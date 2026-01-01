Giảm giá lên đến 69% cho phpIPAM

Triển khai phpIPAM chỉ với một cú nhấp cài đặt.

Công cụ quản lý địa chỉ IP mã nguồn mở để theo dõi và tổ chức các mạng con IPv4/IPv6 và tài nguyên mạng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai phpIPAM chỉ với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho phpIPAM

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với phpIPAM

phpIPAM là một ứng dụng quản lý địa chỉ IP (IPAM) tự host, dựa trên web, cung cấp cho quản trị viên mạng một cách có cấu trúc để theo dõi và tổ chức không gian địa chỉ IPv4 và IPv6. Thay vì duy trì bảng tính hoặc dựa vào phần mềm quản lý mạng độc quyền, phpIPAM cung cấp giao diện được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch subnet, theo dõi phân bổ IP, quản lý VLAN và khám phá mạng tự động.

Chạy phpIPAM trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu địa chỉ IP của bạn — subnet, gán VLAN, ánh xạ NAT và bản ghi thiết bị — nằm trên các máy chủ mà bạn kiểm soát mà không phụ thuộc vào đám mây hoặc chi phí cấp phép. Trình quét mạng tích hợp sẽ ping các host theo lịch trình có thể cấu hình để giữ trạng thái IP luôn cập nhật, và REST API cho phép bạn tích hợp quản lý IP vào các quy trình cấp phép và quy trình làm việc tự động hóa.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của phpIPAM

Trực quan hóa Subnet

Xem không gian địa chỉ IPv4 và IPv6 bằng đồ họa, với tính năng theo dõi không gian trống và hệ thống phân cấp mạng con được hiển thị nhanh chóng.

Quét mạng tự động

Tính năng khám phá mạng tích hợp sẵn kiểm tra các máy chủ theo lịch trình có thể cấu hình và tự động cập nhật trạng thái IP mà không cần thao tác thủ công.

Quản lý VLAN và VRF

Theo dõi VLAN và VRF cùng với địa chỉ IP để duy trì cái nhìn toàn diện về phân đoạn mạng của bạn.

Truy cập REST API

Quản lý IP theo lập trình qua REST API cho phép bạn tích hợp phpIPAM vào quy trình cấp phát và tự động hóa hạ tầng.

Tích hợp PowerDNS

Đồng bộ hóa bản ghi hostname và IP trực tiếp với PowerDNS để giữ cho dữ liệu DNS và IPAM nhất quán mà không cần cập nhật thủ công.

Tại sao lại chạy phpIPAM trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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