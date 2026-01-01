Triển khai Wanderer với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu đường mòn tự lưu trữ và trình quản lý đường đi GPX dành cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp và những người thích phiêu lưu ngoài trời.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wanderer
Wanderer là một cơ sở dữ liệu đường mòn tự lưu trữ và công cụ theo dõi hoạt động ngoài trời dành cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp, người leo núi và bất kỳ ai khám phá bằng chân hoặc bằng bánh xe. Tải lên các tuyến đường GPX, ghi lại các đỉnh núi và điểm tham chiếu, duyệt qua các hồ sơ độ cao và xem tất cả các tuyến đường của bạn trên bản đồ tương tác — trên máy chủ của riêng bạn mà không cần đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.
Việc lưu trữ các tuyến đường của bạn một cách riêng tư trên một VPS có nghĩa là các tuyến đường, địa điểm và lịch sử hoạt động của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Wanderer tích hợp với các dịch vụ OpenStreetMap để mã hóa địa lý và định tuyến, đồng thời hỗ trợ đa người dùng của nó biến nó thành một sổ nhật ký chia sẻ thực tế dành cho các câu lạc bộ đường mòn, nhóm đi bộ đường dài hoặc các gia đình cùng nhau khám phá ngoài trời.
Các tính năng chính của Wanderer
Quản lý đường đi GPX
Tải lên và sắp xếp tệp GPX từ bất kỳ thiết bị GPS hoặc ứng dụng nào để xây dựng thư viện cá nhân về các tuyến đường và hoạt động đã ghi lại.
Bản đồ đường mòn tương tác
Duyệt qua tất cả các tuyến đường của bạn trên bản đồ tương tác dựa trên OpenStreetMap với các bộ lọc theo khoảng cách, độ cao và loại hoạt động.
Mặt cắt độ cao
Xem biểu đồ độ cao chi tiết cho từng cung đường để hiểu về độ dốc lên, độ dốc xuống và độ khó của địa hình trước khi khởi hành.
Nhật ký đỉnh núi và điểm định vị
Ghi lại các đỉnh núi, điểm khởi hành đường mòn và các điểm đáng chú ý dọc theo các tuyến đường để xây dựng một nhật ký ngoài trời cá nhân có thể tìm kiếm.
Chia sẻ đường mòn đa người dùng
Chia sẻ bộ sưu tập đường mòn với các thành viên gia đình hoặc thành viên câu lạc bộ để cả nhóm có thể truy cập và đóng góp vào một thư viện chung.
Tại sao lại chạy Wanderer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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