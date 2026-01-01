Usertour là một nền tảng open-source về user onboarding và product engagement, cho phép các đội ngũ sản phẩm xây dựng in-app tours, checklists, surveys và launchers trực tiếp bên trong web application của họ — không có engineering bottleneck cho mỗi flow mới. Đây là một giải pháp self-hosted thay thế cho Appcues, Userpilot và Userflow, mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu user onboarding và loại bỏ per-MAU pricing.

Self-hosting Usertour trên VPS của riêng bạn có nghĩa là user behavior data và onboarding analytics sẽ nằm trên hạ tầng của bạn. Bạn tránh được third-party tracking người dùng của mình, đáp ứng các yêu cầu về data residency và không bao giờ gặp phải pricing wall khi cơ sở người dùng của bạn phát triển. Multi-environment support cho phép bạn kiểm tra các flow một cách an toàn trong môi trường staging trước khi triển khai chúng lên production.