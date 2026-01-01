Icinga 2 là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Nagios, được viết lại bằng C++ để đạt hiệu suất cao và được xây dựng dựa trên một DSL cấu hình mạnh mẽ, REST API gốc và các mô-đun tính năng có thể cắm thêm. Nó kiểm tra tính khả dụng của các máy chủ (hosts), dịch vụ, thiết bị mạng và ứng dụng, tính toán các chuyển đổi trạng thái và thời gian ngừng hoạt động, và kích hoạt thông báo khi có sự cố xảy ra — tất cả đều được hỗ trợ bởi hàng nghìn plugin tương thích với Nagios hiện có.

Mẫu này tích hợp Icinga 2 với Icinga DB, một daemon đồng bộ hóa được hỗ trợ bởi Redis, và Icinga Web 2 để bạn có được một bộ giám sát hoàn chỉnh với bảng điều khiển hiện đại ngay lập tức. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi cảnh báo, số liệu và kho lưu trữ máy chủ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không có chi phí theo từng máy chủ hoặc bị khóa nhà cung cấp.