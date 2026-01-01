Browserless biến headless Chrome thành một dịch vụ có thể truy cập qua mạng, loại bỏ sự phức tạp trong việc quản lý các tiến trình trình duyệt, rò rỉ bộ nhớ và xung đột phụ thuộc bên trong các ứng dụng của bạn. Các nhà phát triển kết nối qua REST API hoặc WebSocket bằng cách sử dụng Puppeteer, Playwright hoặc Selenium — Browserless tự động xử lý vòng đời phiên, dọn dẹp tài nguyên và thực thi đồng thời.

Tự host trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình trình duyệt, tác nhân người dùng và cài đặt proxy, đồng thời loại bỏ phí mỗi yêu cầu do các dịch vụ tự động hóa trình duyệt đám mây (cloud browser automation services) tính. Logic cạo dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu đã trích xuất vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và bạn có thể điều chỉnh giới hạn đồng thời để phù hợp với các tài nguyên có sẵn.