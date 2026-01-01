Triển khai DuckDNS với một nhấp.
Ứng dụng khách DNS động miễn phí tự động duy trì tên miền của bạn trỏ đến địa chỉ IP hiện tại mà không cần IP tĩnh.
Chọn gói VPS cho DuckDNS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DuckDNS
Duck DNS là một dịch vụ DNS động miễn phí được hàng triệu người dùng phòng thí nghiệm tại nhà và những người tự lưu trữ tin cậy để duy trì quyền truy cập đáng tin cậy vào các máy chủ và thiết bị đằng sau các kết nối internet dân dụng. Hầu hết các ISP gán địa chỉ IP thay đổi, nhưng Duck DNS giải quyết vấn đề này bằng cách liên tục giám sát IP công cộng của bạn và cập nhật tên miền phụ đã chọn của bạn ngay khi nó thay đổi — tất cả đều miễn phí.
Mẫu này chạy container client Duck DNS chính thức ở chế độ mạng máy chủ, mang lại khả năng hiển thị IP chính xác. Cấu hình vẫn tồn tại qua các lần khởi động lại để cài đặt tên miền phụ và mã thông báo của bạn không bao giờ bị mất. Cho dù bạn cần truy cập ổn định vào một máy chủ tại nhà, một dự án Raspberry Pi, hoặc một ứng dụng VPS tự lưu trữ, Duck DNS loại bỏ nhu cầu phải trả tiền cho một IP tĩnh hoặc một dịch vụ DDNS thương mại.
Các tính năng chính của DuckDNS
Tự động cập nhật IP
Phát hiện khi địa chỉ IP công cộng của bạn thay đổi và cập nhật ngay lập tức tên miền phụ Duck DNS của bạn, giúp duy trì quyền truy cập không bị gián đoạn.
Hỗ trợ IPv4 và IPv6
Hoạt động với cả hai họ địa chỉ, để tên miền phụ của bạn luôn được cập nhật bất kể nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn gán phiên bản IP nào.
Nhiều tên miền phụ
Quản lý nhiều tên miền phụ Duck DNS trong một container duy nhất bằng cách cung cấp danh sách tên miền phụ được phân tách bằng dấu phẩy.
VPS luôn hoạt động
Chạy trên VPS đảm bảo các bản cập nhật được thực hiện đúng lịch trình 24/7, ngay cả khi thiết bị mạng gia đình khởi động lại hoặc mất điện.
Cấu hình bền vững
Lưu trữ cài đặt token và subdomain của bạn trong một volume chuyên dụng để client tiếp tục hoạt động chính xác sau khi container khởi động lại.
Tại sao lại chạy DuckDNS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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