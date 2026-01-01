Giảm giá lên đến 69% cho bknd

Triển khai bknd với cài đặt một nhấp chuột.

Giải pháp thay thế Firebase nhẹ tích hợp database, xác thực, phương tiện và giao diện người dùng quản trị vào một backend tự host duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai bknd với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho bknd

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với bknd

bknd là một hệ thống backend mã nguồn mở tích hợp mô hình hóa dữ liệu, xác thực, xử lý phương tiện và các thành phần cơ bản của quy trình làm việc vào một dịch vụ nhẹ duy nhất với giao diện quản trị tích hợp. Được xây dựng trên Tiêu chuẩn Web thay vì một runtime duy nhất, nó chạy ở bất cứ đâu từ Node và Bun đến Cloudflare Workers, Vercel và Deno Deploy, với quyền truy cập dựa trên bộ điều hợp vào SQLite, LibSQL hoặc Postgres mà không áp đặt các lớp trừu tượng lên trên trình điều khiển cơ sở dữ liệu của bạn.

Tự host bknd trên VPS của riêng bạn sẽ thay thế các nền tảng BaaS bị khóa bởi nhà cung cấp như Firebase hoặc Supabase bằng một backend di động mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không có phí theo yêu cầu, không giới hạn hàng và không có giá bất ngờ khi dự án của bạn phát triển từ bản thử nghiệm đến sản xuất.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của bknd

Mô hình hóa dữ liệu trực quan

Xác định các thực thể, trường và mối quan hệ thông qua giao diện quản trị và nhận các điểm cuối REST tức thì cùng với SDK TypeScript có kiểu cho mọi bộ sưu tập.

Xác thực tích hợp

Đăng nhập bằng Email và mật khẩu, JWT tokens, vai trò và quyền được tích hợp sẵn, thay thế các dịch vụ nhận dạng của bên thứ ba cho hầu hết các ứng dụng.

Xử lý phương tiện truyền thông tích hợp

Tải lên, lưu trữ và phân phát tệp cục bộ hoặc thông qua các nhà cung cấp tương thích S3 như R2, Tigris và Minio mà không cần phải cài đặt thêm một ngăn xếp lưu trữ riêng biệt.

Tự động hóa quy trình làm việc

Tạo các luồng đa bước phản ứng với các thay đổi dữ liệu, lên lịch công việc và gọi các API bên ngoài trực tiếp từ cùng một backend hỗ trợ ứng dụng của bạn.

Bộ điều hợp khung

Bộ điều hợp cho Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda và nhiều hơn nữa cho phép bạn nhúng cùng một phiên bản bknd vào trong một dự án front-end hiện có.

Tại sao lại chạy bknd trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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