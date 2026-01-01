Tdarr là một hệ thống chuyển mã media phân tán mã nguồn mở được thiết kế để tự động hóa việc chuyển đổi, nén và kiểm tra tình trạng của các thư viện video và âm thanh ở quy mô lớn. Nó phối hợp một máy chủ trung tâm với một hoặc nhiều worker node, mỗi node chạy các tác vụ FFmpeg hoặc HandBrake song song, để các thư viện lớn được xử lý hiệu quả mà không cần can thiệp thủ công.

Tự host Tdarr trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các cấu hình mã hóa, plugin pipelines và cài đặt tăng tốc phần cứng. Vì quá trình chuyển mã diễn ra trên hạ tầng của bạn, không có phí xử lý đám mây, không giới hạn kích thước tệp và không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba — media của bạn được giữ riêng tư và sức mạnh tính toán sẽ mở rộng theo VPS của bạn.