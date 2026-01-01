OctoBot là một bot giao dịch tiền điện tử miễn phí, mã nguồn mở, kết nối với Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit và hơn 15 sàn giao dịch khác thông qua một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ giao dịch lưới (grid trading), trung bình giá (dollar-cost averaging), tạo lập thị trường (market making), các chiến lược dựa trên AI, tự động hóa webhook của TradingView và một công cụ backtesting có thể lập trình hoàn chỉnh để tinh chỉnh các thiết lập dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử.

Tự host OctoBot trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi khóa API, hồ sơ và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn, không có lớp lưu ký nào giữa bạn và sàn giao dịch. Giao diện người dùng (UI) trình duyệt chạy 24/7 trên VPS của bạn để các chiến lược tiếp tục thực thi ngay cả khi máy cục bộ của bạn ngoại tuyến, và hệ thống plugin tentacles cho phép bạn mở rộng bot với các tín hiệu hoặc giao diện tùy chỉnh mà không cần chạm vào hình ảnh upstream.