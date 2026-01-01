Triển khai Apache Hop với cài đặt một nhấp.
Nền tảng điều phối dữ liệu trực quan mã nguồn mở để thiết kế các quy trình và luồng công việc chạy mọi nơi.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) là một dự án tích hợp và điều phối dữ liệu mã nguồn mở được ươm tạo và tốt nghiệp tại Apache Software Foundation như là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Pentaho Data Integration (Kettle). Nó cho phép các kỹ sư dữ liệu thiết kế trực quan các pipeline và quy trình làm việc di chuyển và chuyển đổi dữ liệu trên các tệp, cơ sở dữ liệu, hàng đợi tin nhắn, kho dữ liệu đám mây và SaaS APIs mà không cần viết mã tùy chỉnh.
Mẫu này triển khai Hop Web, phiên bản dựa trên trình duyệt của Hop GUI chạy trên Apache Tomcat. Tự lưu trữ Hop trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi chuỗi kết nối, thông tin xác thực và tập dữ liệu trung gian trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo người dùng, theo pipeline hoặc theo khối lượng hàng dữ liệu phổ biến trên các nền tảng ETL thương mại.
Các tính năng chính của Apache Hop
Thiết kế pipeline trực quan
Trình chỉnh sửa kéo và thả với hơn 200 phép biến đổi và hành động bao gồm các tệp, cơ sở dữ liệu, API, hàng đợi tin nhắn và kiểm tra chất lượng dữ liệu — không yêu cầu Java hoặc Python để xây dựng các quy trình sản xuất.
GUI trên trình duyệt
Trải nghiệm Hop GUI tương tự như ứng dụng máy tính để bàn, được cung cấp thông qua Tomcat để các nhóm có thể thiết kế các pipeline từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt Java cục bộ.
Thực thi không phụ thuộc vào engine
Thiết kế một lần và chạy các pipeline trên engine Hop gốc, Apache Spark, Apache Flink, hoặc Google Cloud Dataflow thông qua lớp trừu tượng runner của Apache Beam.
Quy trình làm việc dựa trên metadata
Tái sử dụng kết nối, cấu hình chạy, mẫu pipeline và kiểm thử đơn vị dưới dạng các đối tượng siêu dữ liệu hạng nhất được kiểm tra vào git cùng với các định nghĩa pipeline.
Dòng dõi dữ liệu tích hợp
Mọi phép biến đổi đều ghi lại đầu vào, đầu ra và ánh xạ trường để các nhà phân tích có thể truy tìm một cột về các tệp hoặc bảng nguồn của nó trong các quy trình làm việc nhiều bước phức tạp.
Tại sao lại chạy Apache Hop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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