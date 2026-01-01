Triển khai Invidious với cài đặt một cú nhấp.
Giao diện thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube — xem video không có quảng cáo, theo dõi hoặc tài khoản Google.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Invidious
Invidious là một giao diện người dùng thay thế mã nguồn mở, tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube, cho phép người xem xem video, duyệt kênh và theo dõi các kênh đăng ký mà không bị lộ thông tin cho các hoạt động theo dõi, quảng cáo hoặc yêu cầu tài khoản của YouTube. Giao diện người dùng web (UI) lấy dữ liệu video thông qua một proxy phía máy chủ, vì vậy YouTube không bao giờ thấy địa chỉ IP, dấu vân tay trình duyệt hoặc cookie phiên của người xem — chỉ IP của phiên bản Invidious xuất hiện trong nhật ký của YouTube.
Tự host Invidious trên VPS của bạn mang đến cho bạn trải nghiệm xem YouTube cá nhân, không quảng cáo cùng với khả năng chia sẻ với bạn bè và gia đình. Các kênh đăng ký, danh sách phát và lịch sử xem nằm trong một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng tư trên máy chủ của bạn thay vì trong tài khoản Google của bạn, và các nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn theo dõi các kênh mà không cần mở youtube.com.
Các tính năng chính của Invidious
Không theo dõi hoặc quảng cáo
Video được ủy quyền thông qua máy chủ của bạn, vì vậy YouTube không bao giờ nhìn thấy địa chỉ IP của người xem, dấu vân tay trình duyệt hoặc dữ liệu hành vi — và không có quảng cáo đầu video hoặc giữa video.
Không cần tài khoản Google.
Xem video, đăng ký kênh, tạo danh sách phát và theo dõi lịch sử xem mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google hoặc chấp nhận các điều khoản của YouTube.
Đăng ký và nguồn cấp dữ liệu
Đăng ký kênh YouTube thông qua tài khoản cục bộ trên phiên bản Invidious của bạn, với nguồn cấp dữ liệu RSS tùy chọn để theo dõi các kênh trong bất kỳ trình đọc nguồn cấp dữ liệu nào.
Chất lượng và lựa chọn codec
Chọn chất lượng video, codec (VP9, AV1, H.264) và ngôn ngữ âm thanh thủ công thay vì để chất lượng tự động của YouTube quyết định cho bạn.
Chế độ tối và chủ đề
Nhiều chủ đề tích hợp sẵn bao gồm chế độ tối gọn gàng, cộng với giao diện người dùng (UI) tối giản, tinh tế mà không có công cụ đề xuất của YouTube hoặc sự lộn xộn của thanh bên.
JSON API cho công cụ
API REST toàn diện cung cấp dữ liệu video, thông tin kênh và kết quả tìm kiếm để các công cụ bên ngoài có thể tích hợp mà không cần quét HTML.
Tại sao lại chạy Invidious trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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