Triển khai FreeCAD chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tạo mô hình CAD 3D tham số miễn phí, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào qua KasmVNC, không yêu cầu cài đặt cục bộ.
Chọn gói VPS cho FreeCAD
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FreeCAD
FreeCAD là một công cụ mô hình CAD 3D tham số miễn phí và mã nguồn mở, được sử dụng bởi các kỹ sư, nhà thiết kế sản phẩm và kiến trúc sư trên toàn thế giới. Không giống như các công cụ dựa trên lưới, FreeCAD hoạt động với hình học dựa trên ràng buộc chính xác để mọi kích thước có thể được sửa đổi tại bất kỳ điểm nào mà không cần xây dựng lại mô hình từ đầu. Mẫu này chạy FreeCAD trong một môi trường máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua KasmVNC, biến bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet thành một máy trạm CAD mạnh mẽ.
Tự host FreeCAD trên VPS của bạn có nghĩa là môi trường kỹ thuật của bạn — bao gồm các custom macros, part libraries và project files — luôn khả dụng từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần quản lý cài đặt phần mềm trên nhiều máy. Lưu trữ ổ đĩa bền vững giữ cho tất cả công việc của bạn nguyên vẹn qua các container updates và reboots.
Các tính năng chính của FreeCAD
Truy cập qua trình duyệt
Môi trường desktop FreeCAD đầy đủ được cung cấp qua KasmVNC, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì cục bộ.
Mô hình hóa tham số
Trình phác thảo dựa trên ràng buộc và môi trường làm việc Part Design cho phép bạn sửa đổi bất kỳ kích thước nào bất cứ lúc nào mà không cần xây dựng lại mô hình.
Môi trường đa bàn làm việc
Bàn làm việc chuyên dụng để tạo mô hình khối, lắp ráp, bản vẽ kỹ thuật, phân tích FEM và nhiều hơn nữa trong một ứng dụng duy nhất.
Hỗ trợ định dạng tiêu chuẩn
Nhập và xuất các tệp STEP, IGES, STL, DXF và SVG để tương thích với các công cụ CAD khác và quy trình làm việc sản xuất.
Lập trình script Python
Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, tạo macro tùy chỉnh và xây dựng các bàn làm việc mới bằng cách sử dụng công cụ script Python tích hợp.
Tại sao lại chạy FreeCAD trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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