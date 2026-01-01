HomeHub là một tiện ích gia đình mã nguồn mở, tự host, biến bất kỳ server nào thành một bảng điều khiển riêng tư cho mọi người trong gia đình bạn. Được thiết kế để sử dụng chung trên mạng gia đình, nó được cung cấp dưới dạng một Progressive Web App không cần đăng nhập, vì vậy bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mở nó trong trình duyệt, lưu vào màn hình chính và bắt đầu cộng tác ngay lập tức trên ghi chú, danh sách mua sắm, công việc nhà và lịch dùng chung.

Việc tự host HomeHub giúp giữ dữ liệu gia đình — chi phí, thói quen mua sắm, lịch trình gia đình và các tệp đã tải lên — hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, không có đồng bộ hóa cloud của bên thứ ba, theo dõi hoặc phí mỗi người dùng. Các tính năng có thể được bật/tắt riêng lẻ thông qua một YAML config duy nhất, vì vậy bạn chỉ kích hoạt các công cụ mà gia đình bạn thực sự sử dụng.