Corteza là một nền tảng low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh, quy trình CRM và tự động hóa quy trình mà không cần kiến thức lập trình chuyên sâu. Trình xây dựng ứng dụng kéo và thả, quản lý bản ghi linh hoạt và công cụ quy trình làm việc tích hợp của nó cho phép các tổ chức mô hình hóa bất kỳ quy trình kinh doanh nào — từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến quy trình tuân thủ — và triển khai mà không cần viết một dịch vụ backend nào từ đầu.

Tự host Corteza trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu kinh doanh của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Nền tảng này hỗ trợ LDAP, SAML và OAuth2 cho xác thực cấp doanh nghiệp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết và bề mặt REST/gRPC API tích hợp với các công cụ hiện có. PostgreSQL cung cấp bộ nhớ lưu trữ đáng tin cậy, có khả năng mở rộng cho tất cả các bản ghi và nhật ký tự động hóa.