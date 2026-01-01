LibrePhotos là một nền tảng quản lý ảnh mã nguồn mở, tự lưu trữ, mang đến khả năng tổ chức bằng AI cho thư viện ảnh cá nhân của bạn. Không giống như Google Photos hay iCloud, mọi hình ảnh đều nằm trên máy chủ của riêng bạn — không giới hạn tải lên, không phí đăng ký và không có bên thứ ba nào truy cập vào những kỷ niệm của bạn. Nó tự động xử lý ảnh của bạn bằng nhận diện khuôn mặt, phát hiện cảnh và tìm kiếm ngữ nghĩa để bạn có thể tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào mà không cần gắn thẻ thủ công.

Tự lưu trữ LibrePhotos trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân nhất của mình. Tất cả quá trình xử lý ML đều chạy cục bộ — phân cụm khuôn mặt, định vị địa lý ngược và phát hiện đối tượng diễn ra trên máy chủ của bạn mà không cần gọi đến các dịch vụ AI bên ngoài. Dù bạn đang di chuyển từ một dịch vụ ảnh đám mây hay xây dựng một kho lưu trữ gia đình riêng tư, LibrePhotos đều cung cấp một giải pháp thay thế hoàn thiện, đầy đủ tính năng.