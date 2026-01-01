Triển khai Spliit với một nhấp cài đặt.
Ứng dụng chia sẻ chi phí miễn phí, mã nguồn mở dành cho các nhóm — giúp theo dõi các khoản chi chung và thanh toán mà không cần đăng ký.
Chọn gói VPS cho Spliit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Spliit
Spliit là một giải pháp thay thế self-hosted cho Splitwise, cho phép các nhóm bạn bè, bạn cùng nhà hoặc khách du lịch theo dõi các khoản chi tiêu chung và tính toán xem ai nợ ai. Tạo một nhóm, thêm các khoản chi tiêu khi chúng phát sinh, và Spliit sẽ tự động tính toán số dư — không yêu cầu tài khoản cho người tham gia, chỉ cần chia sẻ một liên kết.
Self-hosting Spliit có nghĩa là dữ liệu tài chính của bạn — ai đã chi tiêu gì, với ai và vào việc gì — không bao giờ chuyển đến một server bên thứ ba hoặc được sử dụng cho advertising. Không có subscription tiers, không có premium features bị khóa, và không có lo ngại về data portability: phiên bản của bạn, dữ liệu của bạn, quyền kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Spliit
Không cần tài khoản
Chia sẻ liên kết nhóm và bất kỳ ai cũng có thể thêm hoặc xem chi phí ngay lập tức — không cần đăng ký hoặc xác minh email cho người tham gia.
Tự động tính toán số dư
Spliit tính toán ai nợ ai sau mỗi khoản chi tiêu, giảm thiểu số lượng giao dịch cần thiết để thanh toán cho một nhóm.
Quét biên lai
Chụp ảnh hóa đơn và Spliit tự động trích xuất số tiền, đẩy nhanh việc nhập chi phí mà không cần nhập thủ công.
Chia chi phí không đều
Chia chi phí theo số tiền chính xác, tỷ lệ phần trăm hoặc cổ phần — không chỉ chia đều — cho những trường hợp một người sử dụng nhiều hơn những người khác.
Danh mục chi phí và tìm kiếm
Gắn thẻ chi phí theo danh mục và lọc lịch sử để nhanh chóng tìm bất kỳ giao dịch nào trong các nhóm hoạt động lâu dài.
Tại sao lại chạy Spliit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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