Triển khai Grist với 1 nhấp cài đặt.
Giải pháp lai bảng tính-cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thay thế cho Airtable tự lưu trữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grist
Grist là một bảng tính quan hệ mã nguồn mở kết hợp sự quen thuộc của bảng tính với sức mạnh của cơ sở dữ liệu. Các nhóm sử dụng nó để tổ chức dữ liệu, xây dựng các chế độ xem tùy chỉnh, tạo bảng điều khiển và thiết kế các ứng dụng tương tác mà không cần viết mã, biến nó thành một giải pháp thay thế tự lưu trữ đa năng cho Airtable.
Với các công thức Python, kiểm soát truy cập chi tiết, REST API và các widget tùy chỉnh, Grist trao quyền cho cả người dùng kỹ thuật và không chuyên về kỹ thuật để xây dựng các ứng dụng dữ liệu phức tạp. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, Redis để lưu vào bộ nhớ đệm nhằm tối ưu hiệu suất và Traefik HTTPS routing để truy cập an toàn cho nhóm.
Các tính năng chính của Grist
Mô hình dữ liệu quan hệ
Liên kết các bảng với các tham chiếu và tra cứu giống như một cơ sở dữ liệu trong khi vẫn duy trì trải nghiệm chỉnh sửa quen thuộc của một bảng tính.
Các công thức Python
Sử dụng Python đầy đủ để tính toán và chuyển đổi dữ liệu thay vì các ngôn ngữ công thức bảng tính bị giới hạn.
Chế độ xem & Bố cục tùy chỉnh
Tạo chế độ xem thẻ, biểu đồ, lịch và bố cục widget tùy chỉnh để trực quan hóa và tương tác với dữ liệu của bạn theo bất kỳ cách nào.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Đặt quyền truy cập ở cấp độ tài liệu, bảng, cột và hàng để kiểm soát chặt chẽ việc cộng tác nhóm và khả năng hiển thị dữ liệu.
Tích hợp REST API
Truy cập API đầy đủ cho phép đọc, ghi và tự động hóa các hoạt động dữ liệu để tích hợp liền mạch với các công cụ bên ngoài.
Tại sao lại chạy Grist trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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