JumpServer là một nền tảng Quản lý truy cập đặc quyền (PAM) mã nguồn mở, cung cấp một cổng tập trung để truy cập tất cả các tài sản hạ tầng — máy chủ, cơ sở dữ liệu, cụm Kubernetes và thiết bị mạng. Thay vì phân phối SSH keys hoặc chia sẻ mật khẩu trực tiếp, các nhóm xác thực thông qua JumpServer, nền tảng này sẽ proxy mọi kết nối, ghi lại tất cả hoạt động và ghi lại các phiên để phục vụ mục đích kiểm toán và tuân thủ. Quyền truy cập được quản lý bởi các quyền dựa trên vai trò và quy trình làm việc phê duyệt tùy chọn.

Việc tự lưu trữ JumpServer giúp giữ tất cả các bản ghi phiên, nhật ký truy cập và thông tin đăng nhập được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — điều này rất quan trọng đối với các khuôn khổ tuân thủ như SOX, PCI-DSS và ISO 27001, vốn yêu cầu nhật ký kiểm toán và bằng chứng cho thấy quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm được kiểm soát và giám sát.