Pangolin Newt là một client đường hầm WireGuard và proxy TCP/UDP chạy hoàn toàn trong không gian người dùng, được thiết kế để tích hợp với nền tảng truy cập nhận dạng danh tính Pangolin. Hoạt động mà không cần module kernel hoặc đặc quyền nâng cao, Newt thiết lập các đường hầm được mã hóa đến các nút thoát Pangolin và cung cấp các proxy cục bộ để định tuyến lưu lượng ứng dụng một cách an toàn.

Triển khai Newt trên VPS của bạn cùng với các dịch vụ của bạn mang lại cho bạn quyền truy cập từ xa zero-trust vào các tài nguyên riêng tư từ bất cứ đâu, với quyền truy cập được quản lý bởi các chính sách dựa trên danh tính của Pangolin — không yêu cầu lộ IP công cộng hoặc chi phí VPN truyền thống.