HashiCorp Vault là một nền tảng quản lý bí mật dựa trên danh tính, tập trung kiểm soát dữ liệu nhạy cảm — API keys, mật khẩu cơ sở dữ liệu, chứng chỉ và token — trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn. Thay vì phân tán thông tin đăng nhập trên các tệp cấu hình và biến môi trường, Vault cung cấp một nguồn đáng tin cậy duy nhất với nhật ký kiểm tra đầy đủ mọi sự kiện truy cập.

Vault hỗ trợ các bí mật động được tạo theo yêu cầu và tự động thu hồi sau khi sử dụng, giảm đáng kể rủi ro lộ thông tin từ các thông tin đăng nhập bị rò rỉ hoặc có thời gian tồn tại dài. Tự lưu trữ Vault trên một VPS giúp cơ sở hạ tầng bí mật của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — không nhà cung cấp đám mây nào có quyền truy cập vào các khóa, nhật ký kiểm tra của bạn hoặc các ứng dụng mà chúng bảo vệ.