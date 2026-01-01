Headscale là một giải pháp thay thế tự host cho máy chủ điều khiển độc quyền của Tailscale, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn mạng lưới WireGuard mesh riêng tư của mình. Trong khi dịch vụ được host của Tailscale quản lý việc trao đổi khóa, gán IP và các quyết định định tuyến, Headscale cũng làm tương tự trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí hàng tháng, không giới hạn thiết bị gắn với gói đăng ký và không phụ thuộc vào dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Mẫu này tích hợp Headscale với Headscale UI, một bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để quản lý người dùng, nút và khóa tiền xác thực. Cả hai đều được phục vụ dưới cùng một tên miền HTTPS, với giao diện web có sẵn tại đường dẫn /web . Bất kỳ máy khách tương thích Tailscale nào cũng có thể tham gia mạng lưới của bạn ngay lập tức sau khi trỏ máy chủ đăng nhập của nó đến URL triển khai của bạn.