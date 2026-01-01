Giảm giá lên đến 69% cho OctoBot

Triển khai OctoBot với cài đặt một lần nhấp.

Bot giao dịch tiền điện tử mã nguồn mở để tự động hóa các chiến lược AI, grid, DCA và TradingView trên hơn 15 sàn giao dịch.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OctoBot với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho OctoBot

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OctoBot

OctoBot là một bot giao dịch tiền điện tử miễn phí, mã nguồn mở, kết nối với Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit và hơn 15 sàn giao dịch khác thông qua một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ giao dịch lưới (grid trading), trung bình giá (dollar-cost averaging), tạo lập thị trường (market making), các chiến lược dựa trên AI, tự động hóa webhook của TradingView và một công cụ backtesting có thể lập trình hoàn chỉnh để tinh chỉnh các thiết lập dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử.

Tự host OctoBot trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi khóa API, hồ sơ và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn, không có lớp lưu ký nào giữa bạn và sàn giao dịch. Giao diện người dùng (UI) trình duyệt chạy 24/7 trên VPS của bạn để các chiến lược tiếp tục thực thi ngay cả khi máy cục bộ của bạn ngoại tuyến, và hệ thống plugin tentacles cho phép bạn mở rộng bot với các tín hiệu hoặc giao diện tùy chỉnh mà không cần chạm vào hình ảnh upstream.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OctoBot

Hơn 15 sàn giao dịch hỗ trợ

Kết nối với Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, và nhiều sàn giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai khác nữa từ một lần triển khai.

Các loại chiến lược khác nhau

Chạy giao dịch lưới, DCA, tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá, tín hiệu dựa trên AI và các chiến lược webhook của TradingView song song trong các hồ sơ độc lập.

Tự động hóa TradingView

Nhận cảnh báo TradingView trực tiếp vào OctoBot để kích hoạt giao dịch từ các chỉ báo Pine Script yêu thích của bạn mà không cần dịch vụ trung gian.

Công cụ kiểm định ngược

Thử nghiệm lại các chiến lược dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử với các báo cáo hiệu suất chi tiết trước khi mạo hiểm vốn trên một sàn giao dịch trực tiếp.

Hệ thống plugin Tentacles

Mở rộng OctoBot với các xúc tu cộng đồng cho các chiến lược, sàn giao dịch và giao diện mới, hoặc tự viết của riêng bạn mà không cần phân nhánh dự án.

Cảnh báo Telegram và web

Theo dõi danh mục đầu tư và hoạt động giao dịch từ bảng điều khiển web tích hợp hoặc đẩy thông báo trực tiếp đến Telegram để kiểm soát mọi lúc mọi nơi.

Tại sao lại chạy OctoBot trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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