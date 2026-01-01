Invidious là một giao diện người dùng thay thế mã nguồn mở, tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube, cho phép người xem xem video, duyệt kênh và theo dõi các kênh đăng ký mà không bị lộ thông tin cho các hoạt động theo dõi, quảng cáo hoặc yêu cầu tài khoản của YouTube. Giao diện người dùng web (UI) lấy dữ liệu video thông qua một proxy phía máy chủ, vì vậy YouTube không bao giờ thấy địa chỉ IP, dấu vân tay trình duyệt hoặc cookie phiên của người xem — chỉ IP của phiên bản Invidious xuất hiện trong nhật ký của YouTube.

Tự host Invidious trên VPS của bạn mang đến cho bạn trải nghiệm xem YouTube cá nhân, không quảng cáo cùng với khả năng chia sẻ với bạn bè và gia đình. Các kênh đăng ký, danh sách phát và lịch sử xem nằm trong một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng tư trên máy chủ của bạn thay vì trong tài khoản Google của bạn, và các nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn theo dõi các kênh mà không cần mở youtube.com.