Triển khai JumpServer với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý truy cập đặc quyền mã nguồn mở để tập trung hóa truy cập SSH, RDP và database vào tất cả infrastructure của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với JumpServer
JumpServer là một nền tảng Quản lý truy cập đặc quyền (PAM) mã nguồn mở, cung cấp một cổng tập trung để truy cập tất cả các tài sản hạ tầng — máy chủ, cơ sở dữ liệu, cụm Kubernetes và thiết bị mạng. Thay vì phân phối SSH keys hoặc chia sẻ mật khẩu trực tiếp, các nhóm xác thực thông qua JumpServer, nền tảng này sẽ proxy mọi kết nối, ghi lại tất cả hoạt động và ghi lại các phiên để phục vụ mục đích kiểm toán và tuân thủ. Quyền truy cập được quản lý bởi các quyền dựa trên vai trò và quy trình làm việc phê duyệt tùy chọn.
Việc tự lưu trữ JumpServer giúp giữ tất cả các bản ghi phiên, nhật ký truy cập và thông tin đăng nhập được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — điều này rất quan trọng đối với các khuôn khổ tuân thủ như SOX, PCI-DSS và ISO 27001, vốn yêu cầu nhật ký kiểm toán và bằng chứng cho thấy quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm được kiểm soát và giám sát.
Các tính năng chính của JumpServer
Cổng truy cập tập trung
Định tuyến tất cả các kết nối SSH, RDP, VNC và cơ sở dữ liệu thông qua một proxy được kiểm toán duy nhất, loại bỏ việc lộ thông tin xác thực trực tiếp cho các kỹ sư.
Ghi lại và phát lại phiên
Mọi phiên đặc quyền đều được ghi lại và có thể phát lại trong trình duyệt, cung cấp cho các nhóm bảo mật một dấu vết pháp y hoàn chỉnh về tất cả hoạt động cơ sở hạ tầng.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Cấp quyền truy cập cho người dùng vào các tài sản cụ thể với quyền hạn chi tiết và quy trình phê duyệt có giới hạn thời gian để thông tin đăng nhập không bao giờ được chia sẻ trực tiếp.
Hỗ trợ đa giao thức
Quản lý máy chủ Linux qua SSH, máy Windows qua RDP hoặc VNC, cơ sở dữ liệu quan hệ, cụm Kubernetes và thiết bị mạng từ một nền tảng.
Kho thông tin đăng nhập tích hợp sẵn
Lưu trữ, xoay vòng và đẩy thông tin đăng nhập tự động để người dùng kết nối thông qua JumpServer mà không cần biết mật khẩu cơ bản.
Tại sao lại chạy JumpServer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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