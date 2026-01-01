Triển khai Mealie chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý công thức tự lưu trữ nhập công thức từ bất kỳ URL nào và biến chúng thành kế hoạch bữa ăn hàng tuần kèm theo danh sách mua sắm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mealie
Mealie là một trình quản lý công thức tự lưu trữ cho phép nhập công thức từ bất kỳ trang web nào chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ quảng cáo và các nội dung lộn xộn để lưu trữ vĩnh viễn các công thức sạch, có thể tìm kiếm trên máy chủ của bạn. Nó sắp xếp công thức theo thẻ và món ăn, tự động điều chỉnh khẩu phần và hiển thị thông tin dinh dưỡng — tất cả trong chế độ nấu ăn thân thiện với thiết bị di động.
Việc tự lưu trữ Mealie có nghĩa là bộ sưu tập công thức của bạn vẫn tồn tại ngay cả khi các trang web ngừng hoạt động và nền tảng thay đổi, các thành viên trong gia đình có thể cùng truy cập vào cùng một thư viện, và việc lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần sẽ tạo ra danh sách mua sắm tổng hợp mà không phải trả bất kỳ khoản phí đăng ký nào.
Các tính năng chính của Mealie
Nhập một lần nhấp
Dán bất kỳ URL công thức nào và Mealie tự động trích xuất nguyên liệu và hướng dẫn, giúp tiết kiệm hàng giờ sao chép thủ công.
Lịch lập kế hoạch bữa ăn
Kéo công thức nấu ăn vào lịch hàng tuần và tạo danh sách mua sắm tổng hợp cho tất cả các bữa ăn đã lên kế hoạch chỉ với một cú nhấp chuột.
Điều chỉnh công thức
Điều chỉnh khẩu phần ăn và tất cả số lượng nguyên liệu sẽ được tính toán lại ngay lập tức — không cần tính toán thủ công.
Chia sẻ gia đình
Hỗ trợ đa người dùng cho phép mọi thành viên trong gia đình duyệt qua cùng một thư viện công thức và đóng góp vào kế hoạch bữa ăn.
Lưu trữ vĩnh viễn
Các công thức được lưu trữ trên VPS của bạn vẫn có thể truy cập được ngay cả khi các trang web gốc thay đổi, xóa nội dung hoặc ngừng hoạt động.
Tại sao lại chạy Mealie trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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