Triển khai Headscale với cài đặt một cú nhấp chuột.
Triển khai mã nguồn mở, tự lưu trữ của máy chủ điều khiển Tailscale cho các mạng lưới WireGuard riêng tư.
Chọn gói VPS cho Headscale
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Headscale
Headscale là một giải pháp thay thế tự host cho máy chủ điều khiển độc quyền của Tailscale, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn mạng lưới WireGuard mesh riêng tư của mình. Trong khi dịch vụ được host của Tailscale quản lý việc trao đổi khóa, gán IP và các quyết định định tuyến, Headscale cũng làm tương tự trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí hàng tháng, không giới hạn thiết bị gắn với gói đăng ký và không phụ thuộc vào dịch vụ đám mây của bên thứ ba.
Mẫu này tích hợp Headscale với Headscale UI, một bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để quản lý người dùng, nút và khóa tiền xác thực. Cả hai đều được phục vụ dưới cùng một tên miền HTTPS, với giao diện web có sẵn tại đường dẫn
/web. Bất kỳ máy khách tương thích Tailscale nào cũng có thể tham gia mạng lưới của bạn ngay lập tức sau khi trỏ máy chủ đăng nhập của nó đến URL triển khai của bạn.
Các tính năng chính của Headscale
Các client tương thích với Tailscale
Bất kỳ thiết bị nào đang chạy Tailscale client chính thức đều có thể kết nối với Headscale server của bạn mà không cần sửa đổi phía client.
UI quản lý Web
Headscale UI cung cấp một bảng điều khiển trình duyệt để quản lý người dùng, nodes và pre-auth keys mà không cần sử dụng command line.
Mạng lưới dạng lưới đầy đủ
Các node được kết nối giao tiếp trực tiếp với nhau qua các ranh giới NAT sử dụng mã hóa WireGuard.
Hỗ trợ MagicDNS
Headscale gán tên máy chủ cho tất cả các nút đã đăng ký, cho phép truy cập dựa trên DNS mà không cần cấu hình IP tĩnh.
Lưu trữ dựa trên SQLite
Tất cả trạng thái mạng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ mà không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Quản lý API và CLI
Quản lý người dùng, nút và tuyến đường thông qua Headscale CLI hoặc HTTP API để viết script và tự động hóa.
Tại sao lại chạy Headscale trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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