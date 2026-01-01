Triển khai Koffan với một nhấp cài đặt.
Ứng dụng danh sách mua sắm tự host siêu nhẹ dành cho các cặp đôi và gia đình với đồng bộ hóa thời gian thực, chế độ ngoại tuyến và cài đặt PWA.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Koffan
Koffan là một ứng dụng web danh sách mua sắm tự host được xây dựng cho các cặp đôi, gia đình và hộ gia đình dùng chung. Nó đồng bộ hóa theo thời gian thực giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn qua WebSockets, hoạt động ngoại tuyến như một Progressive Web App, và sắp xếp sản phẩm vào các mục tùy chỉnh với tính năng tự động hoàn thành mờ được lấy từ lịch sử mua hàng của bạn.
Tự host Koffan trên một VPS giúp giữ danh sách mua sắm của gia đình trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một SaaS mua sắm. Được viết bằng Go với cơ sở dữ liệu SQLite nhúng, nó chạy với khoảng 2,5 MB RAM và chiếm 16 MB dung lượng đĩa, đi kèm với bản dịch cho mười ba ngôn ngữ, bao gồm bảo vệ đăng nhập chống tấn công vét cạn, và cung cấp một REST API tùy chọn cho các tác vụ tự động hóa, di chuyển và tích hợp.
Các tính năng chính của Koffan
Đồng bộ thời gian thực
Cập nhật trực tiếp dựa trên WebSocket giúp mọi thành viên trong gia đình luôn theo dõi cùng một danh sách khi các mục được thêm, kiểm tra hoặc chỉnh sửa.
PWA ngoại tuyến
Cài đặt vào màn hình chính điện thoại của bạn và tiếp tục thêm hoặc đánh dấu các mục mà không cần kết nối — các thay đổi sẽ đồng bộ khi có kết nối lại.
Nhiều danh sách
Tạo các danh sách riêng biệt cho từng cửa hàng hoặc mục đích với các biểu tượng tùy chỉnh, và tái sử dụng các phần sản phẩm như Sữa, Rau củ, hoặc Dọn dẹp.
Dấu ấn siêu nhẹ
Được viết bằng Go trên một backend SQLite — khoảng 16 MB trên ổ đĩa và 2,5 MB RAM, lý tưởng ngay cả cho gói VPS nhỏ nhất.
Tự động hoàn thành thông minh
Tìm kiếm mờ đề xuất sản phẩm từ lịch sử mua sắm trước đây của bạn và ghi nhớ mỗi mặt hàng thuộc danh mục nào.
Truy cập REST API
API token tùy chọn mở khóa programmatic access cho automations, integrations và di chuyển danh sách giữa các phiên bản.
Tại sao lại chạy Koffan trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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