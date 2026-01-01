Triển khai PiGallery2 với 1 nhấp.
Thư viện ảnh tự host nhanh chóng, dựa trên cấu trúc thư mục, biến một thư mục ảnh trên đĩa thành một album web chuyên nghiệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PiGallery2
PiGallery2 là một thư viện ảnh mã nguồn mở, tự host, lấy một thư mục hình ảnh trên đĩa và phục vụ nó như một thư viện web nhanh, hiện đại — không có quy trình tải lên, không có cơ sở dữ liệu độc quyền, không phụ thuộc vào SaaS. Bố cục thư mục bạn đang sử dụng trở thành cấu trúc album mà khách truy cập duyệt qua, vì vậy nó hoạt động tốt như nhau cho kho lưu trữ ảnh cá nhân, thư viện sự kiện, album ảnh kỳ nghỉ gia đình và các danh mục đầu tư nhẹ.
Tự host PiGallery2 trên VPS của riêng bạn giúp giữ ảnh và siêu dữ liệu trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh công cộng khai thác nội dung hình ảnh để nhận dạng khuôn mặt hoặc dữ liệu đào tạo. Backend Node.js được thiết kế nhẹ một cách có chủ đích — nó được thiết kế để chạy tốt trên Raspberry Pi — vì vậy một gói VPS nhỏ có thể thoải mái lưu trữ hàng chục nghìn hình ảnh trong khi vẫn cung cấp hình thu nhỏ nhanh và giao diện người dùng phong phú.
Các tính năng chính của PiGallery2
Mô hình ưu tiên thư mục
Cấu trúc thư mục hiện có của bạn sẽ trở thành hệ thống phân cấp album — chỉ cần thả ảnh mới vào qua SCP, rsync, hoặc một công cụ đồng bộ hóa và chúng sẽ tự động xuất hiện trong thư viện.
Ảnh thu nhỏ nhanh
Trình lập chỉ mục nền tạo hình thu nhỏ với nhiều kích thước khác nhau, được lưu vào bộ nhớ đệm trên đĩa để khách truy cập có trải nghiệm cuộn mượt mà ngay cả khi tải lần đầu.
EXIF và chế độ xem bản đồ
Đọc siêu dữ liệu EXIF để cung cấp các trang thông tin chi tiết cho từng ảnh, chế độ xem bản đồ được gắn thẻ địa lý và tìm kiếm theo máy ảnh, ngày hoặc thẻ.
Tìm kiếm và lọc
Tìm kiếm theo phạm vi ngày, vị trí, khuôn mặt, thẻ, xếp hạng hoặc tên tệp mà không cần trình lập chỉ mục bên ngoài — tất cả siêu dữ liệu vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ.
Chia sẻ và quyền riêng tư
Tạo liên kết có thể chia sẻ cho mỗi album với mật khẩu tùy chọn và ngày hết hạn, hoặc giới hạn quyền truy cập album chỉ cho người dùng đã xác thực.
Thư viện chỉ đọc
Thư mục hình ảnh được gắn ở chế độ chỉ đọc để máy chủ không thể vô tình sửa đổi hoặc xóa ảnh gốc trong quá trình quét hoặc tạo hình thu nhỏ.
Tại sao lại chạy PiGallery2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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