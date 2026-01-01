Giảm giá lên đến 69% cho evcc

Triển khai evcc với 1 nhấp.

Bộ điều khiển sạc xe điện tích hợp năng lượng mặt trời và quản lý năng lượng gia đình cho hàng trăm bộ sạc treo tường, bộ biến tần và phương tiện.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai evcc với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho evcc

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với evcc

evcc là một bộ điều khiển sạc EV open-source và hệ thống quản lý năng lượng gia đình, ưu tiên sạc xe điện của bạn bằng năng lượng mặt trời tự sản xuất thay vì điện lưới. Nó kết nối với hàng trăm wallboxes, solar inverters, hệ thống lưu trữ pin, smart meters và API của xe để điều phối việc sạc dựa trên lượng PV dư thừa trực tiếp, biểu giá điện động và trạng thái sạc của pin.

Việc tự host evcc trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập thiết bị, lịch sử sạc và logic tự động hóa hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào các dịch vụ cloud của nhà cung cấp và đảm bảo các chiến lược sạc của bạn tiếp tục chạy một cách đáng tin cậy bất cứ khi nào mặt trời chiếu sáng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của evcc

Sạc năng lượng mặt trời dư

Sạc xe điện của bạn bằng năng lượng quang điện dư thừa theo thời gian thực, tối đa hóa mức tự tiêu thụ và giảm thiểu nhập khẩu từ lưới điện.

Hỗ trợ biểu giá năng động

Lên lịch sạc trong những giờ rẻ nhất của biểu giá điện động như Tibber, aWATTar và Octopus.

Hàng trăm thiết bị

Tích hợp với bộ sạc, đồng hồ đo, bộ biến tần và phương tiện từ ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, và nhiều hãng khác.

Thiết lập qua trình duyệt

Cấu hình hộp sạc treo tường, xe, đồng hồ đo và điểm sạc thông qua giao diện web có hướng dẫn mà không cần chỉnh sửa thủ công các tệp YAML.

Nhận biết pin gia đình

Phối hợp sạc xe điện với trạng thái sạc của pin gia đình để pin nhà không bị cạn khi cấp nguồn cho xe.

REST và MQTT APIs

Cung cấp một API REST và MQTT đầy đủ cho Home Assistant, openHAB, Node-RED và các tự động hóa tùy chỉnh.

Tại sao lại chạy evcc trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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