Triển khai PigeonPod với 1 nhấp.
Trình tạo nguồn cấp dữ liệu podcast tự lưu trữ chuyển đổi các kênh YouTube và Bilibili thành các nguồn cấp dữ liệu RSS có thể đăng ký cho bất kỳ ứng dụng podcast nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PigeonPod
PigeonPod là một trình tạo nguồn cấp dữ liệu podcast tự lưu trữ, chuyển đổi các kênh YouTube, danh sách phát, video và nội dung Bilibili thành các nguồn cấp dữ liệu podcast RSS tiêu chuẩn. Đăng ký bất kỳ kênh YouTube nào trong PigeonPod và nó tự động tải xuống các tập mới dưới dạng âm thanh hoặc video, tạo ra một nguồn cấp dữ liệu RSS được bảo vệ bằng mật khẩu mà bất kỳ ứng dụng podcast nào — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — cũng có thể đăng ký trực tiếp.
Không giống như các tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc các giải pháp thủ công, PigeonPod xử lý toàn bộ quy trình trên máy chủ của riêng bạn: đăng ký, tải xuống qua yt-dlp, chuyển mã qua ffmpeg, tạo nguồn cấp dữ liệu và phân phát RSS. Tất cả các công cụ cần thiết đều được đóng gói bên trong hình ảnh Docker — không cần cài đặt hoặc cấu hình thêm bất cứ điều gì.
Các tính năng chính của PigeonPod
Nhập YouTube và Bilibili
Đăng ký các kênh YouTube, danh sách phát và các video riêng lẻ, hoặc các kênh và danh sách phát Bilibili — PigeonPod theo dõi các nội dung tải lên mới và tự động đồng bộ hóa chúng.
Đầu ra RSS feed tiêu chuẩn
Tạo các nguồn cấp dữ liệu RSS được bảo vệ bằng mật khẩu mà bất kỳ ứng dụng podcast nào cũng có thể đăng ký, đưa các đăng ký YouTube của bạn vào quy trình nghe podcast thông thường của bạn.
Kiểm soát chất lượng âm thanh và video
Cấu hình định dạng đầu ra, bitrate và chất lượng cho mỗi nguồn cấp dữ liệu để bạn có được các tệp chỉ có âm thanh nhỏ gọn để nghe hoặc video đầy đủ để xem — mà không cần tải xuống lại.
Bộ lọc và giới hạn tập
Đặt bộ lọc từ khóa, ngưỡng thời lượng và giới hạn số tập cho mỗi nguồn cấp dữ liệu để giữ cho các đăng ký tập trung vào nội dung bạn thực sự muốn.
S3 và lưu trữ cục bộ
Lưu trữ các tập đã tải xuống trên ổ đĩa VPS hoặc định tuyến chúng đến bất kỳ dịch vụ tương thích S3 nào — MinIO, Cloudflare R2, hoặc AWS S3 — cho các thư viện lớn hơn.
Tại sao lại chạy PigeonPod trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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