Nexterm là một nền tảng quản lý máy chủ mã nguồn mở tích hợp các phiên terminal SSH, máy tính để bàn VNC và kết nối RDP vào một giao diện duy nhất có thể truy cập qua trình duyệt. Không giống như các công cụ truy cập từ xa truyền thống yêu cầu một client cục bộ, Nexterm chạy trên VPS của bạn và cung cấp cho bạn một trung tâm kết nối đầy đủ có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.

Việc tự host Nexterm trên VPS của riêng bạn có nghĩa là thông tin đăng nhập máy chủ và dữ liệu phiên của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Trình quản lý tệp SFTP tích hợp sẵn, tính năng ghi lại phiên, giám sát và hỗ trợ cho các tổ chức và 2FA biến nó thành một sự thay thế thiết thực cho việc phải xử lý nhiều client SSH, trình xem VNC và công cụ RDP.