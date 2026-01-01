Giảm giá lên đến 69% cho Headscale

Triển khai Headscale với cài đặt một cú nhấp chuột.

Triển khai mã nguồn mở, tự lưu trữ của máy chủ điều khiển Tailscale cho các mạng lưới WireGuard riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Headscale với cài đặt một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Headscale

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Headscale

Headscale là một giải pháp thay thế tự host cho máy chủ điều khiển độc quyền của Tailscale, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn mạng lưới WireGuard mesh riêng tư của mình. Trong khi dịch vụ được host của Tailscale quản lý việc trao đổi khóa, gán IP và các quyết định định tuyến, Headscale cũng làm tương tự trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí hàng tháng, không giới hạn thiết bị gắn với gói đăng ký và không phụ thuộc vào dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Mẫu này tích hợp Headscale với Headscale UI, một bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để quản lý người dùng, nút và khóa tiền xác thực. Cả hai đều được phục vụ dưới cùng một tên miền HTTPS, với giao diện web có sẵn tại đường dẫn /web. Bất kỳ máy khách tương thích Tailscale nào cũng có thể tham gia mạng lưới của bạn ngay lập tức sau khi trỏ máy chủ đăng nhập của nó đến URL triển khai của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Headscale

Các client tương thích với Tailscale

Bất kỳ thiết bị nào đang chạy Tailscale client chính thức đều có thể kết nối với Headscale server của bạn mà không cần sửa đổi phía client.

UI quản lý Web

Headscale UI cung cấp một bảng điều khiển trình duyệt để quản lý người dùng, nodes và pre-auth keys mà không cần sử dụng command line.

Mạng lưới dạng lưới đầy đủ

Các node được kết nối giao tiếp trực tiếp với nhau qua các ranh giới NAT sử dụng mã hóa WireGuard.

Hỗ trợ MagicDNS

Headscale gán tên máy chủ cho tất cả các nút đã đăng ký, cho phép truy cập dựa trên DNS mà không cần cấu hình IP tĩnh.

Lưu trữ dựa trên SQLite

Tất cả trạng thái mạng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ mà không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Quản lý API và CLI

Quản lý người dùng, nút và tuyến đường thông qua Headscale CLI hoặc HTTP API để viết script và tự động hóa.

Tại sao lại chạy Headscale trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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