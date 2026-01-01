Wanderer là một cơ sở dữ liệu đường mòn tự lưu trữ và công cụ theo dõi hoạt động ngoài trời dành cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp, người leo núi và bất kỳ ai khám phá bằng chân hoặc bằng bánh xe. Tải lên các tuyến đường GPX, ghi lại các đỉnh núi và điểm tham chiếu, duyệt qua các hồ sơ độ cao và xem tất cả các tuyến đường của bạn trên bản đồ tương tác — trên máy chủ của riêng bạn mà không cần đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Việc lưu trữ các tuyến đường của bạn một cách riêng tư trên một VPS có nghĩa là các tuyến đường, địa điểm và lịch sử hoạt động của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Wanderer tích hợp với các dịch vụ OpenStreetMap để mã hóa địa lý và định tuyến, đồng thời hỗ trợ đa người dùng của nó biến nó thành một sổ nhật ký chia sẻ thực tế dành cho các câu lạc bộ đường mòn, nhóm đi bộ đường dài hoặc các gia đình cùng nhau khám phá ngoài trời.