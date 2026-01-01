LF Edge eKuiper là một dự án của Linux Foundation Edge mang đến khả năng xử lý luồng dữ liệu thời gian thực và phân tích dựa trên quy tắc cho các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế. Với dung lượng nhỏ gọn khoảng 10MB, nó thu thập dữ liệu từ các MQTT broker, HTTP endpoint, Kafka, nguồn tệp và hàng chục giao thức khác, sau đó chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức bằng cú pháp SQL quen thuộc hoặc trình chỉnh sửa quy tắc kéo và thả trực quan.

Tự host eKuiper trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát toàn bộ quy trình phân tích IoT — dữ liệu cảm biến, quy tắc kinh doanh và suy luận machine learning vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng bạn sở hữu, không có phí đám mây theo từng tin nhắn và không phụ thuộc vào bên thứ ba. Mẫu này tích hợp công cụ eKuiper với giao diện người dùng quản lý dựa trên web chính thức để tạo luồng và quy tắc trực quan.