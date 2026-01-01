Colanode là một không gian làm việc cộng tác mã nguồn mở tất cả trong một, được xây dựng dựa trên kiến trúc ưu tiên cục bộ. Nó kết hợp trò chuyện nhóm thời gian thực, các trang văn bản đa dạng và wiki, cơ sở dữ liệu tùy chỉnh với các chế độ xem dạng bảng, kanban và lịch, cùng với quản lý tệp — bao quát các tính năng tương tự như Slack và Notion trong một công cụ duy nhất mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Mọi thay đổi đều được lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trước tiên và đồng bộ hóa với máy chủ ở chế độ nền, nhờ đó ứng dụng vẫn phản hồi nhanh trên các kết nối không ổn định và tiếp tục hoạt động ngoại tuyến. Các chỉnh sửa đồng thời trên các trang và bản ghi cơ sở dữ liệu được hợp nhất bằng CRDTs được hỗ trợ bởi Yjs, loại bỏ xung đột khi đồng đội chỉnh sửa cùng lúc. Tự host giúp giữ mọi tin nhắn, tài liệu và tệp trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu mà không phải trả phí theo người dùng.