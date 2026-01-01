Odysseus là một không gian làm việc AI mã nguồn mở cung cấp các công cụ trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu và viết mà bạn mong đợi từ ChatGPT hoặc Claude trên máy chủ của riêng bạn.

Nó tích hợp trò chuyện liên tục với bất kỳ mô hình cục bộ hoặc API nào, một môi trường chạy tác nhân được xây dựng trên mã nguồn mở, nghiên cứu đa bước chuyên sâu, một Sổ tay mô hình với các đề xuất nhận biết phần cứng, cùng với trình chỉnh sửa Tài liệu, Ghi chú, Nhiệm vụ, lịch CalDAV và hộp thư đến IMAP/SMTP với phân loại AI.

Việc tự lưu trữ Odysseus trên VPS của bạn giúp giữ mọi cuộc trò chuyện, tài liệu, nhúng và email hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bạn tự cung cấp khóa API của mình cho OpenAI, OpenRouter hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích nào, trong khi bộ nhớ liên tục và các kỹ năng phát triển theo thời gian mà không có phí mỗi chỗ ngồi hoặc khóa nhà cung cấp.