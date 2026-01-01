FlareSolverr là một máy chủ proxy chuyên dụng sử dụng headless Chromium để tự động giải quyết các thử thách JavaScript, CAPTCHA và các cơ chế bảo vệ chống bot khác do Cloudflare và DDoS-GUARD áp đặt. Nó cung cấp một API HTTP đơn giản mà các công cụ như Jackett và Prowlarr gọi để truy cập các trang web được bảo vệ mà không cần can thiệp thủ công.

Tự host FlareSolverr trên VPS của bạn đảm bảo tài nguyên chuyên dụng cho các hoạt động của trình duyệt không giao diện người dùng, khả dụng 24/7 cho ngăn xếp tự động hóa phương tiện của bạn và tỷ lệ thành công thử thách Cloudflare tốt hơn so với các IP dân cư có nhiều khả năng bị gắn cờ hoặc điều tiết hơn.