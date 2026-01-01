Koffan là một ứng dụng web danh sách mua sắm tự host được xây dựng cho các cặp đôi, gia đình và hộ gia đình dùng chung. Nó đồng bộ hóa theo thời gian thực giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn qua WebSockets, hoạt động ngoại tuyến như một Progressive Web App, và sắp xếp sản phẩm vào các mục tùy chỉnh với tính năng tự động hoàn thành mờ được lấy từ lịch sử mua hàng của bạn.

Tự host Koffan trên một VPS giúp giữ danh sách mua sắm của gia đình trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một SaaS mua sắm. Được viết bằng Go với cơ sở dữ liệu SQLite nhúng, nó chạy với khoảng 2,5 MB RAM và chiếm 16 MB dung lượng đĩa, đi kèm với bản dịch cho mười ba ngôn ngữ, bao gồm bảo vệ đăng nhập chống tấn công vét cạn, và cung cấp một REST API tùy chọn cho các tác vụ tự động hóa, di chuyển và tích hợp.