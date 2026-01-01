Triển khai bknd với cài đặt một nhấp chuột.
Giải pháp thay thế Firebase nhẹ tích hợp database, xác thực, phương tiện và giao diện người dùng quản trị vào một backend tự host duy nhất.
Chọn gói VPS cho bknd
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với bknd
bknd là một hệ thống backend mã nguồn mở tích hợp mô hình hóa dữ liệu, xác thực, xử lý phương tiện và các thành phần cơ bản của quy trình làm việc vào một dịch vụ nhẹ duy nhất với giao diện quản trị tích hợp. Được xây dựng trên Tiêu chuẩn Web thay vì một runtime duy nhất, nó chạy ở bất cứ đâu từ Node và Bun đến Cloudflare Workers, Vercel và Deno Deploy, với quyền truy cập dựa trên bộ điều hợp vào SQLite, LibSQL hoặc Postgres mà không áp đặt các lớp trừu tượng lên trên trình điều khiển cơ sở dữ liệu của bạn.
Tự host bknd trên VPS của riêng bạn sẽ thay thế các nền tảng BaaS bị khóa bởi nhà cung cấp như Firebase hoặc Supabase bằng một backend di động mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không có phí theo yêu cầu, không giới hạn hàng và không có giá bất ngờ khi dự án của bạn phát triển từ bản thử nghiệm đến sản xuất.
Các tính năng chính của bknd
Mô hình hóa dữ liệu trực quan
Xác định các thực thể, trường và mối quan hệ thông qua giao diện quản trị và nhận các điểm cuối REST tức thì cùng với SDK TypeScript có kiểu cho mọi bộ sưu tập.
Xác thực tích hợp
Đăng nhập bằng Email và mật khẩu, JWT tokens, vai trò và quyền được tích hợp sẵn, thay thế các dịch vụ nhận dạng của bên thứ ba cho hầu hết các ứng dụng.
Xử lý phương tiện truyền thông tích hợp
Tải lên, lưu trữ và phân phát tệp cục bộ hoặc thông qua các nhà cung cấp tương thích S3 như R2, Tigris và Minio mà không cần phải cài đặt thêm một ngăn xếp lưu trữ riêng biệt.
Tự động hóa quy trình làm việc
Tạo các luồng đa bước phản ứng với các thay đổi dữ liệu, lên lịch công việc và gọi các API bên ngoài trực tiếp từ cùng một backend hỗ trợ ứng dụng của bạn.
Bộ điều hợp khung
Bộ điều hợp cho Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda và nhiều hơn nữa cho phép bạn nhúng cùng một phiên bản bknd vào trong một dự án front-end hiện có.
Tại sao lại chạy bknd trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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