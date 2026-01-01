Giảm giá lên đến 69% cho Speakr

Triển khai Speakr với 1 nhấp.

Nền tảng phiên âm AI tự lưu trữ chuyển đổi âm thanh nói thành kiến thức có thể tìm kiếm và được tổ chức.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Speakr với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Speakr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Speakr

Speakr là một nền tảng ghi âm và ghi chú AI tự host được thiết kế để thu thập, phiên âm và phân tích nội dung âm thanh của bạn. Nó hỗ trợ nhiều backend phiên âm — bao gồm WhisperX, OpenAI và Mistral — mang lại cho bạn sự linh hoạt để chọn xử lý cục bộ hoặc dựa trên đám mây. Speaker diarization, hồ sơ giọng nói và tóm tắt do AI tạo giúp khám phá thông tin chi tiết từ các cuộc họp, phỏng vấn và bài giảng.

Với hỗ trợ đa người dùng, OIDC SSO, REST API với webhooks và tích hợp cho n8n, Zapier và Make, Speakr phù hợp tự nhiên vào quy trình làm việc của nhóm. Tự host nó giúp giữ tất cả các bản ghi và bản phiên âm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Speakr

Các Backend phiên âm linh hoạt

Kết nối với WhisperX, OpenAI, Mistral hoặc bất kỳ dịch vụ ASR tương thích nào để phù hợp với yêu cầu về quyền riêng tư và độ chính xác của bạn.

Phân tách người nói

Tự động nhận diện và gắn nhãn từng người nói trong các bản ghi âm, với sự hỗ trợ hồ sơ giọng nói khi sử dụng WhisperX.

AI Tóm tắt và Tìm kiếm

Tạo tóm tắt tự động và sử dụng Chế độ Inquire ngữ nghĩa để tìm kiếm ý nghĩa trong toàn bộ thư viện bản ghi của bạn.

Đa người dùng và SSO

Hỗ trợ nhiều người dùng với tính năng chia sẻ chi tiết, liên kết công khai và OIDC SSO bao gồm Keycloak, Azure AD, Google và Auth0.

Tích hợp quy trình làm việc

Kích hoạt tự động hóa các quy trình tiếp theo thông qua REST API và webhook, với các trình kết nối có sẵn cho n8n, Zapier và Make.

Tại sao lại chạy Speakr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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