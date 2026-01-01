Triển khai OctoBot với cài đặt một lần nhấp.
Bot giao dịch tiền điện tử mã nguồn mở để tự động hóa các chiến lược AI, grid, DCA và TradingView trên hơn 15 sàn giao dịch.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OctoBot
OctoBot là một bot giao dịch tiền điện tử miễn phí, mã nguồn mở, kết nối với Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit và hơn 15 sàn giao dịch khác thông qua một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ giao dịch lưới (grid trading), trung bình giá (dollar-cost averaging), tạo lập thị trường (market making), các chiến lược dựa trên AI, tự động hóa webhook của TradingView và một công cụ backtesting có thể lập trình hoàn chỉnh để tinh chỉnh các thiết lập dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử.
Tự host OctoBot trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi khóa API, hồ sơ và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn, không có lớp lưu ký nào giữa bạn và sàn giao dịch. Giao diện người dùng (UI) trình duyệt chạy 24/7 trên VPS của bạn để các chiến lược tiếp tục thực thi ngay cả khi máy cục bộ của bạn ngoại tuyến, và hệ thống plugin tentacles cho phép bạn mở rộng bot với các tín hiệu hoặc giao diện tùy chỉnh mà không cần chạm vào hình ảnh upstream.
Các tính năng chính của OctoBot
Hơn 15 sàn giao dịch hỗ trợ
Kết nối với Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, và nhiều sàn giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai khác nữa từ một lần triển khai.
Các loại chiến lược khác nhau
Chạy giao dịch lưới, DCA, tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá, tín hiệu dựa trên AI và các chiến lược webhook của TradingView song song trong các hồ sơ độc lập.
Tự động hóa TradingView
Nhận cảnh báo TradingView trực tiếp vào OctoBot để kích hoạt giao dịch từ các chỉ báo Pine Script yêu thích của bạn mà không cần dịch vụ trung gian.
Công cụ kiểm định ngược
Thử nghiệm lại các chiến lược dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử với các báo cáo hiệu suất chi tiết trước khi mạo hiểm vốn trên một sàn giao dịch trực tiếp.
Hệ thống plugin Tentacles
Mở rộng OctoBot với các xúc tu cộng đồng cho các chiến lược, sàn giao dịch và giao diện mới, hoặc tự viết của riêng bạn mà không cần phân nhánh dự án.
Cảnh báo Telegram và web
Theo dõi danh mục đầu tư và hoạt động giao dịch từ bảng điều khiển web tích hợp hoặc đẩy thông báo trực tiếp đến Telegram để kiểm soát mọi lúc mọi nơi.
Tại sao lại chạy OctoBot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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