DOMjudge là một hệ thống chấm bài tự động mã nguồn mở đã hoàn thiện để tổ chức các cuộc thi lập trình theo phong cách ICPC. Nó cung cấp sức mạnh cho các sự kiện ICPC cấp khu vực và vòng chung kết thế giới, các khóa học lập trình đại học và các cuộc thi trực tuyến, cung cấp giao diện web cho thí sinh nộp bài giải và cho giám khảo cùng quản trị viên quản lý các vấn đề, ngôn ngữ, đội thi và bảng điểm trực tiếp.

Tự host DOMjudge trên VPS của riêng bạn giữ mọi bài nộp, trường hợp kiểm thử và kết quả chấm bài trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thí sinh và không có giới hạn tải lên do dịch vụ được host áp đặt. Máy chủ hoàn toàn có chức năng riêng để cấu hình các cuộc thi, vấn đề và đội thi, trong khi việc chấm bài ngôn ngữ biên dịch được thực hiện bởi các worker judgehost được sandbox riêng biệt mà bạn có thể đính kèm sau này.