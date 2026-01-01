Triển khai imgproxy chỉ với một cú nhấp.
Máy chủ xử lý hình ảnh tức thì, nhanh chóng và bảo mật, giúp thay đổi kích thước, chuyển đổi và tối ưu hóa hình ảnh thông qua các yêu cầu đơn giản dựa trên URL.
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Những gì bạn có thể xây dựng với imgproxy
imgproxy là một máy chủ độc lập hiệu suất cao để xử lý hình ảnh tức thì. Thay vì viết mã thao tác hình ảnh trong ứng dụng của bạn hoặc trả phí SaaS theo mỗi lần chuyển đổi, bạn triển khai imgproxy một lần và chuyển đổi hình ảnh thông qua các tham số URL. Thay đổi kích thước, cắt, chuyển đổi, đóng dấu bản quyền và tối ưu hóa hình ảnh bằng cách tạo một URL — không yêu cầu thay đổi đối với bộ lưu trữ hình ảnh hoặc quy trình phân phối của bạn.
Được xây dựng trên libvips, imgproxy xử lý hình ảnh nhanh hơn đáng kể so với ImageMagick với mức sử dụng bộ nhớ thấp hơn. Nó hỗ trợ JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF và nhiều định dạng khác, với tính năng lựa chọn định dạng tự động để có tỷ lệ chất lượng trên kích thước tốt nhất. Tự lưu trữ mang lại cho bạn khả năng chuyển đổi hình ảnh không giới hạn với chi phí VPS cố định mà không có giá theo mỗi yêu cầu.
Các tính năng chính của imgproxy
Xử lý dựa trên URL
Chuyển đổi hình ảnh bằng cách tạo một URL — không cần thay đổi mã, không cần làm lại quy trình xử lý hình ảnh và không cần cài đặt SDK vào ứng dụng của bạn.
Chuyển đổi định dạng
Tự động phân phát WebP hoặc AVIF cho các trình duyệt hỗ trợ chúng, chuyển về JPEG hoặc PNG cho các trình duyệt cũ hơn.
Hỗ trợ Cloud storage
Lấy hình ảnh nguồn trực tiếp từ S3, Google Cloud Storage, Azure Blob hoặc bất kỳ URL HTTP nào mà không cần sao chép tệp vào máy chủ.
Chống bom ảnh
Giới hạn tích hợp sẵn về độ phân giải nguồn và kích thước tệp ngăn chặn các cuộc tấn công giải nén có thể làm cạn kiệt bộ nhớ máy chủ.
Ký URL
Chữ ký URL mật mã ngăn chặn việc sử dụng trái phép phiên bản imgproxy của bạn như một proxy hình ảnh công cộng đa năng.
Tại sao lại chạy imgproxy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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