Hermes WebUI là một ứng dụng web mã nguồn mở nhẹ, mang tác nhân AI Hermes — một tác nhân tự cải thiện, luôn hoạt động từ Nous Research — vào trình duyệt của bạn với khả năng tương đương CLI gần như 1:1. Mẫu này tích hợp WebUI cùng với cổng Hermes Agent ngược dòng để một lần triển khai duy nhất cung cấp cho bạn cả giao diện trò chuyện trình duyệt và tác nhân chạy dài hạn cung cấp năng lượng cho nó.

Tự host Hermes WebUI trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện, bộ nhớ tác nhân, kỹ năng và khóa API của nhà cung cấp của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bạn chọn nhà cung cấp mô hình, bạn giữ các phiên và bạn truy cập tác nhân một cách an toàn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động mà không gửi dữ liệu qua một SaaS của bên thứ ba.