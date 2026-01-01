Giảm giá lên đến 69% cho Odysseus

Triển khai Odysseus với 1 nhấp cài đặt.

Không gian làm việc AI tự lưu trữ cho trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu chuyên sâu, bộ nhớ, tài liệu và email — tất cả chạy trên VPS của riêng bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Odysseus với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Odysseus

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Odysseus

Odysseus là một không gian làm việc AI mã nguồn mở cung cấp các công cụ trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu và viết mà bạn mong đợi từ ChatGPT hoặc Claude trên máy chủ của riêng bạn.

Nó tích hợp trò chuyện liên tục với bất kỳ mô hình cục bộ hoặc API nào, một môi trường chạy tác nhân được xây dựng trên mã nguồn mở, nghiên cứu đa bước chuyên sâu, một Sổ tay mô hình với các đề xuất nhận biết phần cứng, cùng với trình chỉnh sửa Tài liệu, Ghi chú, Nhiệm vụ, lịch CalDAV và hộp thư đến IMAP/SMTP với phân loại AI.

Việc tự lưu trữ Odysseus trên VPS của bạn giúp giữ mọi cuộc trò chuyện, tài liệu, nhúng và email hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bạn tự cung cấp khóa API của mình cho OpenAI, OpenRouter hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích nào, trong khi bộ nhớ liên tục và các kỹ năng phát triển theo thời gian mà không có phí mỗi chỗ ngồi hoặc khóa nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Odysseus

Trò chuyện với bất kỳ mô hình nào

Kết nối vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào từ một giao diện trò chuyện thống nhất.

Agent Runtime

Một tác nhân dựa trên mã nguồn mở được trang bị các công cụ MCP, web, tệp, shell, kỹ năng và bộ nhớ để nó có thể thực hiện toàn bộ các tác vụ từ đầu đến cuối.

Nghiên cứu chuyên sâu

Các quy trình nghiên cứu đa bước thu thập, đọc và tổng hợp các nguồn thành một báo cáo trực quan mà bạn có thể duyệt và xuất.

Cẩm nang mô hình

Quét phần cứng có sẵn, đề xuất các mô hình GGUF, FP8 và AWQ thực sự phù hợp, sau đó tải xuống và phục vụ chúng chỉ với một cú nhấp chuột.

Bộ nhớ và Kỹ năng bền vững

Tính năng truy xuất vector và từ khóa được hỗ trợ bởi ChromaDB mang lại cho tác nhân bộ nhớ dài hạn và các kỹ năng có thể tái sử dụng, vẫn tồn tại sau khi khởi động lại.

Tài liệu, Ghi chú và thư

Trình chỉnh sửa markdown đa tab, ghi chú, việc cần làm, lịch CalDAV và hộp thư đến IMAP/SMTP với phân loại bằng AI trong một không gian làm việc.

Tại sao lại chạy Odysseus trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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