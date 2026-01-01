Verdaccio là một npm registry riêng tư, mã nguồn mở, nhẹ, cho phép các nhóm xuất bản các gói nội bộ và proxy npm registry công khai. Không giống như các registry được lưu trữ tính phí theo chỗ ngồi hoặc áp đặt giới hạn tốc độ, Verdaccio chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — cung cấp cho bạn một bộ nhớ đệm cục bộ nhanh chóng cho các gói npm cùng với một kho lưu trữ an toàn cho các module JavaScript riêng tư của bạn.

Tự lưu trữ với Verdaccio loại bỏ sự phụ thuộc của các quy trình xây dựng của bạn vào tính khả dụng của npm bên ngoài, tăng tốc cài đặt thông qua bộ nhớ đệm cục bộ và giữ mã độc quyền tránh xa các registry công khai. Nó hoàn toàn tương thích với npm, Yarn và pnpm mà không cần bất kỳ thay đổi cấu hình phía máy khách nào ngoài việc trỏ đến URL registry của bạn.