Triển khai DocuSeal với 1 nhấp.
Nền tảng chữ ký điện tử mã nguồn mở miễn phí để tạo, gửi và quản lý quy trình ký kết tài liệu.
Chọn gói VPS cho DocuSeal
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DocuSeal
DocuSeal là một nền tảng ký điện tử tài liệu miễn phí, mã nguồn mở, cung cấp các khả năng cốt lõi của các dịch vụ thương mại như DocuSign và PandaDoc — đặt trường bằng cách kéo và thả, nhiều loại chữ ký, lời nhắc tự động và nhật ký kiểm toán đầy đủ — mà không phải trả phí đăng ký hoặc phí trên mỗi tài liệu.
Tự lưu trữ DocuSeal trên VPS của bạn có nghĩa là hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đã ký của bạn được lưu trữ hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các tài liệu kinh doanh nhạy cảm không bao giờ đi qua nền tảng của bên thứ ba, điều này đơn giản hóa việc tuân thủ GDPR và các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khác, đồng thời cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ và xử lý tài liệu không giới hạn.
Các tính năng chính của DocuSeal
Trình tạo biểu mẫu kéo và thả
Đặt các trường chữ ký, chữ viết tắt, ngày tháng và các trường nhập biểu mẫu tùy chỉnh ở bất kỳ đâu trên tệp PDF bằng trình chỉnh sửa trực quan — không cần viết mã.
Nhiều loại chữ ký
Người ký có thể vẽ, gõ hoặc tải lên chữ ký của họ, phù hợp với sở thích cá nhân trên mọi thiết bị.
Gửi hàng loạt
Gửi cùng một tài liệu cho hàng trăm người ký cùng lúc, giúp việc phân phối hợp đồng hàng loạt trở nên nhanh chóng và dễ quản lý.
Nhắc nhở tự động
Thông báo chờ ký được gửi tự động, giảm thiểu việc theo dõi thủ công cần thiết để hoàn tất tài liệu đúng hạn.
Mẫu tài liệu
Lưu bố cục tài liệu có thể tái sử dụng để các quy trình làm việc định kỳ như NDA hoặc biểu mẫu giới thiệu nhân viên mới có thể được khởi chạy trong vài giây.
Tại sao lại chạy DocuSeal trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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