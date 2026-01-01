Triển khai Label Studio với một nhấp chuột.
Nền tảng gắn nhãn dữ liệu mã nguồn mở để chú thích dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và chuỗi thời gian cho các mô hình học máy.
Chọn gói VPS cho Label Studio
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Label Studio
Label Studio là nền tảng gắn nhãn dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất, với hơn 27.000 lượt gắn sao trên GitHub, hỗ trợ chú thích trên mọi loại dữ liệu chính — văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, HTML, chuỗi thời gian và các kết hợp đa phương thức. Các nhóm sử dụng nó để xây dựng các bộ dữ liệu đào tạo chất lượng cao với các mẫu gắn nhãn có thể tùy chỉnh, chú thích được hỗ trợ bởi ML và các chỉ số đồng thuận giữa những người chú thích.
Tự host Label Studio trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đào tạo nhạy cảm — hình ảnh y tế, tài liệu tài chính, nội dung kinh doanh độc quyền — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo người dùng hoặc theo chú thích. Triển khai này kết hợp Label Studio với PostgreSQL 16 để lưu trữ dự án và chú thích một cách đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Label Studio
Chú thích đa loại
Gắn nhãn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu chuỗi thời gian với hơn 50 loại mẫu tùy chỉnh từ một nền tảng duy nhất.
Gán nhãn được hỗ trợ bởi ML
Kết nối một backend ML để tự động gắn nhãn trước dữ liệu, cho phép người chú thích xem xét và sửa các dự đoán thay vì gắn nhãn từ đầu.
Quy trình làm việc học tập chủ động
Ưu tiên các mẫu không chắc chắn nhất hoặc nhiều thông tin nhất để gắn nhãn nhằm tối đa hóa sự cải thiện của mô hình trên mỗi giờ chú thích đã bỏ ra.
Cộng tác nhóm
Phân công nhiệm vụ cho nhiều người gắn nhãn và theo dõi sự đồng thuận giữa những người gắn nhãn để đảm bảo chất lượng gắn nhãn nhất quán.
Xuất định dạng ML
Xuất các chú thích đã hoàn thành trực tiếp sang COCO, VOC, YOLO và các định dạng phổ biến khác để đào tạo mô hình ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Label Studio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.