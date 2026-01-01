Triển khai slskd với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng khách web mã nguồn mở cho mạng chia sẻ nhạc và tệp tin ngang hàng Soulseek.
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Những gì bạn có thể xây dựng với slskd
slskd là một client hiện đại, mã nguồn mở cho mạng ngang hàng Soulseek, được cung cấp hoàn toàn thông qua giao diện web đáp ứng. Nó thay thế các client Soulseek máy tính để bàn cũ bằng một máy chủ tự host mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, cho phép bạn tìm kiếm và tải xuống nhạc, tệp lossless và các nội dung khác được hàng triệu người dùng Soulseek chia sẻ suốt ngày đêm — ngay cả khi máy tính của bạn đã tắt.
Tự host slskd trên một VPS có nghĩa là các lượt tải xuống của bạn chạy liên tục trong nền mà không chiếm dụng máy cục bộ. Tất cả các cài đặt đều có thể quản lý thông qua giao diện web UI tích hợp hoặc tệp cấu hình YAML từ xa, giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các thư mục chia sẻ, hàng đợi tải xuống, giới hạn truyền tải và quyền người dùng.
Các tính năng chính của slskd
Giao diện nền web
Quản lý tìm kiếm, tải xuống và chuyển giao từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng máy tính để bàn.
Tải xuống nền liên tục
Hoạt động như một máy chủ liên tục để các lượt tải xuống đang chờ xử lý hoàn tất ngay cả khi máy tính cục bộ của bạn đã tắt.
Cấu hình từ xa
Điều chỉnh tất cả cài đặt trực tiếp thông qua web UI hoặc bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình YAML từ xa mà không cần khởi động lại.
Quản lý hàng đợi chuyển
Theo dõi hàng đợi tải lên và tải xuống, đặt giới hạn tốc độ và ưu tiên các lượt chuyển từ một bảng điều khiển duy nhất.
Người dùng và điều khiển chia sẻ
Xác định thư mục nào sẽ chia sẻ, đặt quyền truy cập cho từng người dùng và quản lý ai có thể duyệt hoặc tải xuống tệp của bạn.
Tại sao lại chạy slskd trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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