Triển khai Pangolin Newt với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng khách đường hầm WireGuard chạy trong không gian người dùng cung cấp an toàn các dịch vụ riêng tư thông qua nền tảng truy cập từ xa Pangolin.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Pangolin Newt
Pangolin Newt là một client đường hầm WireGuard và proxy TCP/UDP chạy hoàn toàn trong không gian người dùng, được thiết kế để tích hợp với nền tảng truy cập nhận dạng danh tính Pangolin. Hoạt động mà không cần module kernel hoặc đặc quyền nâng cao, Newt thiết lập các đường hầm được mã hóa đến các nút thoát Pangolin và cung cấp các proxy cục bộ để định tuyến lưu lượng ứng dụng một cách an toàn.
Triển khai Newt trên VPS của bạn cùng với các dịch vụ của bạn mang lại cho bạn quyền truy cập từ xa zero-trust vào các tài nguyên riêng tư từ bất cứ đâu, với quyền truy cập được quản lý bởi các chính sách dựa trên danh tính của Pangolin — không yêu cầu lộ IP công cộng hoặc chi phí VPN truyền thống.
Các tính năng chính của Pangolin Newt
Userspace WireGuard
Chạy hoàn toàn trong không gian người dùng mà không có module kernel hoặc đặc quyền nâng cao, giúp việc triển khai an toàn và đơn giản trong môi trường container hóa.
Truy cập Zero Trust
Quyền truy cập vào mọi tài nguyên được kiểm soát bởi chính sách định danh của Pangolin, đảm bảo rằng chỉ những người dùng đã xác thực và được ủy quyền mới có thể truy cập các dịch vụ riêng tư.
TCP/UDP Proxy Tích hợp sẵn
Hoạt động như một trình quản lý đường hầm và proxy ứng dụng, định tuyến lưu lượng truy cập cho nhiều dịch vụ thông qua một kết nối WireGuard được mã hóa duy nhất.
Quản lý Đường hầm Tự động
Duy trì kết nối WebSocket liên tục đến mặt phẳng điều khiển Pangolin để các đường hầm được tự động thiết lập lại sau khi có sự cố mạng.
Hỗ trợ xuyên NAT
Kết nối đáng tin cậy từ phía sau tường lửa và các mạng hạn chế mà không cần chuyển tiếp cổng thủ công hoặc thay đổi cấu hình mạng.
Tại sao lại chạy Pangolin Newt trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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