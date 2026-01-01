PiGallery2 là một thư viện ảnh mã nguồn mở, tự host, lấy một thư mục hình ảnh trên đĩa và phục vụ nó như một thư viện web nhanh, hiện đại — không có quy trình tải lên, không có cơ sở dữ liệu độc quyền, không phụ thuộc vào SaaS. Bố cục thư mục bạn đang sử dụng trở thành cấu trúc album mà khách truy cập duyệt qua, vì vậy nó hoạt động tốt như nhau cho kho lưu trữ ảnh cá nhân, thư viện sự kiện, album ảnh kỳ nghỉ gia đình và các danh mục đầu tư nhẹ.

Tự host PiGallery2 trên VPS của riêng bạn giúp giữ ảnh và siêu dữ liệu trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh công cộng khai thác nội dung hình ảnh để nhận dạng khuôn mặt hoặc dữ liệu đào tạo. Backend Node.js được thiết kế nhẹ một cách có chủ đích — nó được thiết kế để chạy tốt trên Raspberry Pi — vì vậy một gói VPS nhỏ có thể thoải mái lưu trữ hàng chục nghìn hình ảnh trong khi vẫn cung cấp hình thu nhỏ nhanh và giao diện người dùng phong phú.