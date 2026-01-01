Pastefy là một nền tảng pastebin tự lưu trữ, cung cấp cho các nhà phát triển và đội ngũ một giải pháp thay thế riêng tư, giàu tính năng cho các dịch vụ chia sẻ mã công cộng. Với tính năng tô sáng cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ lập trình, tổ chức thư mục cho các bộ sưu tập đoạn mã, các bản dán được bảo vệ bằng mật khẩu và thời gian hết hạn có thể cấu hình, nó bao gồm mọi kịch bản chia sẻ mã mà không gửi nội dung nhạy cảm đến các máy chủ của bên thứ ba. Một REST API cho phép tạo đoạn mã theo chương trình từ các pipeline CI, trình chỉnh sửa và tập lệnh tự động hóa.

Tự lưu trữ Pastefy trên VPS của bạn giúp giữ các khóa API, thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, cấu hình nội bộ và logic độc quyền hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn loại bỏ các giới hạn về kích thước và tốc độ của các dịch vụ pastebin công cộng và có được khả năng thực thi các chính sách lưu giữ dữ liệu tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ của tổ chức bạn.