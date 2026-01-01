bknd là một hệ thống backend mã nguồn mở tích hợp mô hình hóa dữ liệu, xác thực, xử lý phương tiện và các thành phần cơ bản của quy trình làm việc vào một dịch vụ nhẹ duy nhất với giao diện quản trị tích hợp. Được xây dựng trên Tiêu chuẩn Web thay vì một runtime duy nhất, nó chạy ở bất cứ đâu từ Node và Bun đến Cloudflare Workers, Vercel và Deno Deploy, với quyền truy cập dựa trên bộ điều hợp vào SQLite, LibSQL hoặc Postgres mà không áp đặt các lớp trừu tượng lên trên trình điều khiển cơ sở dữ liệu của bạn.

Tự host bknd trên VPS của riêng bạn sẽ thay thế các nền tảng BaaS bị khóa bởi nhà cung cấp như Firebase hoặc Supabase bằng một backend di động mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không có phí theo yêu cầu, không giới hạn hàng và không có giá bất ngờ khi dự án của bạn phát triển từ bản thử nghiệm đến sản xuất.