Giảm giá lên đến 69% cho Pangolin Newt

Triển khai Pangolin Newt với cài đặt một nhấp.

Ứng dụng khách đường hầm WireGuard chạy trong không gian người dùng cung cấp an toàn các dịch vụ riêng tư thông qua nền tảng truy cập từ xa Pangolin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Pangolin Newt với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Pangolin Newt

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Pangolin Newt

Pangolin Newt là một client đường hầm WireGuard và proxy TCP/UDP chạy hoàn toàn trong không gian người dùng, được thiết kế để tích hợp với nền tảng truy cập nhận dạng danh tính Pangolin. Hoạt động mà không cần module kernel hoặc đặc quyền nâng cao, Newt thiết lập các đường hầm được mã hóa đến các nút thoát Pangolin và cung cấp các proxy cục bộ để định tuyến lưu lượng ứng dụng một cách an toàn.

Triển khai Newt trên VPS của bạn cùng với các dịch vụ của bạn mang lại cho bạn quyền truy cập từ xa zero-trust vào các tài nguyên riêng tư từ bất cứ đâu, với quyền truy cập được quản lý bởi các chính sách dựa trên danh tính của Pangolin — không yêu cầu lộ IP công cộng hoặc chi phí VPN truyền thống.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Pangolin Newt

Userspace WireGuard

Chạy hoàn toàn trong không gian người dùng mà không có module kernel hoặc đặc quyền nâng cao, giúp việc triển khai an toàn và đơn giản trong môi trường container hóa.

Truy cập Zero Trust

Quyền truy cập vào mọi tài nguyên được kiểm soát bởi chính sách định danh của Pangolin, đảm bảo rằng chỉ những người dùng đã xác thực và được ủy quyền mới có thể truy cập các dịch vụ riêng tư.

TCP/UDP Proxy Tích hợp sẵn

Hoạt động như một trình quản lý đường hầm và proxy ứng dụng, định tuyến lưu lượng truy cập cho nhiều dịch vụ thông qua một kết nối WireGuard được mã hóa duy nhất.

Quản lý Đường hầm Tự động

Duy trì kết nối WebSocket liên tục đến mặt phẳng điều khiển Pangolin để các đường hầm được tự động thiết lập lại sau khi có sự cố mạng.

Hỗ trợ xuyên NAT

Kết nối đáng tin cậy từ phía sau tường lửa và các mạng hạn chế mà không cần chuyển tiếp cổng thủ công hoặc thay đổi cấu hình mạng.

Tại sao lại chạy Pangolin Newt trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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