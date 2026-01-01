imgproxy là một máy chủ độc lập hiệu suất cao để xử lý hình ảnh tức thì. Thay vì viết mã thao tác hình ảnh trong ứng dụng của bạn hoặc trả phí SaaS theo mỗi lần chuyển đổi, bạn triển khai imgproxy một lần và chuyển đổi hình ảnh thông qua các tham số URL. Thay đổi kích thước, cắt, chuyển đổi, đóng dấu bản quyền và tối ưu hóa hình ảnh bằng cách tạo một URL — không yêu cầu thay đổi đối với bộ lưu trữ hình ảnh hoặc quy trình phân phối của bạn.

Được xây dựng trên libvips, imgproxy xử lý hình ảnh nhanh hơn đáng kể so với ImageMagick với mức sử dụng bộ nhớ thấp hơn. Nó hỗ trợ JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF và nhiều định dạng khác, với tính năng lựa chọn định dạng tự động để có tỷ lệ chất lượng trên kích thước tốt nhất. Tự lưu trữ mang lại cho bạn khả năng chuyển đổi hình ảnh không giới hạn với chi phí VPS cố định mà không có giá theo mỗi yêu cầu.