Triển khai Vault chỉ với một nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý bí mật tiêu chuẩn ngành để lưu trữ, truy cập và xoay vòng thông tin xác thực và chứng chỉ nhạy cảm một cách an toàn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vault
HashiCorp Vault là một nền tảng quản lý bí mật dựa trên danh tính, tập trung kiểm soát dữ liệu nhạy cảm — API keys, mật khẩu cơ sở dữ liệu, chứng chỉ và token — trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn. Thay vì phân tán thông tin đăng nhập trên các tệp cấu hình và biến môi trường, Vault cung cấp một nguồn đáng tin cậy duy nhất với nhật ký kiểm tra đầy đủ mọi sự kiện truy cập.
Vault hỗ trợ các bí mật động được tạo theo yêu cầu và tự động thu hồi sau khi sử dụng, giảm đáng kể rủi ro lộ thông tin từ các thông tin đăng nhập bị rò rỉ hoặc có thời gian tồn tại dài. Tự lưu trữ Vault trên một VPS giúp cơ sở hạ tầng bí mật của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — không nhà cung cấp đám mây nào có quyền truy cập vào các khóa, nhật ký kiểm tra của bạn hoặc các ứng dụng mà chúng bảo vệ.
Các tính năng chính của Vault
Bí mật năng động
Tạo thông tin xác thực ngắn hạn cho cơ sở dữ liệu và dịch vụ đám mây theo yêu cầu — tự động bị thu hồi sau một TTL có thể cấu hình, loại bỏ rủi ro từ các bí mật bị rò rỉ có thời hạn dài.
Mã hóa dưới dạng dịch vụ
Mã hóa và giải mã dữ liệu ứng dụng thông qua API Vault mà không cần quản lý trực tiếp các khóa mã hóa, giữ cho dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ mà không cần thay đổi lớp lưu trữ của bạn.
Ghi nhật ký kiểm tra đầy đủ
Mọi thao tác đọc, ghi và xóa bí mật đều được ghi lại với đầy đủ thông tin danh tính và dấu thời gian, cung cấp một dấu vết không thể thay đổi cho các cuộc kiểm toán tuân thủ và điều tra sự cố.
Nhiều phương thức auth
Xác thực qua token, AppRole, GitHub, AWS IAM hoặc tài khoản dịch vụ Kubernetes, tích hợp Vault vào các quy trình nhận dạng và triển khai hiện có của bạn.
Secret leasing và TTLs
Bí mật được cấp với giá trị thời gian tồn tại và có thể được gia hạn hoặc thu hồi theo chương trình, mang lại cho bạn khả năng kiểm soát vòng đời chi tiết đối với mọi thông tin xác thực mà Vault quản lý.
Tại sao lại chạy Vault trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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