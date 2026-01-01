Triển khai Unstructured với cài đặt một nhấp.
API xử lý tài liệu trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ các tệp PDF, tệp Word và hình ảnh cho các quy trình RAG và mô hình AI.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Unstructured
Unstructured là một API xử lý tài liệu mã nguồn mở được thiết kế cho các quy trình AI và học máy. Nó tiếp nhận các tệp PDF, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, hình ảnh, HTML và các định dạng phi cấu trúc khác và trích xuất các phần tử văn bản sạch, có cấu trúc sẵn sàng để đưa vào cơ sở dữ liệu vector.
Tự lưu trữ Unstructured trên một VPS giúp giữ các tài liệu nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn đồng thời cung cấp các khả năng trích xuất tương tự được sử dụng trong các hệ thống RAG sản xuất. Nó tích hợp với LangChain, LlamaIndex và các cơ sở dữ liệu vector lớn, biến nó thành một lớp tiếp nhận tài liệu có thể tích hợp dễ dàng cho bất kỳ ứng dụng AI nào.
Các tính năng chính của Unstructured
Trích xuất đa định dạng
Xử lý các định dạng PDF, Word, Excel, PowerPoint, hình ảnh, HTML và email thông qua một API endpoint nhất quán duy nhất.
RAG pipeline sẵn sàng
Đầu ra được cấu trúc để nhập trực tiếp vào các cơ sở dữ liệu vector như Weaviate, Pinecone và Chroma để tạo sinh tăng cường truy xuất.
Tích hợp LangChain
Các trình tải LangChain và LlamaIndex gốc biến Unstructured thành một nguồn tài liệu có thể tích hợp dễ dàng cho bất kỳ framework ứng dụng AI nào.
Trích xuất bảng
Trích xuất bảng chính xác từ tài liệu PDF và Word, giữ nguyên cấu trúc cho các tác vụ xử lý dữ liệu tiếp theo.
Quyền riêng tư On-premises
Chạy trên VPS của riêng bạn đảm bảo các tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn trong quá trình trích xuất.
Tại sao lại chạy Unstructured trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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