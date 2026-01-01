Giảm giá lên đến 69% cho Label Studio

Triển khai Label Studio với một nhấp chuột.

Nền tảng gắn nhãn dữ liệu mã nguồn mở để chú thích dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và chuỗi thời gian cho các mô hình học máy.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Label Studio với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Label Studio

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Label Studio

Label Studio là nền tảng gắn nhãn dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất, với hơn 27.000 lượt gắn sao trên GitHub, hỗ trợ chú thích trên mọi loại dữ liệu chính — văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, HTML, chuỗi thời gian và các kết hợp đa phương thức. Các nhóm sử dụng nó để xây dựng các bộ dữ liệu đào tạo chất lượng cao với các mẫu gắn nhãn có thể tùy chỉnh, chú thích được hỗ trợ bởi ML và các chỉ số đồng thuận giữa những người chú thích.

Tự host Label Studio trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đào tạo nhạy cảm — hình ảnh y tế, tài liệu tài chính, nội dung kinh doanh độc quyền — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo người dùng hoặc theo chú thích. Triển khai này kết hợp Label Studio với PostgreSQL 16 để lưu trữ dự án và chú thích một cách đáng tin cậy.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Label Studio

Chú thích đa loại

Gắn nhãn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu chuỗi thời gian với hơn 50 loại mẫu tùy chỉnh từ một nền tảng duy nhất.

Gán nhãn được hỗ trợ bởi ML

Kết nối một backend ML để tự động gắn nhãn trước dữ liệu, cho phép người chú thích xem xét và sửa các dự đoán thay vì gắn nhãn từ đầu.

Quy trình làm việc học tập chủ động

Ưu tiên các mẫu không chắc chắn nhất hoặc nhiều thông tin nhất để gắn nhãn nhằm tối đa hóa sự cải thiện của mô hình trên mỗi giờ chú thích đã bỏ ra.

Cộng tác nhóm

Phân công nhiệm vụ cho nhiều người gắn nhãn và theo dõi sự đồng thuận giữa những người gắn nhãn để đảm bảo chất lượng gắn nhãn nhất quán.

Xuất định dạng ML

Xuất các chú thích đã hoàn thành trực tiếp sang COCO, VOC, YOLO và các định dạng phổ biến khác để đào tạo mô hình ngay lập tức.

Tại sao lại chạy Label Studio trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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