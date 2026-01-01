Triển khai eKuiper với 1 nhấp cài đặt.
Bộ máy SQL và quy tắc gọn nhẹ cho phân tích luồng thời gian thực trên dữ liệu IoT tại biên.
Chọn gói VPS cho eKuiper
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với eKuiper
LF Edge eKuiper là một dự án của Linux Foundation Edge mang đến khả năng xử lý luồng dữ liệu thời gian thực và phân tích dựa trên quy tắc cho các thiết bị biên có tài nguyên hạn chế. Với dung lượng nhỏ gọn khoảng 10MB, nó thu thập dữ liệu từ các MQTT broker, HTTP endpoint, Kafka, nguồn tệp và hàng chục giao thức khác, sau đó chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức bằng cú pháp SQL quen thuộc hoặc trình chỉnh sửa quy tắc kéo và thả trực quan.
Tự host eKuiper trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát toàn bộ quy trình phân tích IoT — dữ liệu cảm biến, quy tắc kinh doanh và suy luận machine learning vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng bạn sở hữu, không có phí đám mây theo từng tin nhắn và không phụ thuộc vào bên thứ ba. Mẫu này tích hợp công cụ eKuiper với giao diện người dùng quản lý dựa trên web chính thức để tạo luồng và quy tắc trực quan.
Các tính năng chính của eKuiper
Xử lý luồng SQL
Lọc, tổng hợp, kết nối và chuyển đổi luồng dữ liệu IoT thời gian thực bằng cách sử dụng cú pháp ANSI SQL thay vì viết mã Go hoặc Java tùy chỉnh.
Trình quản lý quy tắc trực quan
Bảng điều khiển web tích hợp cho phép bạn xây dựng luồng, quy tắc và đường dẫn dữ liệu thông qua trình chỉnh sửa đồ họa kéo và thả mà không cần chạm vào các tệp cấu hình.
MQTT và Kafka gốc
Các bộ kết nối cao cấp cho MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis và InfluxDB giúp việc kết nối các cảm biến công nghiệp và các message broker trở nên đơn giản.
ML inference tại biên
Nhúng các mô hình TensorFlow Lite và ONNX trực tiếp vào các truy vấn SQL để chạy phát hiện bất thường và phân loại trên dữ liệu cảm biến truyền trực tuyến.
Dung lượng biên nhỏ
Công cụ hoạt động với khoảng 10MB bộ nhớ, nên nó có thể triển khai dễ dàng trên các gói VPS cấu hình nhẹ cùng với các ứng dụng khác.
Tính mở rộng của Cắm vào
Mở rộng eKuiper với các plugin Go, Python tùy chỉnh hoặc plugin di động để thêm các nguồn, đích độc quyền và các hàm SQL được điều chỉnh theo khối lượng công việc của bạn.
Tại sao lại chạy eKuiper trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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