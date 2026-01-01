DocuSeal là một nền tảng ký điện tử tài liệu miễn phí, mã nguồn mở, cung cấp các khả năng cốt lõi của các dịch vụ thương mại như DocuSign và PandaDoc — đặt trường bằng cách kéo và thả, nhiều loại chữ ký, lời nhắc tự động và nhật ký kiểm toán đầy đủ — mà không phải trả phí đăng ký hoặc phí trên mỗi tài liệu.

Tự lưu trữ DocuSeal trên VPS của bạn có nghĩa là hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đã ký của bạn được lưu trữ hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các tài liệu kinh doanh nhạy cảm không bao giờ đi qua nền tảng của bên thứ ba, điều này đơn giản hóa việc tuân thủ GDPR và các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khác, đồng thời cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ và xử lý tài liệu không giới hạn.