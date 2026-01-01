phpIPAM là một ứng dụng quản lý địa chỉ IP (IPAM) tự host, dựa trên web, cung cấp cho quản trị viên mạng một cách có cấu trúc để theo dõi và tổ chức không gian địa chỉ IPv4 và IPv6. Thay vì duy trì bảng tính hoặc dựa vào phần mềm quản lý mạng độc quyền, phpIPAM cung cấp giao diện được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch subnet, theo dõi phân bổ IP, quản lý VLAN và khám phá mạng tự động.

Chạy phpIPAM trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu địa chỉ IP của bạn — subnet, gán VLAN, ánh xạ NAT và bản ghi thiết bị — nằm trên các máy chủ mà bạn kiểm soát mà không phụ thuộc vào đám mây hoặc chi phí cấp phép. Trình quét mạng tích hợp sẽ ping các host theo lịch trình có thể cấu hình để giữ trạng thái IP luôn cập nhật, và REST API cho phép bạn tích hợp quản lý IP vào các quy trình cấp phép và quy trình làm việc tự động hóa.