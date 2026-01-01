Triển khai Annif với 1 nhấp cài đặt.
Bộ công cụ lập chỉ mục chủ đề tự động đa ngôn ngữ dành cho thư viện, kho lưu trữ, bảo tàng và quy trình làm việc nghiên cứu.
Chọn gói VPS cho Annif
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Annif
Annif là một bộ công cụ mã nguồn mở từ Thư viện Quốc gia Phần Lan, tự động gán các thuật ngữ chủ đề cho tài liệu. Nó kết hợp các công cụ phụ trợ (backend) dựa trên từ vựng, thống kê và học máy, bao gồm TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE và các mô hình ensemble, để các nhà biên mục có thể chọn hoặc kết hợp các thuật toán phù hợp nhất với từng bộ sưu tập và ngôn ngữ.
Tự host Annif trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tập dữ liệu huấn luyện, từ vựng được kiểm soát và siêu dữ liệu thư mục dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, thay vì gửi chúng đến một dịch vụ lập chỉ mục của bên thứ ba. Container này cung cấp một REST API và giao diện người dùng (UI) dựa trên trình duyệt để thử nghiệm các dự án, vì vậy, việc tích hợp Annif vào các quy trình biên mục hiện có hoặc xây dựng các client tùy chỉnh chỉ yêu cầu các cuộc gọi HTTP.
Các tính năng chính của Annif
Nhiều indexing backends
Chọn giữa TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE và stwfsapy, hoặc kết hợp chúng thành các tập hợp được điều chỉnh cho từng ngôn ngữ và bộ sưu tập.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Bộ phân tích có thể cấu hình xử lý tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác thông qua các bộ tách từ gốc Snowball, Voikko và các pipeline spaCy.
REST API và web UI
Giao diện người dùng trình duyệt tích hợp cho phép bạn thử nghiệm các dự án, trong khi điểm cuối REST được tài liệu hóa bằng OpenAPI tích hợp Annif vào các công cụ biên mục hiện có.
Bộ từ vựng có kiểm soát
Tải các bộ từ vựng SKOS, TSV hoặc CSV như YSO, LCSH hoặc từ điển đồng nghĩa của riêng bạn để các gợi ý luôn phù hợp với các tệp thẩm quyền.
CLI dành cho huấn luyện và đánh giá
Quản lý dự án, đào tạo mô hình và đánh giá độ chính xác cũng như độ thu hồi dựa trên các tập dữ liệu chuẩn vàng bằng giao diện dòng lệnh có thể lập trình.
Tại sao lại chạy Annif trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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