Triển khai phpIPAM chỉ với một cú nhấp cài đặt.
Công cụ quản lý địa chỉ IP mã nguồn mở để theo dõi và tổ chức các mạng con IPv4/IPv6 và tài nguyên mạng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với phpIPAM
phpIPAM là một ứng dụng quản lý địa chỉ IP (IPAM) tự host, dựa trên web, cung cấp cho quản trị viên mạng một cách có cấu trúc để theo dõi và tổ chức không gian địa chỉ IPv4 và IPv6. Thay vì duy trì bảng tính hoặc dựa vào phần mềm quản lý mạng độc quyền, phpIPAM cung cấp giao diện được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch subnet, theo dõi phân bổ IP, quản lý VLAN và khám phá mạng tự động.
Chạy phpIPAM trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu địa chỉ IP của bạn — subnet, gán VLAN, ánh xạ NAT và bản ghi thiết bị — nằm trên các máy chủ mà bạn kiểm soát mà không phụ thuộc vào đám mây hoặc chi phí cấp phép. Trình quét mạng tích hợp sẽ ping các host theo lịch trình có thể cấu hình để giữ trạng thái IP luôn cập nhật, và REST API cho phép bạn tích hợp quản lý IP vào các quy trình cấp phép và quy trình làm việc tự động hóa.
Các tính năng chính của phpIPAM
Trực quan hóa Subnet
Xem không gian địa chỉ IPv4 và IPv6 bằng đồ họa, với tính năng theo dõi không gian trống và hệ thống phân cấp mạng con được hiển thị nhanh chóng.
Quét mạng tự động
Tính năng khám phá mạng tích hợp sẵn kiểm tra các máy chủ theo lịch trình có thể cấu hình và tự động cập nhật trạng thái IP mà không cần thao tác thủ công.
Quản lý VLAN và VRF
Theo dõi VLAN và VRF cùng với địa chỉ IP để duy trì cái nhìn toàn diện về phân đoạn mạng của bạn.
Truy cập REST API
Quản lý IP theo lập trình qua REST API cho phép bạn tích hợp phpIPAM vào quy trình cấp phát và tự động hóa hạ tầng.
Tích hợp PowerDNS
Đồng bộ hóa bản ghi hostname và IP trực tiếp với PowerDNS để giữ cho dữ liệu DNS và IPAM nhất quán mà không cần cập nhật thủ công.
Tại sao lại chạy phpIPAM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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