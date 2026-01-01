MQTTX Web là một client MQTT 5.0 mã nguồn mở của EMQX, chạy hoàn toàn trên trình duyệt, cho phép các kỹ sư kết nối với bất kỳ MQTT broker nào qua WebSocket để kiểm tra các topic, xuất bản payload và xác thực luồng tin nhắn IoT trong vài giây. Không giống như phiên bản dành cho máy tính để bàn, MQTTX Web không yêu cầu trình cài đặt — chỉ cần mở URL đã triển khai là tất cả những gì các nhóm cần để bắt đầu gỡ lỗi broker từ bất kỳ máy tính xách tay hoặc máy tính bảng nào.

Tự host MQTTX Web trên VPS của riêng bạn sẽ đặt một client WebSocket riêng tư, luôn có sẵn tại một URL mà nhóm của bạn kiểm soát, không có điểm cuối do bên thứ ba lưu trữ ghi lại thông tin đăng nhập broker của bạn và không phụ thuộc vào phiên bản emqx.io công khai. Hồ sơ kết nối được lưu trữ cục bộ trong mỗi trình duyệt, do đó việc triển khai tự nó là không trạng thái và dễ dàng nâng cấp.