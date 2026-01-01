Triển khai Nexterm với 1 nhấp.
Quản lý máy chủ mã nguồn mở cho các kết nối SSH, VNC và RDP có thể truy cập hoàn toàn từ trình duyệt của bạn.
Chọn gói VPS cho Nexterm
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nexterm
Nexterm là một nền tảng quản lý máy chủ mã nguồn mở tích hợp các phiên terminal SSH, máy tính để bàn VNC và kết nối RDP vào một giao diện duy nhất có thể truy cập qua trình duyệt. Không giống như các công cụ truy cập từ xa truyền thống yêu cầu một client cục bộ, Nexterm chạy trên VPS của bạn và cung cấp cho bạn một trung tâm kết nối đầy đủ có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.
Việc tự host Nexterm trên VPS của riêng bạn có nghĩa là thông tin đăng nhập máy chủ và dữ liệu phiên của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Trình quản lý tệp SFTP tích hợp sẵn, tính năng ghi lại phiên, giám sát và hỗ trợ cho các tổ chức và 2FA biến nó thành một sự thay thế thiết thực cho việc phải xử lý nhiều client SSH, trình xem VNC và công cụ RDP.
Các tính năng chính của Nexterm
SSH, VNC và RDP
Quản lý thiết bị đầu cuối SSH, máy tính để bàn VNC và phiên RDP từ một tab trình duyệt duy nhất — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách cục bộ trên bất kỳ thiết bị nào.
SFTP trình quản lý tập tin
Duyệt, tải lên và tải xuống các tệp trên máy chủ từ xa thông qua giao diện SFTP tích hợp mà không cần ứng dụng FTP riêng biệt.
Ghi lại phiên
Ghi lại và phát lại các phiên làm việc trên terminal và máy tính để bàn để kiểm toán, xem xét nhóm hoặc khắc phục sự cố các thay đổi trước đây.
Xác thực hai yếu tố
Bảo vệ quyền truy cập vào tất cả các máy chủ của bạn bằng 2FA và OIDC SSO, đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể mở kết nối.
Các tổ chức đa người dùng
Chia máy chủ và thông tin đăng nhập thành các tổ chức để các nhóm có thể chia sẻ quyền truy cập mà không làm lộ cơ sở hạ tầng không liên quan.
Tại sao lại chạy Nexterm trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.