization, hồ sơ giọng nói và tóm tắt do AI tạo giúp khám phá thông tin chi tiết từ các cuộc họp, phỏng vấn và bài giảng.
Với hỗ trợ đa người dùng, OIDC SSO, REST API với webhooks và tích hợp cho n8n, Zapier và Make, Speakr phù hợp tự nhiên vào quy trình làm việc của nhóm. Tự host nó giúp giữ tất cả các bản ghi và bản phiên âm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Các tính năng chính của Speakr
Các Backend phiên âm linh hoạt
Kết nối với WhisperX, OpenAI, Mistral hoặc bất kỳ dịch vụ ASR tương thích nào để phù hợp với yêu cầu về quyền riêng tư và độ chính xác của bạn.
Phân tách người nói
Tự động nhận diện và gắn nhãn từng người nói trong các bản ghi âm, với sự hỗ trợ hồ sơ giọng nói khi sử dụng WhisperX.
AI Tóm tắt và Tìm kiếm
Tạo tóm tắt tự động và sử dụng Chế độ Inquire ngữ nghĩa để tìm kiếm ý nghĩa trong toàn bộ thư viện bản ghi của bạn.
Đa người dùng và SSO
Hỗ trợ nhiều người dùng với tính năng chia sẻ chi tiết, liên kết công khai và OIDC SSO bao gồm Keycloak, Azure AD, Google và Auth0.
Tích hợp quy trình làm việc
Kích hoạt tự động hóa các quy trình tiếp theo thông qua REST API và webhook, với các trình kết nối có sẵn cho n8n, Zapier và Make.
Tại sao lại chạy Speakr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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