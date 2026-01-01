FreeCAD là một công cụ mô hình CAD 3D tham số miễn phí và mã nguồn mở, được sử dụng bởi các kỹ sư, nhà thiết kế sản phẩm và kiến trúc sư trên toàn thế giới. Không giống như các công cụ dựa trên lưới, FreeCAD hoạt động với hình học dựa trên ràng buộc chính xác để mọi kích thước có thể được sửa đổi tại bất kỳ điểm nào mà không cần xây dựng lại mô hình từ đầu. Mẫu này chạy FreeCAD trong một môi trường máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua KasmVNC, biến bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet thành một máy trạm CAD mạnh mẽ.

Tự host FreeCAD trên VPS của bạn có nghĩa là môi trường kỹ thuật của bạn — bao gồm các custom macros, part libraries và project files — luôn khả dụng từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần quản lý cài đặt phần mềm trên nhiều máy. Lưu trữ ổ đĩa bền vững giữ cho tất cả công việc của bạn nguyên vẹn qua các container updates và reboots.