Evolution Go là một cổng API WhatsApp được viết lại bằng Go, được thiết kế như một giải pháp thay thế nhẹ và hiệu quả cho API Evolution dựa trên Node.js. Được xây dựng trên thư viện whatsmeow, nó cung cấp các khả năng tự động hóa nhắn tin cốt lõi tương tự — quản lý đa phiên bản, sự kiện webhook và API RESTful — đồng thời tiêu thụ ít bộ nhớ hơn đáng kể và khởi động trong thời gian dưới một giây nhờ thời gian chạy đã biên dịch của Go và mô hình đồng thời gốc.

Tự host Evolution Go trên VPS của bạn tối đa hóa lợi thế hiệu quả tài nguyên của tệp nhị phân đã biên dịch. Tất cả thông tin xác thực và dữ liệu cuộc trò chuyện được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của riêng bạn, đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tuân thủ mà không phải chịu chi phí theo tin nhắn khiến các nhà cung cấp WhatsApp thương mại trở nên đắt đỏ khi mở rộng quy mô.