Triển khai DOMjudge với cài đặt một nhấp.
Hệ thống chấm thi lập trình tự động mã nguồn mở được sử dụng cho các cuộc thi theo phong cách ICPC với các bài nộp, bảng điểm và quản lý đội thi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DOMjudge
DOMjudge là một hệ thống chấm bài tự động mã nguồn mở đã hoàn thiện để tổ chức các cuộc thi lập trình theo phong cách ICPC. Nó cung cấp sức mạnh cho các sự kiện ICPC cấp khu vực và vòng chung kết thế giới, các khóa học lập trình đại học và các cuộc thi trực tuyến, cung cấp giao diện web cho thí sinh nộp bài giải và cho giám khảo cùng quản trị viên quản lý các vấn đề, ngôn ngữ, đội thi và bảng điểm trực tiếp.
Tự host DOMjudge trên VPS của riêng bạn giữ mọi bài nộp, trường hợp kiểm thử và kết quả chấm bài trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thí sinh và không có giới hạn tải lên do dịch vụ được host áp đặt. Máy chủ hoàn toàn có chức năng riêng để cấu hình các cuộc thi, vấn đề và đội thi, trong khi việc chấm bài ngôn ngữ biên dịch được thực hiện bởi các worker judgehost được sandbox riêng biệt mà bạn có thể đính kèm sau này.
Các tính năng chính của DOMjudge
Chấm điểm kiểu ICPC
Triển khai các quy tắc được sử dụng bởi ICPC International Collegiate Programming Contest, bao gồm thời gian phạt, đóng băng bảng điểm và các hạng mục phán quyết như Sai đáp án, Giới hạn thời gian và Lỗi chạy.
Bảng tỷ số trực tiếp
Bảng điểm công khai và ban giám khảo cập nhật theo thời gian thực khi các bài dự thi được gửi đến, với khả năng đóng băng có thể cấu hình gần cuối cuộc thi để tạo ra những kết thúc đầy kịch tính.
Quản lý đội và cuộc thi
Giao diện web quản trị để quản lý các cuộc thi, đội, người dùng, các tổ chức liên kết, các bài toán, ngôn ngữ và các yêu cầu làm rõ trên nhiều sự kiện song song.
Judgehosts được sandbox
Các worker judgehost có thể triển khai độc lập biên dịch và chạy các bài nộp trong các sandbox cô lập dựa trên cgroup với các giới hạn nghiêm ngặt về CPU, bộ nhớ và ổ đĩa.
REST API và CLP
Một REST API được tài liệu hóa cùng với tích hợp với đặc tả Contest API cho phép bạn kết nối các bảng điểm bên ngoài, công cụ giải quyết và hệ sinh thái công cụ ICPC.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Đi kèm với hỗ trợ chấm điểm cho C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, và nhiều ngôn ngữ khác, với cấu hình biên dịch và chạy đầy đủ cho từng ngôn ngữ.
Tại sao lại chạy DOMjudge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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