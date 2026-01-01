Triển khai Verdaccio với cài đặt một nhấp.
Kho lưu trữ proxy npm riêng tư nhẹ để xuất bản, lưu vào bộ nhớ đệm và quản lý các gói JavaScript trong nội bộ nhóm của bạn.
Chọn gói VPS cho Verdaccio
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Verdaccio
Verdaccio là một npm registry riêng tư, mã nguồn mở, nhẹ, cho phép các nhóm xuất bản các gói nội bộ và proxy npm registry công khai. Không giống như các registry được lưu trữ tính phí theo chỗ ngồi hoặc áp đặt giới hạn tốc độ, Verdaccio chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — cung cấp cho bạn một bộ nhớ đệm cục bộ nhanh chóng cho các gói npm cùng với một kho lưu trữ an toàn cho các module JavaScript riêng tư của bạn.
Tự lưu trữ với Verdaccio loại bỏ sự phụ thuộc của các quy trình xây dựng của bạn vào tính khả dụng của npm bên ngoài, tăng tốc cài đặt thông qua bộ nhớ đệm cục bộ và giữ mã độc quyền tránh xa các registry công khai. Nó hoàn toàn tương thích với npm, Yarn và pnpm mà không cần bất kỳ thay đổi cấu hình phía máy khách nào ngoài việc trỏ đến URL registry của bạn.
Các tính năng chính của Verdaccio
Phát hành gói riêng tư
Xuất bản và phân phối các gói npm nội bộ trong nhóm của bạn mà không công khai chúng ra registry công cộng.
npm proxy và cache
Tự động phản chiếu các gói npm công khai cục bộ để các cài đặt vẫn nhanh chóng và đáng tin cậy ngay cả khi npm không thể truy cập được.
npm, Yarn, pnpm tương thích
Hoạt động không cần cấu hình với tất cả các JavaScript package manager chính — không yêu cầu bất kỳ client plugins hoặc wrappers đặc biệt nào.
Xác thực tích hợp
Quản lý quyền truy cập người dùng bằng xác thực dựa trên htpasswd để kiểm soát ai có thể xuất bản hoặc cài đặt gói.
Đã bao gồm Web UI
Duyệt các gói, kiểm tra phiên bản và tìm kiếm registry của bạn thông qua giao diện web tích hợp gọn gàng.
Cắm vào hệ sinh thái
Mở rộng lưu trữ, xác thực và phần mềm trung gian thông qua một hệ thống plugin phong phú để tích hợp với S3, LDAP hoặc các quy trình làm việc tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Verdaccio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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