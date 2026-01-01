Triển khai Hermes WebUI với cài đặt một lần nhấp.
Triển khai Hermes full-stack kết hợp tác nhân AI Hermes với giao diện người dùng trò chuyện web tự host nhanh chóng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hermes WebUI
Hermes WebUI là một ứng dụng web mã nguồn mở nhẹ, mang tác nhân AI Hermes — một tác nhân tự cải thiện, luôn hoạt động từ Nous Research — vào trình duyệt của bạn với khả năng tương đương CLI gần như 1:1. Mẫu này tích hợp WebUI cùng với cổng Hermes Agent ngược dòng để một lần triển khai duy nhất cung cấp cho bạn cả giao diện trò chuyện trình duyệt và tác nhân chạy dài hạn cung cấp năng lượng cho nó.
Tự host Hermes WebUI trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện, bộ nhớ tác nhân, kỹ năng và khóa API của nhà cung cấp của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bạn chọn nhà cung cấp mô hình, bạn giữ các phiên và bạn truy cập tác nhân một cách an toàn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động mà không gửi dữ liệu qua một SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Hermes WebUI
Agent đi kèm + WebUI
Đóng gói cổng Hermes Agent upstream và WebUI cùng với một volume trạng thái dùng chung để các phiên, kỹ năng và bộ nhớ tồn tại sau khi khởi động lại và được cả hai giao diện sử dụng lại.
CLI tương đương hoàn toàn
Mọi thứ bạn có thể làm trong thiết bị đầu cuối Hermes — trò chuyện, công cụ, lên lịch, bộ nhớ, kỹ năng — đều có thể truy cập được từ cùng một giao diện web.
Bố cục không gian làm việc ba khung
Phiên và điều hướng ở bên trái, trò chuyện ở giữa, và trình duyệt tệp không gian làm việc trực tiếp ở bên phải với bản xem trước nội tuyến.
Phát trực tuyến với Thẻ công cụ
Luồng token do máy chủ gửi, thẻ gọi công cụ nội tuyến, sơ đồ Mermaid, tô sáng cú pháp và một vòng sử dụng ngữ cảnh được tích hợp vào chân trang trình soạn thảo.
PWA ưu tiên thiết bị di động
Giao diện di động đáp ứng với menu hamburger và điều khiển cảm ứng — cài đặt vào màn hình chính và điều khiển Hermes từ điện thoại.
Mô hình không phụ thuộc nhà cung cấp
Cắm khóa OpenAI, Anthropic, Google hoặc OpenRouter khi triển khai và chuyển đổi giữa các mô hình từ menu thả xuống động trong UI.
Tại sao lại chạy Hermes WebUI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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