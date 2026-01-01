Giảm giá lên đến 69% cho Spliit

Triển khai Spliit với một nhấp cài đặt.

Ứng dụng chia sẻ chi phí miễn phí, mã nguồn mở dành cho các nhóm — giúp theo dõi các khoản chi chung và thanh toán mà không cần đăng ký.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Spliit với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Spliit

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Spliit

Spliit là một giải pháp thay thế self-hosted cho Splitwise, cho phép các nhóm bạn bè, bạn cùng nhà hoặc khách du lịch theo dõi các khoản chi tiêu chung và tính toán xem ai nợ ai. Tạo một nhóm, thêm các khoản chi tiêu khi chúng phát sinh, và Spliit sẽ tự động tính toán số dư — không yêu cầu tài khoản cho người tham gia, chỉ cần chia sẻ một liên kết.

Self-hosting Spliit có nghĩa là dữ liệu tài chính của bạn — ai đã chi tiêu gì, với ai và vào việc gì — không bao giờ chuyển đến một server bên thứ ba hoặc được sử dụng cho advertising. Không có subscription tiers, không có premium features bị khóa, và không có lo ngại về data portability: phiên bản của bạn, dữ liệu của bạn, quyền kiểm soát của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Spliit

Không cần tài khoản

Chia sẻ liên kết nhóm và bất kỳ ai cũng có thể thêm hoặc xem chi phí ngay lập tức — không cần đăng ký hoặc xác minh email cho người tham gia.

Tự động tính toán số dư

Spliit tính toán ai nợ ai sau mỗi khoản chi tiêu, giảm thiểu số lượng giao dịch cần thiết để thanh toán cho một nhóm.

Quét biên lai

Chụp ảnh hóa đơn và Spliit tự động trích xuất số tiền, đẩy nhanh việc nhập chi phí mà không cần nhập thủ công.

Chia chi phí không đều

Chia chi phí theo số tiền chính xác, tỷ lệ phần trăm hoặc cổ phần — không chỉ chia đều — cho những trường hợp một người sử dụng nhiều hơn những người khác.

Danh mục chi phí và tìm kiếm

Gắn thẻ chi phí theo danh mục và lọc lịch sử để nhanh chóng tìm bất kỳ giao dịch nào trong các nhóm hoạt động lâu dài.

Tại sao lại chạy Spliit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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