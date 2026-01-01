Triển khai Icinga 2 với 1 nhấp.
Nền tảng giám sát mã nguồn mở cho máy chủ, dịch vụ và số liệu với DSL và REST API mạnh mẽ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Icinga 2
Icinga 2 là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Nagios, được viết lại bằng C++ để đạt hiệu suất cao và được xây dựng dựa trên một DSL cấu hình mạnh mẽ, REST API gốc và các mô-đun tính năng có thể cắm thêm. Nó kiểm tra tính khả dụng của các máy chủ (hosts), dịch vụ, thiết bị mạng và ứng dụng, tính toán các chuyển đổi trạng thái và thời gian ngừng hoạt động, và kích hoạt thông báo khi có sự cố xảy ra — tất cả đều được hỗ trợ bởi hàng nghìn plugin tương thích với Nagios hiện có.
Mẫu này tích hợp Icinga 2 với Icinga DB, một daemon đồng bộ hóa được hỗ trợ bởi Redis, và Icinga Web 2 để bạn có được một bộ giám sát hoàn chỉnh với bảng điều khiển hiện đại ngay lập tức. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi cảnh báo, số liệu và kho lưu trữ máy chủ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không có chi phí theo từng máy chủ hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Icinga 2
Nagios plugin tương thích
Tái sử dụng toàn bộ hệ sinh thái plugin Nagios để các script kiểm tra hiện có cho HTTP, SMTP, ổ đĩa, CPU, cơ sở dữ liệu và chứng chỉ hoạt động mà không cần thay đổi.
Bảng điều khiển web hiện đại
Icinga Web 2 với mô-đun Icinga DB cung cấp một UI nhanh chóng để liệt kê, lọc và xem chi tiết, với chế độ tối, xác nhận hàng loạt và lên lịch dạng modal cho thời gian ngừng hoạt động.
DSL config mạnh mẽ
Áp dụng các quy tắc, mẫu và nhóm máy chủ cho phép bạn xác định giám sát cho hàng trăm máy chủ chỉ trong vài dòng, thay vì lặp lại các khối cấu hình cho từng máy chủ.
REST API và sự kiện
API REST đầy đủ cho máy chủ, dịch vụ, thời gian ngừng hoạt động, bình luận và xác nhận thúc đẩy tự động hóa, bảng điều khiển và tích hợp ChatOps.
Icinga DB streaming sync
Một tiến trình đồng bộ được hỗ trợ bởi Redis truyền tải mọi kết quả kiểm tra và thay đổi trạng thái vào MariaDB để giao diện web luôn phản ánh trạng thái trực tiếp với độ trễ tối thiểu.
Giám sát phân tán
Container chính sau này có thể chấp nhận các vùng vệ tinh và tác nhân, cho phép bạn mở rộng quy mô đến nhiều trung tâm dữ liệu từ cùng một cây cấu hình.
Tại sao lại chạy Icinga 2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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