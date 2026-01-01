Triển khai FlareSolverr với cài đặt 1 nhấp.
Máy chủ proxy tự động vượt qua lớp bảo vệ của Cloudflare và DDoS-GUARD để thu thập dữ liệu web và các công cụ tự động hóa truyền thông.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FlareSolverr
FlareSolverr là một máy chủ proxy chuyên dụng sử dụng headless Chromium để tự động giải quyết các thử thách JavaScript, CAPTCHA và các cơ chế bảo vệ chống bot khác do Cloudflare và DDoS-GUARD áp đặt. Nó cung cấp một API HTTP đơn giản mà các công cụ như Jackett và Prowlarr gọi để truy cập các trang web được bảo vệ mà không cần can thiệp thủ công.
Tự host FlareSolverr trên VPS của bạn đảm bảo tài nguyên chuyên dụng cho các hoạt động của trình duyệt không giao diện người dùng, khả dụng 24/7 cho ngăn xếp tự động hóa phương tiện của bạn và tỷ lệ thành công thử thách Cloudflare tốt hơn so với các IP dân cư có nhiều khả năng bị gắn cờ hoặc điều tiết hơn.
Các tính năng chính của FlareSolverr
Vượt qua Cloudflare
Tự động giải quyết các thử thách JS của Cloudflare và kiểm tra tính toàn vẹn của trình duyệt để các công cụ hạ nguồn có thể truy cập các trang web được bảo vệ mà không cần xử lý thủ công.
API HTTP đơn giản
Cung cấp một điểm cuối REST đơn giản mà bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể gọi để định tuyến các yêu cầu thông qua proxy giải quyết thử thách với nỗ lực tích hợp tối thiểu.
Quản lý phiên
Duy trì các phiên trình duyệt liên tục với bộ nhớ cookie để các yêu cầu lặp lại đến cùng một trang web tránh phải giải quyết lại các thử thách một cách không cần thiết.
Headless Chromium
Sử dụng công cụ trình duyệt thực để giải quyết các thách thức chặn các máy khách HTTP cơ bản, đạt được tỷ lệ thành công cao hơn khi đối phó với các hệ thống phát hiện bot hiện đại.
arr Stack Tương thích
Được hỗ trợ nguyên bản bởi Jackett, Prowlarr và các công cụ tự động hóa phương tiện khác như một tùy chọn proxy hàng đầu cho các bộ lập chỉ mục được bảo vệ bởi Cloudflare.
Tại sao lại chạy FlareSolverr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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