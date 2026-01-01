Giảm giá lên đến 69% cho Wanderer

Triển khai Wanderer với cài đặt một nhấp.

Cơ sở dữ liệu đường mòn tự lưu trữ và trình quản lý đường đi GPX dành cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp và những người thích phiêu lưu ngoài trời.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Wanderer với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Wanderer

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Wanderer

Wanderer là một cơ sở dữ liệu đường mòn tự lưu trữ và công cụ theo dõi hoạt động ngoài trời dành cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp, người leo núi và bất kỳ ai khám phá bằng chân hoặc bằng bánh xe. Tải lên các tuyến đường GPX, ghi lại các đỉnh núi và điểm tham chiếu, duyệt qua các hồ sơ độ cao và xem tất cả các tuyến đường của bạn trên bản đồ tương tác — trên máy chủ của riêng bạn mà không cần đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Việc lưu trữ các tuyến đường của bạn một cách riêng tư trên một VPS có nghĩa là các tuyến đường, địa điểm và lịch sử hoạt động của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Wanderer tích hợp với các dịch vụ OpenStreetMap để mã hóa địa lý và định tuyến, đồng thời hỗ trợ đa người dùng của nó biến nó thành một sổ nhật ký chia sẻ thực tế dành cho các câu lạc bộ đường mòn, nhóm đi bộ đường dài hoặc các gia đình cùng nhau khám phá ngoài trời.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Wanderer

Quản lý đường đi GPX

Tải lên và sắp xếp tệp GPX từ bất kỳ thiết bị GPS hoặc ứng dụng nào để xây dựng thư viện cá nhân về các tuyến đường và hoạt động đã ghi lại.

Bản đồ đường mòn tương tác

Duyệt qua tất cả các tuyến đường của bạn trên bản đồ tương tác dựa trên OpenStreetMap với các bộ lọc theo khoảng cách, độ cao và loại hoạt động.

Mặt cắt độ cao

Xem biểu đồ độ cao chi tiết cho từng cung đường để hiểu về độ dốc lên, độ dốc xuống và độ khó của địa hình trước khi khởi hành.

Nhật ký đỉnh núi và điểm định vị

Ghi lại các đỉnh núi, điểm khởi hành đường mòn và các điểm đáng chú ý dọc theo các tuyến đường để xây dựng một nhật ký ngoài trời cá nhân có thể tìm kiếm.

Chia sẻ đường mòn đa người dùng

Chia sẻ bộ sưu tập đường mòn với các thành viên gia đình hoặc thành viên câu lạc bộ để cả nhóm có thể truy cập và đóng góp vào một thư viện chung.

Tại sao lại chạy Wanderer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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