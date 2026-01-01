Annif là một bộ công cụ mã nguồn mở từ Thư viện Quốc gia Phần Lan, tự động gán các thuật ngữ chủ đề cho tài liệu. Nó kết hợp các công cụ phụ trợ (backend) dựa trên từ vựng, thống kê và học máy, bao gồm TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE và các mô hình ensemble, để các nhà biên mục có thể chọn hoặc kết hợp các thuật toán phù hợp nhất với từng bộ sưu tập và ngôn ngữ.

Tự host Annif trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tập dữ liệu huấn luyện, từ vựng được kiểm soát và siêu dữ liệu thư mục dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, thay vì gửi chúng đến một dịch vụ lập chỉ mục của bên thứ ba. Container này cung cấp một REST API và giao diện người dùng (UI) dựa trên trình duyệt để thử nghiệm các dự án, vì vậy, việc tích hợp Annif vào các quy trình biên mục hiện có hoặc xây dựng các client tùy chỉnh chỉ yêu cầu các cuộc gọi HTTP.