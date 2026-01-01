Giảm giá lên đến 69% cho MQTTX

Triển khai MQTTX với cài đặt một nhấp.

Client MQTT 5.0 dựa trên trình duyệt để gỡ lỗi các broker và kiểm tra các kết nối IoT WebSocket mà không cần cài đặt cục bộ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MQTTX với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho MQTTX

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MQTTX

MQTTX Web là một client MQTT 5.0 mã nguồn mở của EMQX, chạy hoàn toàn trên trình duyệt, cho phép các kỹ sư kết nối với bất kỳ MQTT broker nào qua WebSocket để kiểm tra các topic, xuất bản payload và xác thực luồng tin nhắn IoT trong vài giây. Không giống như phiên bản dành cho máy tính để bàn, MQTTX Web không yêu cầu trình cài đặt — chỉ cần mở URL đã triển khai là tất cả những gì các nhóm cần để bắt đầu gỡ lỗi broker từ bất kỳ máy tính xách tay hoặc máy tính bảng nào.

Tự host MQTTX Web trên VPS của riêng bạn sẽ đặt một client WebSocket riêng tư, luôn có sẵn tại một URL mà nhóm của bạn kiểm soát, không có điểm cuối do bên thứ ba lưu trữ ghi lại thông tin đăng nhập broker của bạn và không phụ thuộc vào phiên bản emqx.io công khai. Hồ sơ kết nối được lưu trữ cục bộ trong mỗi trình duyệt, do đó việc triển khai tự nó là không trạng thái và dễ dàng nâng cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MQTTX

Hỗ trợ đầy đủ MQTT 5.0

Kiểm tra mọi tính năng của MQTT 5.0 bao gồm các thuộc tính, mã lý do, đăng ký chia sẻ và các mẫu yêu cầu-phản hồi với bất kỳ broker tuân thủ nào.

Khả năng kết nối WebSocket

Kết nối với các MQTT broker qua WS và WSS trực tiếp từ trình duyệt, lý tưởng để xác thực các cổng IoT và các máy khách web dựa trên giao thức WebSocket.

Không gian làm việc đa môi giới

Lưu và chuyển đổi giữa các cấu hình kết nối cho các broker sản xuất, thử nghiệm và cục bộ mà không cần rời khỏi tab hoặc cấu hình lại thông tin đăng nhập mỗi lần.

Xuất bản và đăng ký chủ đề

Đăng ký các chủ đề ký tự đại diện, xuất bản tải trọng JSON, văn bản thuần túy hoặc Base64, và kiểm tra lịch sử tin nhắn với siêu dữ liệu QoS, đã giữ lại và dấu thời gian.

Truy cập không cần cài đặt

Chia sẻ URL đã triển khai với nhóm của bạn để cung cấp cho mọi kỹ sư một MQTT client mà không cần phân phối desktop binaries hoặc quản lý package versions.

Lưu trữ dữ liệu phía client

Cài đặt kết nối và lịch sử tin nhắn vẫn còn trong trình duyệt thông qua localStorage, vì vậy máy chủ không giữ bất kỳ thông tin xác thực môi giới nào và vẫn không trạng thái qua các lần nâng cấp.

Tại sao lại chạy MQTTX trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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