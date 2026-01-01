Triển khai Evolution Go với cài đặt một nhấp chuột.
Cổng API WhatsApp hiệu suất cao được viết bằng Go để tự động hóa tin nhắn tài nguyên thấp và quản lý đa phiên bản.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Evolution Go
Evolution Go là một cổng API WhatsApp được viết lại bằng Go, được thiết kế như một giải pháp thay thế nhẹ và hiệu quả cho API Evolution dựa trên Node.js. Được xây dựng trên thư viện whatsmeow, nó cung cấp các khả năng tự động hóa nhắn tin cốt lõi tương tự — quản lý đa phiên bản, sự kiện webhook và API RESTful — đồng thời tiêu thụ ít bộ nhớ hơn đáng kể và khởi động trong thời gian dưới một giây nhờ thời gian chạy đã biên dịch của Go và mô hình đồng thời gốc.
Tự host Evolution Go trên VPS của bạn tối đa hóa lợi thế hiệu quả tài nguyên của tệp nhị phân đã biên dịch. Tất cả thông tin xác thực và dữ liệu cuộc trò chuyện được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của riêng bạn, đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tuân thủ mà không phải chịu chi phí theo tin nhắn khiến các nhà cung cấp WhatsApp thương mại trở nên đắt đỏ khi mở rộng quy mô.
Các tính năng chính của Evolution Go
Hiệu suất gốc
Tệp nhị phân đã biên dịch với tính đồng thời dựa trên goroutine xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với 50-150 MB bộ nhớ cho mỗi phiên bản, ít hơn nhiều so với phiên bản Node.js.
Quản lý đa phiên bản
Vận hành nhiều số WhatsApp từ một triển khai duy nhất, với mỗi phiên bản được kiểm soát và giám sát độc lập thông qua REST API.
Phân phối sự kiện Webhook
Webhooks thời gian thực đẩy các sự kiện tin nhắn, kết nối và nhóm đến ứng dụng của bạn ngay lập tức, cho phép các luồng phản hồi tự động và tích hợp CRM.
Kiến trúc Cơ sở dữ liệu kép
Xác thực và dữ liệu người dùng được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng biệt, giúp đơn giản hóa việc sao lưu và cho phép kiểm soát truy cập chi tiết cho các triển khai chú trọng bảo mật.
Hỗ trợ Message Queue
Tích hợp tùy chọn RabbitMQ (AMQP) và NATS cho phép các kiến trúc hướng sự kiện có khả năng mở rộng cho các hoạt động nhắn tin khối lượng lớn.
Tại sao lại chạy Evolution Go trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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