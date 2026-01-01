Triển khai Pastefy với cài đặt một nhấp.
Pastebin tự lưu trữ với tính năng tô sáng cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ, tổ chức thư mục, bảo vệ bằng mật khẩu và một REST API để truy cập theo chương trình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pastefy
Pastefy là một nền tảng pastebin tự lưu trữ, cung cấp cho các nhà phát triển và đội ngũ một giải pháp thay thế riêng tư, giàu tính năng cho các dịch vụ chia sẻ mã công cộng. Với tính năng tô sáng cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ lập trình, tổ chức thư mục cho các bộ sưu tập đoạn mã, các bản dán được bảo vệ bằng mật khẩu và thời gian hết hạn có thể cấu hình, nó bao gồm mọi kịch bản chia sẻ mã mà không gửi nội dung nhạy cảm đến các máy chủ của bên thứ ba. Một REST API cho phép tạo đoạn mã theo chương trình từ các pipeline CI, trình chỉnh sửa và tập lệnh tự động hóa.
Tự lưu trữ Pastefy trên VPS của bạn giúp giữ các khóa API, thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, cấu hình nội bộ và logic độc quyền hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn loại bỏ các giới hạn về kích thước và tốc độ của các dịch vụ pastebin công cộng và có được khả năng thực thi các chính sách lưu giữ dữ liệu tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ của tổ chức bạn.
Các tính năng chính của Pastefy
Tô sáng cú pháp
Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ lập trình và đánh dấu với tính năng tô sáng chính xác, giúp mã phức tạp dễ đọc trong quá trình đánh giá, phiên gỡ lỗi và lập trình cặp.
Các mục dán được bảo vệ bằng mật khẩu
Khóa các đoạn mã nhạy cảm bằng mật khẩu để chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể xem thông tin đăng nhập, tệp cấu hình hoặc mã độc quyền được chia sẻ trong quá trình khắc phục sự cố.
Tổ chức thư mục
Nhóm các đoạn mã liên quan vào các thư mục và duy trì các bộ sưu tập được tuyển chọn gồm các mẫu có thể tái sử dụng, ví dụ cấu hình và các triển khai tham chiếu.
Hết hạn dán
Đặt thời gian hết hạn để thông tin gỡ lỗi nhạy cảm, mã thông báo tạm thời và nhật ký sự cố được tự động xóa mà không cần dọn dẹp thủ công.
Truy cập REST API
Tạo và truy xuất các paste một cách có lập trình từ các pipeline CI/CD, plugin trình chỉnh sửa và script tự động hóa với một REST API đơn giản.
Tại sao lại chạy Pastefy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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