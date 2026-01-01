Duck DNS là một dịch vụ DNS động miễn phí được hàng triệu người dùng phòng thí nghiệm tại nhà và những người tự lưu trữ tin cậy để duy trì quyền truy cập đáng tin cậy vào các máy chủ và thiết bị đằng sau các kết nối internet dân dụng. Hầu hết các ISP gán địa chỉ IP thay đổi, nhưng Duck DNS giải quyết vấn đề này bằng cách liên tục giám sát IP công cộng của bạn và cập nhật tên miền phụ đã chọn của bạn ngay khi nó thay đổi — tất cả đều miễn phí.

Mẫu này chạy container client Duck DNS chính thức ở chế độ mạng máy chủ, mang lại khả năng hiển thị IP chính xác. Cấu hình vẫn tồn tại qua các lần khởi động lại để cài đặt tên miền phụ và mã thông báo của bạn không bao giờ bị mất. Cho dù bạn cần truy cập ổn định vào một máy chủ tại nhà, một dự án Raspberry Pi, hoặc một ứng dụng VPS tự lưu trữ, Duck DNS loại bỏ nhu cầu phải trả tiền cho một IP tĩnh hoặc một dịch vụ DDNS thương mại.