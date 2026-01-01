Triển khai LibrePhotos với một cú nhấp chuột.
Quản lý ảnh tự lưu trữ với tính năng nhận diện khuôn mặt tự động, phát hiện đối tượng và tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI cho toàn bộ bộ sưu tập của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LibrePhotos
LibrePhotos là một nền tảng quản lý ảnh mã nguồn mở, tự lưu trữ, mang đến khả năng tổ chức bằng AI cho thư viện ảnh cá nhân của bạn. Không giống như Google Photos hay iCloud, mọi hình ảnh đều nằm trên máy chủ của riêng bạn — không giới hạn tải lên, không phí đăng ký và không có bên thứ ba nào truy cập vào những kỷ niệm của bạn. Nó tự động xử lý ảnh của bạn bằng nhận diện khuôn mặt, phát hiện cảnh và tìm kiếm ngữ nghĩa để bạn có thể tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào mà không cần gắn thẻ thủ công.
Tự lưu trữ LibrePhotos trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân nhất của mình. Tất cả quá trình xử lý ML đều chạy cục bộ — phân cụm khuôn mặt, định vị địa lý ngược và phát hiện đối tượng diễn ra trên máy chủ của bạn mà không cần gọi đến các dịch vụ AI bên ngoài. Dù bạn đang di chuyển từ một dịch vụ ảnh đám mây hay xây dựng một kho lưu trữ gia đình riêng tư, LibrePhotos đều cung cấp một giải pháp thay thế hoàn thiện, đầy đủ tính năng.
Các tính năng chính của LibrePhotos
Nhận diện khuôn mặt
Tự động nhóm các khuôn mặt trong toàn bộ thư viện của bạn để bạn có thể gắn thẻ người một lần và tìm thấy mọi ảnh họ xuất hiện ngay lập tức.
Tìm kiếm ảnh bằng AI
Tìm kiếm ảnh của bạn theo đối tượng, cảnh và mô tả bằng cách sử dụng machine learning trên thiết bị — không yêu cầu API đám mây.
Sắp xếp ảnh tự động
Dòng thời gian và chế độ xem album với tính năng nhóm theo sự kiện, reverse geocoding và trích xuất EXIF metadata giúp sắp xếp thư viện của bạn mà không cần thao tác thủ công.
Hỗ trợ đa người dùng
Chia sẻ máy chủ ảnh của bạn với các thành viên trong gia đình, mỗi người có thư viện riêng, phạm vi nhận diện khuôn mặt và quyền kiểm soát truy cập.
Hỗ trợ Raw và video
Xử lý các tệp RAW, định dạng HEIC/HEIF và video cùng với các tệp JPEG tiêu chuẩn, bảo toàn chất lượng hình ảnh và siêu dữ liệu đầy đủ.
Tại sao lại chạy LibrePhotos trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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