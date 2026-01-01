Triển khai Odysseus với 1 nhấp cài đặt.
Không gian làm việc AI tự lưu trữ cho trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu chuyên sâu, bộ nhớ, tài liệu và email — tất cả chạy trên VPS của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho Odysseus
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Odysseus
Odysseus là một không gian làm việc AI mã nguồn mở cung cấp các công cụ trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu và viết mà bạn mong đợi từ ChatGPT hoặc Claude trên máy chủ của riêng bạn.
Nó tích hợp trò chuyện liên tục với bất kỳ mô hình cục bộ hoặc API nào, một môi trường chạy tác nhân được xây dựng trên mã nguồn mở, nghiên cứu đa bước chuyên sâu, một Sổ tay mô hình với các đề xuất nhận biết phần cứng, cùng với trình chỉnh sửa Tài liệu, Ghi chú, Nhiệm vụ, lịch CalDAV và hộp thư đến IMAP/SMTP với phân loại AI.
Việc tự lưu trữ Odysseus trên VPS của bạn giúp giữ mọi cuộc trò chuyện, tài liệu, nhúng và email hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Bạn tự cung cấp khóa API của mình cho OpenAI, OpenRouter hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích nào, trong khi bộ nhớ liên tục và các kỹ năng phát triển theo thời gian mà không có phí mỗi chỗ ngồi hoặc khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Odysseus
Trò chuyện với bất kỳ mô hình nào
Kết nối vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào từ một giao diện trò chuyện thống nhất.
Agent Runtime
Một tác nhân dựa trên mã nguồn mở được trang bị các công cụ MCP, web, tệp, shell, kỹ năng và bộ nhớ để nó có thể thực hiện toàn bộ các tác vụ từ đầu đến cuối.
Nghiên cứu chuyên sâu
Các quy trình nghiên cứu đa bước thu thập, đọc và tổng hợp các nguồn thành một báo cáo trực quan mà bạn có thể duyệt và xuất.
Cẩm nang mô hình
Quét phần cứng có sẵn, đề xuất các mô hình GGUF, FP8 và AWQ thực sự phù hợp, sau đó tải xuống và phục vụ chúng chỉ với một cú nhấp chuột.
Bộ nhớ và Kỹ năng bền vững
Tính năng truy xuất vector và từ khóa được hỗ trợ bởi ChromaDB mang lại cho tác nhân bộ nhớ dài hạn và các kỹ năng có thể tái sử dụng, vẫn tồn tại sau khi khởi động lại.
Tài liệu, Ghi chú và thư
Trình chỉnh sửa markdown đa tab, ghi chú, việc cần làm, lịch CalDAV và hộp thư đến IMAP/SMTP với phân loại bằng AI trong một không gian làm việc.
Tại sao lại chạy Odysseus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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