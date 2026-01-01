Triển khai Browserless với 1 nhấp.
Headless Chrome dưới dạng dịch vụ với API REST và WebSocket để web scraping, tạo PDF và kiểm thử tự động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Browserless
Browserless biến headless Chrome thành một dịch vụ có thể truy cập qua mạng, loại bỏ sự phức tạp trong việc quản lý các tiến trình trình duyệt, rò rỉ bộ nhớ và xung đột phụ thuộc bên trong các ứng dụng của bạn. Các nhà phát triển kết nối qua REST API hoặc WebSocket bằng cách sử dụng Puppeteer, Playwright hoặc Selenium — Browserless tự động xử lý vòng đời phiên, dọn dẹp tài nguyên và thực thi đồng thời.
Tự host trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình trình duyệt, tác nhân người dùng và cài đặt proxy, đồng thời loại bỏ phí mỗi yêu cầu do các dịch vụ tự động hóa trình duyệt đám mây (cloud browser automation services) tính. Logic cạo dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu đã trích xuất vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và bạn có thể điều chỉnh giới hạn đồng thời để phù hợp với các tài nguyên có sẵn.
Các tính năng chính của Browserless
REST và WebSocket API
Điều khiển Chrome theo chương trình qua HTTP hoặc WebSocket, tương thích với Puppeteer, Playwright và Selenium mà không cần thay đổi mã hiện có của bạn.
Tạo PDF và Screenshot
Kết xuất bất kỳ URL hoặc HTML nào thành PDF hoặc ảnh chụp màn hình hoàn hảo đến từng pixel với các tùy chọn linh hoạt về khung nhìn, kích thước giấy và nhắm mục tiêu phần tử.
Quản lý phiên đồng thời
Browserless xếp hàng và quản lý nhiều phiên trình duyệt song song, tự động dọn dẹp tài nguyên để máy chủ của bạn không bao giờ hết bộ nhớ.
Xác thực dựa trên mã thông báo
Một API token được tạo sẵn hạn chế quyền truy cập vào dịch vụ trình duyệt của bạn, ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài nguyên tính toán của bạn.
Cào dữ liệu được hiển thị bằng JavaScript
Thực thi toàn bộ JavaScript phía máy khách trên các trang mục tiêu, giúp có thể trích xuất dữ liệu từ các SPA và nội dung được tải động mà các trình cạo dữ liệu tĩnh không thể tiếp cận.
Tại sao lại chạy Browserless trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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