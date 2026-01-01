slskd là một client hiện đại, mã nguồn mở cho mạng ngang hàng Soulseek, được cung cấp hoàn toàn thông qua giao diện web đáp ứng. Nó thay thế các client Soulseek máy tính để bàn cũ bằng một máy chủ tự host mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, cho phép bạn tìm kiếm và tải xuống nhạc, tệp lossless và các nội dung khác được hàng triệu người dùng Soulseek chia sẻ suốt ngày đêm — ngay cả khi máy tính của bạn đã tắt.

Tự host slskd trên một VPS có nghĩa là các lượt tải xuống của bạn chạy liên tục trong nền mà không chiếm dụng máy cục bộ. Tất cả các cài đặt đều có thể quản lý thông qua giao diện web UI tích hợp hoặc tệp cấu hình YAML từ xa, giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các thư mục chia sẻ, hàng đợi tải xuống, giới hạn truyền tải và quyền người dùng.