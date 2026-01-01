Triển khai Tdarr chỉ với một cú nhấp chuột.
Tự động hóa chuyển mã phương tiện phân tán sử dụng FFmpeg và HandBrake để mã hóa lại và kiểm tra tình trạng toàn bộ thư viện của bạn.
Chọn gói VPS cho Tdarr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tdarr
Tdarr là một hệ thống chuyển mã media phân tán mã nguồn mở được thiết kế để tự động hóa việc chuyển đổi, nén và kiểm tra tình trạng của các thư viện video và âm thanh ở quy mô lớn. Nó phối hợp một máy chủ trung tâm với một hoặc nhiều worker node, mỗi node chạy các tác vụ FFmpeg hoặc HandBrake song song, để các thư viện lớn được xử lý hiệu quả mà không cần can thiệp thủ công.
Tự host Tdarr trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các cấu hình mã hóa, plugin pipelines và cài đặt tăng tốc phần cứng. Vì quá trình chuyển mã diễn ra trên hạ tầng của bạn, không có phí xử lý đám mây, không giới hạn kích thước tệp và không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba — media của bạn được giữ riêng tư và sức mạnh tính toán sẽ mở rộng theo VPS của bạn.
Các tính năng chính của Tdarr
Các trình xử lý nút phân tán
Khởi tạo nhiều nút worker kết nối với một máy chủ trung tâm, phân phối các tác vụ chuyển mã trên các tài nguyên CPU và GPU có sẵn để xử lý thư viện nhanh hơn.
Hệ thống quy trình cắm vào
Kết nối các plugin cộng đồng hoặc tùy chỉnh để xây dựng các quy trình làm việc có điều kiện — lọc theo codec, container, độ phân giải hoặc bitrate và tự động áp dụng các cấu hình mã hóa khác nhau.
FFmpeg và HandBrake hỗ trợ
Chuyển đổi giữa FFmpeg và HandBrake theo từng tác vụ, cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ các codecs và encoding presets mà mỗi công cụ hỗ trợ mà không cần cấu hình bổ sung.
Kiểm tra sức khỏe thư viện
Tự động quét các tệp để tìm lỗi hỏng, siêu dữ liệu không chính xác hoặc luồng bị thiếu và gắn cờ hoặc mã hóa lại các tệp có vấn đề trước khi chúng gây ra sự cố phát lại.
Bảng điều khiển thống kê thời gian thực
Theo dõi tiến độ chuyển mã, tiết kiệm dung lượng, độ sâu hàng đợi và trạng thái worker từ một giao diện web duy nhất mà không cần các công cụ giám sát bên ngoài.
Tại sao lại chạy Tdarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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