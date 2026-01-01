Spliit là một giải pháp thay thế self-hosted cho Splitwise, cho phép các nhóm bạn bè, bạn cùng nhà hoặc khách du lịch theo dõi các khoản chi tiêu chung và tính toán xem ai nợ ai. Tạo một nhóm, thêm các khoản chi tiêu khi chúng phát sinh, và Spliit sẽ tự động tính toán số dư — không yêu cầu tài khoản cho người tham gia, chỉ cần chia sẻ một liên kết.

Self-hosting Spliit có nghĩa là dữ liệu tài chính của bạn — ai đã chi tiêu gì, với ai và vào việc gì — không bao giờ chuyển đến một server bên thứ ba hoặc được sử dụng cho advertising. Không có subscription tiers, không có premium features bị khóa, và không có lo ngại về data portability: phiên bản của bạn, dữ liệu của bạn, quyền kiểm soát của bạn.