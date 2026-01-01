Triển khai Colanode với 1 nhấp.
Giải pháp thay thế mã nguồn mở Local-first cho Slack và Notion, kết hợp trò chuyện, trang và cơ sở dữ liệu trong một không gian làm việc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Colanode
Colanode là một không gian làm việc cộng tác mã nguồn mở tất cả trong một, được xây dựng dựa trên kiến trúc ưu tiên cục bộ. Nó kết hợp trò chuyện nhóm thời gian thực, các trang văn bản đa dạng và wiki, cơ sở dữ liệu tùy chỉnh với các chế độ xem dạng bảng, kanban và lịch, cùng với quản lý tệp — bao quát các tính năng tương tự như Slack và Notion trong một công cụ duy nhất mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Mọi thay đổi đều được lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trước tiên và đồng bộ hóa với máy chủ ở chế độ nền, nhờ đó ứng dụng vẫn phản hồi nhanh trên các kết nối không ổn định và tiếp tục hoạt động ngoại tuyến. Các chỉnh sửa đồng thời trên các trang và bản ghi cơ sở dữ liệu được hợp nhất bằng CRDTs được hỗ trợ bởi Yjs, loại bỏ xung đột khi đồng đội chỉnh sửa cùng lúc. Tự host giúp giữ mọi tin nhắn, tài liệu và tệp trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu mà không phải trả phí theo người dùng.
Các tính năng chính của Colanode
Đồng bộ ưu tiên cục bộ
Các thay đổi được ghi vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trước và đồng bộ hóa trong nền, để ứng dụng vẫn nhanh khi ngoại tuyến và tự động khôi phục khi máy chủ kết nối lại.
Trò chuyện nhóm thời gian thực
Kênh liên tục và tin nhắn trực tiếp giúp các cuộc trò chuyện của nhóm được sắp xếp gọn gàng cùng với tài liệu và dữ liệu dự án của bạn trong cùng một không gian làm việc.
Các trang văn bản đa dạng
Một trình chỉnh sửa dựa trên khối dành cho tài liệu, wiki và ghi chú — tương tự như Notion — với các nội dung nhúng, khối mã và hệ thống phân cấp trang lồng nhau để quản lý kiến thức có cấu trúc.
Cơ sở dữ liệu tùy chỉnh
Cấu trúc thông tin với các trường tùy chỉnh và chuyển đổi giữa các chế độ xem dạng bảng, kanban và lịch, thay thế nhu cầu về một công cụ theo dõi dự án riêng biệt hoặc công cụ bảng tính.
Chỉnh sửa không xung đột
CRDTs được hỗ trợ bởi Yjs cho phép nhiều người cùng lúc chỉnh sửa cùng một trang hoặc bản ghi mà không ghi đè lên các thay đổi hoặc yêu cầu giải quyết xung đột thủ công.
Tại sao lại chạy Colanode trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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