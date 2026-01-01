Mealie là một trình quản lý công thức tự lưu trữ cho phép nhập công thức từ bất kỳ trang web nào chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ quảng cáo và các nội dung lộn xộn để lưu trữ vĩnh viễn các công thức sạch, có thể tìm kiếm trên máy chủ của bạn. Nó sắp xếp công thức theo thẻ và món ăn, tự động điều chỉnh khẩu phần và hiển thị thông tin dinh dưỡng — tất cả trong chế độ nấu ăn thân thiện với thiết bị di động.

Việc tự lưu trữ Mealie có nghĩa là bộ sưu tập công thức của bạn vẫn tồn tại ngay cả khi các trang web ngừng hoạt động và nền tảng thay đổi, các thành viên trong gia đình có thể cùng truy cập vào cùng một thư viện, và việc lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần sẽ tạo ra danh sách mua sắm tổng hợp mà không phải trả bất kỳ khoản phí đăng ký nào.