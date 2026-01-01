Giảm giá lên đến 69% cho FlareSolverr

Triển khai FlareSolverr với cài đặt 1 nhấp.

Máy chủ proxy tự động vượt qua lớp bảo vệ của Cloudflare và DDoS-GUARD để thu thập dữ liệu web và các công cụ tự động hóa truyền thông.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FlareSolverr với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho FlareSolverr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FlareSolverr

FlareSolverr là một máy chủ proxy chuyên dụng sử dụng headless Chromium để tự động giải quyết các thử thách JavaScript, CAPTCHA và các cơ chế bảo vệ chống bot khác do Cloudflare và DDoS-GUARD áp đặt. Nó cung cấp một API HTTP đơn giản mà các công cụ như Jackett và Prowlarr gọi để truy cập các trang web được bảo vệ mà không cần can thiệp thủ công.

Tự host FlareSolverr trên VPS của bạn đảm bảo tài nguyên chuyên dụng cho các hoạt động của trình duyệt không giao diện người dùng, khả dụng 24/7 cho ngăn xếp tự động hóa phương tiện của bạn và tỷ lệ thành công thử thách Cloudflare tốt hơn so với các IP dân cư có nhiều khả năng bị gắn cờ hoặc điều tiết hơn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FlareSolverr

Vượt qua Cloudflare

Tự động giải quyết các thử thách JS của Cloudflare và kiểm tra tính toàn vẹn của trình duyệt để các công cụ hạ nguồn có thể truy cập các trang web được bảo vệ mà không cần xử lý thủ công.

API HTTP đơn giản

Cung cấp một điểm cuối REST đơn giản mà bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể gọi để định tuyến các yêu cầu thông qua proxy giải quyết thử thách với nỗ lực tích hợp tối thiểu.

Quản lý phiên

Duy trì các phiên trình duyệt liên tục với bộ nhớ cookie để các yêu cầu lặp lại đến cùng một trang web tránh phải giải quyết lại các thử thách một cách không cần thiết.

Headless Chromium

Sử dụng công cụ trình duyệt thực để giải quyết các thách thức chặn các máy khách HTTP cơ bản, đạt được tỷ lệ thành công cao hơn khi đối phó với các hệ thống phát hiện bot hiện đại.

arr Stack Tương thích

Được hỗ trợ nguyên bản bởi Jackett, Prowlarr và các công cụ tự động hóa phương tiện khác như một tùy chọn proxy hàng đầu cho các bộ lập chỉ mục được bảo vệ bởi Cloudflare.

Tại sao lại chạy FlareSolverr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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