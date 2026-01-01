Triển khai HomeHub chỉ với một cú nhấp chuột.
Bảng điều khiển gia đình không cần đăng nhập cho các ghi chú được chia sẻ, danh sách mua sắm, công việc nhà, lịch và chi phí trong một PWA riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HomeHub
HomeHub là một tiện ích gia đình mã nguồn mở, tự host, biến bất kỳ server nào thành một bảng điều khiển riêng tư cho mọi người trong gia đình bạn. Được thiết kế để sử dụng chung trên mạng gia đình, nó được cung cấp dưới dạng một Progressive Web App không cần đăng nhập, vì vậy bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mở nó trong trình duyệt, lưu vào màn hình chính và bắt đầu cộng tác ngay lập tức trên ghi chú, danh sách mua sắm, công việc nhà và lịch dùng chung.
Việc tự host HomeHub giúp giữ dữ liệu gia đình — chi phí, thói quen mua sắm, lịch trình gia đình và các tệp đã tải lên — hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, không có đồng bộ hóa cloud của bên thứ ba, theo dõi hoặc phí mỗi người dùng. Các tính năng có thể được bật/tắt riêng lẻ thông qua một YAML config duy nhất, vì vậy bạn chỉ kích hoạt các công cụ mà gia đình bạn thực sự sử dụng.
Các tính năng chính của HomeHub
Danh sách mua sắm đã chia sẻ
Danh sách mua sắm cộng tác với các gợi ý thông minh dựa trên các mục đã nhập trước đó, để cả gia đình có thể thêm các mặt hàng khi hết.
Theo dõi chi tiêu gia đình
Theo dõi chi tiêu gia đình với sự hỗ trợ cho các hóa đơn định kỳ như phí đăng ký, tiện ích, sữa hoặc báo chí, tất cả trong một sổ cái.
Lịch và lời nhắc
Lịch chia sẻ với các danh mục được mã hóa màu cho hóa đơn, trường học, sức khỏe và các sự kiện gia đình giúp mọi thành viên trong gia đình luôn đồng bộ.
Việc nhà và ghi chú
Công cụ theo dõi công việc nhà gọn nhẹ và bảng ghi chú chung cho phép các thành viên trong gia đình giao việc và ghi lại tin nhắn nhanh mà không cần thêm ứng dụng.
Tiện ích tích hợp
Bao gồm sách công thức, công cụ theo dõi hạn sử dụng, công cụ nén PDF, công cụ rút gọn URL, trình tạo mã QR và trình tải xuống phương tiện trong một PWA duy nhất.
Thiết kế riêng tư
Không có hệ thống tài khoản, không có đo từ xa và không phụ thuộc vào đám mây — tất cả dữ liệu nằm trong VPS và mạng gia đình của bạn.
Tại sao lại chạy HomeHub trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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