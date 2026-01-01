Unstructured là một API xử lý tài liệu mã nguồn mở được thiết kế cho các quy trình AI và học máy. Nó tiếp nhận các tệp PDF, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, hình ảnh, HTML và các định dạng phi cấu trúc khác và trích xuất các phần tử văn bản sạch, có cấu trúc sẵn sàng để đưa vào cơ sở dữ liệu vector.

Tự lưu trữ Unstructured trên một VPS giúp giữ các tài liệu nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn đồng thời cung cấp các khả năng trích xuất tương tự được sử dụng trong các hệ thống RAG sản xuất. Nó tích hợp với LangChain, LlamaIndex và các cơ sở dữ liệu vector lớn, biến nó thành một lớp tiếp nhận tài liệu có thể tích hợp dễ dàng cho bất kỳ ứng dụng AI nào.