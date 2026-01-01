Apache Hop (Hop Orchestration Platform) là một dự án tích hợp và điều phối dữ liệu mã nguồn mở được ươm tạo và tốt nghiệp tại Apache Software Foundation như là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Pentaho Data Integration (Kettle). Nó cho phép các kỹ sư dữ liệu thiết kế trực quan các pipeline và quy trình làm việc di chuyển và chuyển đổi dữ liệu trên các tệp, cơ sở dữ liệu, hàng đợi tin nhắn, kho dữ liệu đám mây và SaaS APIs mà không cần viết mã tùy chỉnh.

Mẫu này triển khai Hop Web, phiên bản dựa trên trình duyệt của Hop GUI chạy trên Apache Tomcat. Tự lưu trữ Hop trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi chuỗi kết nối, thông tin xác thực và tập dữ liệu trung gian trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo người dùng, theo pipeline hoặc theo khối lượng hàng dữ liệu phổ biến trên các nền tảng ETL thương mại.