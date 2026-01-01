Triển khai MQTTX với cài đặt một nhấp.
Client MQTT 5.0 dựa trên trình duyệt để gỡ lỗi các broker và kiểm tra các kết nối IoT WebSocket mà không cần cài đặt cục bộ.
Chọn gói VPS cho MQTTX
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MQTTX
MQTTX Web là một client MQTT 5.0 mã nguồn mở của EMQX, chạy hoàn toàn trên trình duyệt, cho phép các kỹ sư kết nối với bất kỳ MQTT broker nào qua WebSocket để kiểm tra các topic, xuất bản payload và xác thực luồng tin nhắn IoT trong vài giây. Không giống như phiên bản dành cho máy tính để bàn, MQTTX Web không yêu cầu trình cài đặt — chỉ cần mở URL đã triển khai là tất cả những gì các nhóm cần để bắt đầu gỡ lỗi broker từ bất kỳ máy tính xách tay hoặc máy tính bảng nào.
Tự host MQTTX Web trên VPS của riêng bạn sẽ đặt một client WebSocket riêng tư, luôn có sẵn tại một URL mà nhóm của bạn kiểm soát, không có điểm cuối do bên thứ ba lưu trữ ghi lại thông tin đăng nhập broker của bạn và không phụ thuộc vào phiên bản emqx.io công khai. Hồ sơ kết nối được lưu trữ cục bộ trong mỗi trình duyệt, do đó việc triển khai tự nó là không trạng thái và dễ dàng nâng cấp.
Các tính năng chính của MQTTX
Hỗ trợ đầy đủ MQTT 5.0
Kiểm tra mọi tính năng của MQTT 5.0 bao gồm các thuộc tính, mã lý do, đăng ký chia sẻ và các mẫu yêu cầu-phản hồi với bất kỳ broker tuân thủ nào.
Khả năng kết nối WebSocket
Kết nối với các MQTT broker qua WS và WSS trực tiếp từ trình duyệt, lý tưởng để xác thực các cổng IoT và các máy khách web dựa trên giao thức WebSocket.
Không gian làm việc đa môi giới
Lưu và chuyển đổi giữa các cấu hình kết nối cho các broker sản xuất, thử nghiệm và cục bộ mà không cần rời khỏi tab hoặc cấu hình lại thông tin đăng nhập mỗi lần.
Xuất bản và đăng ký chủ đề
Đăng ký các chủ đề ký tự đại diện, xuất bản tải trọng JSON, văn bản thuần túy hoặc Base64, và kiểm tra lịch sử tin nhắn với siêu dữ liệu QoS, đã giữ lại và dấu thời gian.
Truy cập không cần cài đặt
Chia sẻ URL đã triển khai với nhóm của bạn để cung cấp cho mọi kỹ sư một MQTT client mà không cần phân phối desktop binaries hoặc quản lý package versions.
Lưu trữ dữ liệu phía client
Cài đặt kết nối và lịch sử tin nhắn vẫn còn trong trình duyệt thông qua localStorage, vì vậy máy chủ không giữ bất kỳ thông tin xác thực môi giới nào và vẫn không trạng thái qua các lần nâng cấp.
Tại sao lại chạy MQTTX trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.