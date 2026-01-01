Label Studio là nền tảng gắn nhãn dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất, với hơn 27.000 lượt gắn sao trên GitHub, hỗ trợ chú thích trên mọi loại dữ liệu chính — văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, HTML, chuỗi thời gian và các kết hợp đa phương thức. Các nhóm sử dụng nó để xây dựng các bộ dữ liệu đào tạo chất lượng cao với các mẫu gắn nhãn có thể tùy chỉnh, chú thích được hỗ trợ bởi ML và các chỉ số đồng thuận giữa những người chú thích.

Tự host Label Studio trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đào tạo nhạy cảm — hình ảnh y tế, tài liệu tài chính, nội dung kinh doanh độc quyền — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo người dùng hoặc theo chú thích. Triển khai này kết hợp Label Studio với PostgreSQL 16 để lưu trữ dự án và chú thích một cách đáng tin cậy.