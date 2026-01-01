Triển khai Corteza với 1 nhấp.
Nền tảng ít mã (low-code) mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh, hệ thống CRM và các quy trình làm việc tự động.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Corteza
Corteza là một nền tảng low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh, quy trình CRM và tự động hóa quy trình mà không cần kiến thức lập trình chuyên sâu. Trình xây dựng ứng dụng kéo và thả, quản lý bản ghi linh hoạt và công cụ quy trình làm việc tích hợp của nó cho phép các tổ chức mô hình hóa bất kỳ quy trình kinh doanh nào — từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến quy trình tuân thủ — và triển khai mà không cần viết một dịch vụ backend nào từ đầu.
Tự host Corteza trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu kinh doanh của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Nền tảng này hỗ trợ LDAP, SAML và OAuth2 cho xác thực cấp doanh nghiệp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết và bề mặt REST/gRPC API tích hợp với các công cụ hiện có. PostgreSQL cung cấp bộ nhớ lưu trữ đáng tin cậy, có khả năng mở rộng cho tất cả các bản ghi và nhật ký tự động hóa.
Các tính năng chính của Corteza
Trình tạo ứng dụng trực quan
Thiết kế các mô hình dữ liệu, biểu mẫu và chế độ xem bản ghi thông qua giao diện kéo và thả dựa trên trình duyệt mà không cần viết mã backend.
CRM tích hợp
Corteza cung cấp một mô-đun CRM có sẵn để quản lý danh bạ, khách hàng tiềm năng, tài khoản và quy trình bán hàng.
Tự động hóa quy trình làm việc
Tạo các quy trình làm việc tự động nhiều bước được kích hoạt bởi các thay đổi bản ghi, lịch trình hoặc webhook bên ngoài để loại bỏ các tác vụ thủ công.
Xác thực doanh nghiệp
Tích hợp với các nhà cung cấp LDAP, SAML và OAuth2 để các nhóm có thể đăng nhập bằng các hệ thống nhận dạng doanh nghiệp hiện có.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Xác định quyền hạn theo từng tài nguyên, theo từng thao tác cho từng vai trò để dữ liệu nhạy cảm và các hành động quản trị được hạn chế đúng cách.
Cổng tích hợp
Cung cấp các điểm cuối API tùy chỉnh và kết nối với các dịch vụ bên ngoài thông qua Cổng tích hợp tích hợp sẵn mà không cần phần mềm trung gian của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Corteza trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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