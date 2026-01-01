Triển khai Usertour với cài đặt một nhấp.
Nền tảng giới thiệu người dùng tự host để xây dựng các hướng dẫn sản phẩm trong ứng dụng, danh sách kiểm tra và khảo sát mà không cần nhà cung cấp bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Usertour
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Usertour
Usertour là một nền tảng open-source về user onboarding và product engagement, cho phép các đội ngũ sản phẩm xây dựng in-app tours, checklists, surveys và launchers trực tiếp bên trong web application của họ — không có engineering bottleneck cho mỗi flow mới. Đây là một giải pháp self-hosted thay thế cho Appcues, Userpilot và Userflow, mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu user onboarding và loại bỏ per-MAU pricing.
Self-hosting Usertour trên VPS của riêng bạn có nghĩa là user behavior data và onboarding analytics sẽ nằm trên hạ tầng của bạn. Bạn tránh được third-party tracking người dùng của mình, đáp ứng các yêu cầu về data residency và không bao giờ gặp phải pricing wall khi cơ sở người dùng của bạn phát triển. Multi-environment support cho phép bạn kiểm tra các flow một cách an toàn trong môi trường staging trước khi triển khai chúng lên production.
Các tính năng chính của Usertour
Hướng dẫn sản phẩm trong ứng dụng
Xây dựng các hướng dẫn từng bước tương tác giúp người dùng mới đạt được khoảnh khắc giá trị đầu tiên của họ mà không cần viết mã cho mỗi luồng.
Danh sách kiểm tra hội nhập
Tạo các danh sách kiểm tra dựa trên nhiệm vụ để làm nổi bật các tính năng chính và theo dõi tiến độ của từng người dùng trong hành trình giới thiệu.
Nhắm mục tiêu người dùng nâng cao
Phân đoạn người dùng theo các thuộc tính và sự kiện tùy chỉnh để hiển thị luồng phù hợp cho đúng người dùng vào đúng thời điểm.
Phân tích luồng
Theo dõi lượt xem, lượt hoàn thành và tỷ lệ bỏ dở cho mỗi luồng để xác định chính xác nơi người dùng ngừng tương tác.
Hỗ trợ đa môi trường
Duy trì các môi trường sản xuất và thử nghiệm riêng biệt để các luồng có thể được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay người dùng thực.
Khảo sát trong ứng dụng
Thu thập phản hồi theo ngữ cảnh với các khảo sát được kích hoạt bởi các hành động cụ thể của người dùng, sự kiện hoàn thành hoặc các quy tắc dựa trên thời gian.
Tại sao lại chạy Usertour trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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